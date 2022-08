Lluvias e inundaciones afectaron a unas 700 personas en La Guajira

Entornointeligente.com /

Desde el pasado sábado 27 de agosto se registran fuertes lluvias en distintas zonas de La Guajira y se encuentran afectados a unos 700 ciudadanos, según Ender Bracho, vecino del sector.

De acuerdo con Bracho, los lugares más afectados del municipio son las zonas de Guarero, El Rabito y Moina que hasta el momento siguen bajo las aguas, «esto debido a la ubicación de las casas ya que están en un terreno muy bajo»,

«Guarero, Moina y El Rabito están en emergencia por inundación, además se conoce que aún existen familias que no han abandonado sus casas a pesar de que los niveles de agua son elevados», agregó.

Bracho añadió que «el verdadero problema es que La Guajira no cuenta con acueducto y mucho menos con drenaje, no estamos preparados para este tipo de eventos o emergencia. Esto no es primera vez que pasa, recordemos que en 2014 unas cuántas familias fueron afectadas y no queremos que eso se repita»,

