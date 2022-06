LLuvias causan estragos en Portuguesa y Trujillo

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El paso de varias ondas tropicales han afectado principalmente a la zona occidental del país, especialmente a los estados Mérida, Lara y Zulia, Táchira, Portuguesa y Trujillo.

En siete de los 14 municipios de Portuguesa se reportaron intensos aguaceros desde el pasado fin de semana, lo que obligó a rotección Civil a mantener el monitoreo de los cinco principales ríos de la entidad.

La alcaldía de Guanare desplegó un plan de emergencia para atender a sectores afectados por la caída de árboles.

Oscar Novoa, burgomaestre, aseguró que los entes correspondientes trabajarán para salvaguardar a los ciudadanos en medio de la temporada de precipitaciones.

El reporte oficial emitido por Protección Civil indica que el municipio más afectado es Guanare, con seis viviendas inundadas en el sector Las Américas y Nueva Jerusalén. Algunos sectores reportaron inundaciones por el desbordamiento de quebradas, según publicaciones por las redes sociales.

TRUJILLO

Las precipitaciones en la entidad andina han dejado seis heridos y ocho viviendas afectadas, además de las vías que comunican a Boconó con otras localidades registran deslizamientos de tierras.

César Fernández, director de PC- Trujillo , manifestó que el colapso de un árbol el fin de semana perjudicó a tres viviendas, vehículos y cuatro personas lesionadas que fueron trasladas a los centros médicos cercanos.

View this post on Instagram A post shared by 🔵I/J SEBIN 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑴á𝒓𝒒𝒖𝒆𝒛🔵 (@oficialdanielmarquez27)

#Lluvias #Alertas

Personal se mantiene alerta ante las precipitaciones de las últimas horas, realizamos recorridos e inspecciones a Rios, quebradas y vías en diferentes municipios del estado, entre ellos Monte Carmelo, Boconó, Carache, Trujillo y Valera. @GobTrujillo pic.twitter.com/4etdXbLxAV

— Bomberos Trujillo (@bomberostru) June 14, 2022 Escuche el reporte de Manuel Alvarado

Escuche el reporte de Alexander González

Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com