Franco Catarozzi, de Torque, y Joaquín Varela, de Deportivo Maldonado, el 9 de setiembre, en el estadio Centenario.

Foto: Alessandro Maradei

Lluvia de goles: Torque 3–Deportivo Maldonado 3 Publicado el 9 de septiembre de 2022 Escribe Rómulo Martínez Chenlo en Fútbol 3 minutos de lectura Los fernandinos lo ganaban 3-0 y en los últimos minutos lo empataron los montevideanos. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En un final poco creíble pero real, Torque y Deportivo Maldonado empataron en el estadio Centenario 3-3 en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura. Lo de poco creíble va porque hasta el minuto 88’ ganaba -y bien- Deportivo Maldonado por 3-0, pero en seis minutos Torque convirtió tres goles que le dieron el hazañoso empate que dejó en blanco a los fernandinos, que estaban sumando tres puntos fundamentales para la pelea por mantener la categoría y, en simultáneo, para su posición de privilegio en el Clausura y también en la disputa por cupos de torneos internacionales.

Deportivo Maldonado lo empezó ganando a los 6’ de la primera parte con gol de Joaquín Zeballos; en el mismo minuto, pero de la segunda parte, puso el segundo por parte de Marcos Camarda, y a los 20’ del complemento puso el tercero con uno de los mejores goles de la temporada, con un remate de 40 metros de Maximiliano Cantera, que le apuntó al arco apenas saliendo del círculo central y su remate muy bien dirigido terminó en las redes.

La remontada de Torque empezó cuando faltaban seis minutos para el pitazo final, cuando Bruno Morales la empujó en el área chica. Cuatro minutos después, ya en tiempo de reposición, el argentino Tiago Palacios sacó un zurdazo impresionante casi en paralelo a la línea final y colocó el 3-2 y, en la jugada final, a los 94′, Diego Arismendi tomó el rebote de Guillermo Reyes -que había atajado otro impresionante remate de Palacios- e infló las redes para poner el 3-3 que terminó sorprendiendo a todos.

Deportivo Maldonado ya estaba contando los tres puntos con los que le sacaba esa diferencia a su por entonces vencido en la tabla del descenso, y para el equipo de Eguren las cosas se ponían muy cuesta arriba en todas las tablas. Pero no fue así y ahora con el empate siguen igualados en la tabla del descenso por encima de Cerro Largo, Albion, Rentistas y Cerrito.

Iban 20 minutos del segundo tiempo. Deportivo Maldonado estaba muy bien y Torque, mal tirando a muy mal. El equipo fernandino cortó y recibió a Cantera. El grandote de Los Cerrillos, condujo la pelota desde el círculo central, una, dos zancadas, ya sabiendo que le iba a pegar al arco de ahí y sólo pensando en el impacto, en la pegada, potencia y dirección. La globa salió como un bólido, allá lejos voló Cristopher Fiermarín, pero de nada le sirvió. Fue gol, golazo, de los más lindos del campeonato, y era el 3-0 que con la temperatura del partido parecía era definitivo.

Pero no fue. Así es el fútbol.

Antes del de los 6’ del primer tiempo ya estaba ganando la visita en el estadio Centenario. A pesar de que Torque había iniciado el juego con una buena oportunidad de gol, fue Deportivo Maldonado a través del goleador Joaquín Zeballos el que tomó la ventaja inicial con una bonita anotación del futbolista, que a la vuelta de Barcelona había pasado justamente por el novel equipo montevideano. Entrando de izquierda a derecha, Zeballos enganchó dos veces y sacó un remate que venció a Cristopher Fiermarin.

Llegando a la media hora de juego, Fiermarin tuvo dos tapadas consecutivas evitando el segundo gol de los fernandinos, que se fueron al vestuario con mínima ventaja en el marcador, pero amplia en el juego con brillante exposición de Maximiliano Cantera, que con su tan pesado como efectivo tranco repartió juego entre los rojiverdes.

En el segundo tiempo volvieron a quedar al desnudo los problemas defensivos de los celestes cuando Marcos Camarda apostó al error de los rivales y atacó una pelota que terminó en el fondo de las redes de Torque. El delantero se preparó para el error de respuesta de la zaga montevideana y definió tocándola por encima, para, como en la primera parte, volver a anotar al comienzo del juego.

Eso y el referido golazo de Maximiliano Cantera conducían a pensar en el triunfo del Depor y en la seguridad de las tablas.

Los de Torque no escuchaban a relatores y comentaristas. No escuchaban a los pocos hinchas en el gélido estadio Centenario. No escuchaban razones, se escuchaban a sí mismos y a su entrenador Sebastián Eguren, siempre empujando, proponiendo soluciones. Pocos lo podrán creer, pero el 1-3 de Morales fue un fogonazo anímico que encendió el reguero de pólvora con el que llegaron las explosiones de dos goles en tres minutos. El fútbol tiene esta magia que a veces alegra a algunos y entristece a otros, pero que lo hace único, maravilloso.

Ficha FG> Torque 3 – Deportivo Maldonado 3 FT> 09.09.2022 Clausura / fecha 7 Estadio Centenario FD> Árbitros: Christian Ferreyra, Santiago Fernández, Carlos Roca FD> DT: Sebastián Eguren DT: Francisco Palladino 4-3-3 4 – 4 – 1-1

FJ> Cristopher Fiermarin Guillermo Reyes Hernán Petrick Guillermo Cotugno Joaquín Pereyra Ángel Cayetano Diego Arismendi Joaquín Varela Lucas Morales Martín Ferreira Nicolás Palavecino Eduardo Darias Martín Rabuñal Ángel Rodríguez Franco Cattarozzi Facundo Piriz Tiago Palacios Valentín Amosoros Baustista Cejas Maximiliano Cantera Franco Nicola Joaquín Zeballos

FP>Goles : 6’ Joaquín Zeballos (DM), 51’ Marcos Camarda (DM), 65’ Maximiliano Cantera (DM), 87’ Bruno Morales (T), 92’ Tiago Palacios (T),94’ Diego Arismendi (T).

Cambios : 46’ Bruno Morales por Franco Nicola (T), Marcos Camarda por Joaquín Zeballos (DM), 54’ Lucas Núñez por Ángel Rodríguez (DM), 55’ Agustín Peña por Hernán Petrick (T), 63’ Matías Mir por Valentín Amoroso (DM), 71’ Lautaro Guzmán, y Gervasio Olivera por Bautista Cejas y Lucas Morales (T), 82’ Rodrigo Muniz y Facundo Tealde por Maximiliano Cantera y Eduardo Darias (DM)

