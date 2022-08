Lloran por Las Malvinas, y son … como los ingleses… ¡No a los traidores argentinos!

Entornointeligente.com /

De esos típicos pretenciosos, presumidos hasta el asco, traidores, arrastrados y bien ladrones, jamás se puede esperar nada bueno. Cuando en 2005, Argentina ladraba, aullaba de hambre, porque estaba en ruina, salimos los eternos pendejos venezolanos a darle un apoyo en nombre de la PATRIA GRANDE (en eso no nos arrepentimos) y nos convertimos en el primer comprador de la espantosa deuda argentina. Chávez hizo lo imposible y le ofreció a Néstor Kirchner toda clase de ayudas para sacarlo de las garras del FMI. Hasta dejamos de hacer barcos en España para entregárselos a los argentinos que ahora nos está robando un multimillonario avión.

Nunca en la historia de la humanidad, un país llegó a ser tal vilmente saqueado por Occidente como lo ha sido Venezuela. Y de primero están los piratas ingleses como siempre, llevándose el trofeo de ser los primeros en robarnos nuestro oro (miles de millones de dólares), y para emular a estos inconmensurables ingleses deciden los argentinos no quedarse atrás. ¡Para qué carajo llorarán tanto Las Malvinas si son tan canallas como quienes les roban y se burlan de ellos!

Nos roba Estados Unidos CITGO, nos roban los piratas ingleses 31 toneladas de oro, nos roba la Colombia de los Uribe la empresa Monómeros, nos roba Portugal millones de dólares desde uno de sus bancos, nos roba Costa Rica una empresa de PDVSA, nos roba Paraguay cogiéndose una deuda que nos tiene por petróleo, … y ciertos argentinos no se quedan atrás, echan su mano peluda para llevarse algo…

Ya van dos meses desde que el abúlico Alberto Fernández secuestró los pilotos venezolanos e iraníes, y la razón que dan estos burdos ladrones que se quieren coger nuestro avión, es que un tribunal gringo dio la orden de que fuera retenido y expropiado. Es decir, que en Argentina quienes mandan son los tribunales de Estados Unidos.

Lo digo, lo he dicho y jamás me cansaré de repetirlo: tenga mucho cuidado con esta clase de personas, no son nada de fiar, son cobardes, ladrones y miserables por naturaleza…

LINK ORIGINAL: Aporrea

