Lluvia y victoria celestes en el clásico cochabambino 147

San Pedro se puso anoche la camiseta celeste de Aurora. La lluvia caída en Cochabamba sirvió para matizar la victoria popular en el clásico cochabambino 147 sobre Wilstermann por 2-1.

Y es que antes del encuentro, mientras las feligresías celeste y roja se dieron cita al compromiso, una lluvia torrencial cayó sobre el estadio Félix Capriles. ¿Habrá sido un presagio?

La hinchada aurorista se apostó en la curva norte mientras que los aviadores estuvieron en la sur.

A minutos de iniciarse la brega, los hinchas buscaron un refugio bajo las gradas o compraron ponchillos para cubrirse de la lluvia.

El compromiso comenzó, pero antes se hizo un minuto de silencio en memoria del exjugador celeste Carlos Loma, fallecido el pasado 23 de enero. La lluvia, en lugar de cesar, se incrementó y puso el juego un tanto trabado.

El chubasco arreció y Aurora también lo hizo en su juego. La sociedad Manuel Morello-Marcelo Aguirre-Erick Rivera dio el resultado esperado por Julio César Baldivieso.

Mientras el estratega celeste dirigió bajo la lluvia con una camisa, su homólogo rojo Cristian Díaz lo hizo con una chompa negra.

El primer tiempo finalizó, el aguacero comenzó a disminuir y el calor se apoderó de los hinchas en las gradas. El número de asistentes mejoró considerablemente.

El complemento arrancó, el chubasco disminuyó hasta calmarse. Ahí Aurora aprovechó para sentenciar el encuentro en una jugada material del salvadoreño Rivera y que la Pulga Aguirre se encargó de vencer al meta Arnaldo “Pipo” Giménez.

Como si se tratara de una suerte de coincidencia, la lluvia ausente permitió a Wilstermann crecer en la cancha y Cristian “Pochi” Chávez descontó casi sobre el final (de penal) para poner en zozobra a los hinchas populares,

San Pedro volvió a irrumpir desde el cielo con su casaca celeste y Aurora defendió con uñas y dientes el resultado, además de tener a un David “Tampico” Torrico totalmente inspirado.

Al final, los hinchas se fueron contentos con Rivera como la figura del clásico, partido que San Pedro quiso que fuese celeste y con Carlos Loma a su lado festejando los goles celestes desde el cielo.

OPINIONES

“Venimos haciendo bien las cosas. El torneo pasado quedó atrás; este certamen empezamos bien y pensamos en el siguiente partido. Confiamos en que podemos llegar más lejos en el torneo” . Erick Rivera. Delantero de Aurora.

“Hace mucho tiempo no se podía ganar en un clásico y a Dios gracias pudimos cortar la racha. Pusimos las ganas, estar metidos y convencidos, creyendo que podemos dar más. Contento por el gol en el clásico” . Marcelo Aguirre. Volante de Aurora.

“Ellos jugaron bien, entramos por todo lado pero no pudimos. Nos ganaron bien, ya está. Así son los clásicos, se ganan así y no tenemos excusas; no como ellos, que cuando les ganamos ponían excusas” . Cristian Chávez. Volante de Wilstermann.

“Fuimos superiores al rival en llegadas, en juego, pero lastimosamente para nosotros ellos llegaron poco y convirtieron. No nos queda más que seguir trabajando. No pudimos concretar” . Didí Torrico. Volante de Wilstermann.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

