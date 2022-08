Lluvias monzónicas dejan al menos 502 fallecidos en Pakistán

Entornointeligente.com /

Organismos del sector de salud y seguridad en Pakistán reportaron este miércoles que al menos 500 personas han muerto como consecuencia de las precipitaciones monzónicas registradas en el sur del país desde el mes de junio.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó en la presente jornada un total de 502 fallecidos, de los cuales se contabilizan 191 niños y 98 mujeres, fundamentalmente de la provincia suroccidental de Baluchistán.

De igual forma, se registran más de 40.000 casas afectadas, así como aproximadamente más de 2.500 kilómetros de caminos dañados, ante lo cual muchas comunidades han quedado incomunicadas.

Over 1500 families have been supported in HANDS Emergency Flood Response in Balochistan through ration distribution, provision of basic supplies, shelter kits, cash grants and supply of clean water. #HANDSPakistan #Balochistanflood #EmergencyAppeal pic.twitter.com/6JrSEHkON9

— HANDS (@HANDSPakistan) August 3, 2022 Por otro lado, el Ejército paquistaní reportó este lunes la desaparición de un helicóptero con seis personas a bordo en el momento que operaba en las labores de búsqueda y rescate en las zonas inundadas.

La entidad castrense señaló a través de un comunicado que el helicóptero «que se encontraba en operaciones de rescate por inundaciones en Lasbela, Baluchistán, perdió contacto con el control de tráfico aéreo».

HANDS disaster relief response is ongoing in Balochistan. Thousands of families are displaced with loss of life, property and livestock at a massive scale. The people of Balochistan need your support to be able to recover from this loss.

#Balochistanfloods pic.twitter.com/bk0vvfRCvK

— HANDS (@HANDSPakistan) August 1, 2022 Las fuerzas armadas y el Cuerpo Fronterizo han desplegado una buena cantidad de efectivos en aras de apoyar las tareas de búsqueda y rescate ante las severas inundaciones que han provocado casi 600 heridos.

De acuerdo con las informaciones del Departamento Meteorológico de Pakistán, las precipitaciones permanecerán en las regiones más afectadas durante las próximas jornadas.

