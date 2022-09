Lluvia de estrellas en el Festival de San Sebastián

Entornointeligente.com /

El Festival de cine de San Sebastián continúa calentando motores y, a pocos días de dar el pistoletazo de salida a su 70 edición, confirmó que la actriz Glenn Close presidirá el Jurado Oficial , sumándose así a la lista de cineastas, intérpretes, guionistas y productores de prestigio que confirmaron ya su presencia en el certamen.

Además de Juliette Binoche y David Cronenberg, que recogerán los Premios Donostia de la edición, se desplazarán a San Sebastián para presentar sus últimas películas estrellas como Penélope Cruz, Ricardo Darín, Diane Kruger, Olivia Wilde, Kazuo Ishiguro, Vicky Krieps, Liam Neeson, Noémie Merlant, Nahuel Pérez Biscayart y Hannah Schygulla, entre otras figuras.

En cuanto a los directores más relevantes del momento, muchos de ellos estarán presentes con sus últimas producciones, como Sebastián Lelio ( The Wonder ), Ulrich Seidl ( Sparta ), Hong Sangsoo ( Walk Up ), Wang Chao ( A Woman ) y Christophe Honoré ( Le Lycéen ) que compiten por la Concha de Oro en la Sección Oficial, que clausurará Neil Jordan ( Marlowe ).

Con una gran presencia del cine francés —representado por la cineasta Claire Denis, el director, actor y guionista Louis Garrel, François Ozon o Thomas Salvador—; la industria asiática —con nombres como Hong Sangsoo, Hirokazu Koreeda o Takayuki Fukata—; y la cinematografía latinoamericana —Santiago Mitre, Diego Lerman, Laura Mora, Manuel Abramovich y un largo etcétera—, el cine español tendrá sin duda un peso importante. Así, el cine patrio estará presente en la Sección Oficial, con la película de inauguración, Modelo 77 , además de Suro , Girasoles silvestres , La Maternal .

La consagración de la primavera contará con Fernando Franco, Valèria Sorolla, Telmo Irureta y Emma Suárez; Isabel Coixet vendrá acompañada de las protagonistas de El techo amarillo ; y asistirán los cinco realizadores y varios intérpretes de la serie Apagón . Juan Diego Botto presentará su debut como realizador, En los márgenes , junto a Luis Tosar y la Premio Donostia Penélope Cruz, que recogerá el sábado el Premio Nacional de Cinematografía. Oriol Paulo hará lo propio con Los renglones torcidos de Dios .

Las películas del Velódromo tendrán también un alto componente musical.

