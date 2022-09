«Llevar comida a la mesa es cada vez más difícil»

Entornointeligente.com /

No contar con el presupuesto necesario para tener una dieta balanceada al cubrir toda la pirámide alimenticia es una realidad que la gran mayoría vive día a día, por lo que es cada vez menor la variedad de los alimentos llevados a casa.

«No puedo comprar carne y pollo, tampoco queso o jamón, arroz, harina o vegetales, tengo que decidir cuál de esos voy a llevar, pero no todos al mismo tiempo porque sencillamente no me alcanza, realmente hace mucho tiempo que no preparo una comida completa», explicó Leonel Vera, estudiante.

Al consultar a distintos ciudadanos con respecto a cuál es su presupuesto semanal para los alimentos, muchos indicaron que era inestable por lo que debían resolver en el día día. De esta manera, sostuvieron que en múltiples ocasiones deben resolver con $5 a la semana.

«A veces tengo muy poco para poder hacer mercado, realmente es difícil sobrevivir, tengo que comprar vegetales en rebaja porque ya están por perderse, si compro algo en la charcutería es fiambre y compro siempre la marca más barata de todo, no la que quisiera», agregó Leonel. /DB/ct

