Llegan a Panamá medicinas declaradas en desabastecimiento 

Los fármacos que llegaron son antineoplásicos que beneficiará a pacientes de cáncer y de hematología para uso hospitalario

La noche de este sábado llegaron a Panamá medicamentos declarados en desabastecimiento crítico para tratar el cáncer, enfermedades hematológicas, entre otras.

Los medicamentos que llegaron son antineoplásicos que beneficiará a pacientes de cáncer y de hematología para uso hospitalario, dijo María Teresa Donderis, presidente de la Comisión Especial de Abastecimiento de Medicamentos de la Caja de Seguro Social (CSS).

«De los 43 renglones que están para negociación directa, siete son medicamentos para cáncer, muchos de ellos utilizados por el servicio de hematología en leucemia y linfoma y que son terapias básicas para estos pacientes. Otros que no se adquieren desde hace más de 5 años, no habían proponentes en Panamá, se necesitan para esos grupos, antidepresivos para niños, tenemos un medicamento que teníamos años de no conseguirlo», apostilló Donderis.

De acuerdo con Gina Román, directora de Planificación CSS, han tenido reuniones técnicas con los laboratorios colombianos y han conseguido precios realmente competitivos para la institución.

«Dentro de toda la negociación que se hizo, directamente, con estos laboratorios podemos asegurar que los precios están por debajo del 60% de los que tenemos en Panamá. Esto ha sido un ahorro muy importante, porque estamos trasladando un producto de otro país y con todos esos gastos adicionales que tienen que ver con el transporte y cadena de frío, le puedo garantizar que todo lo que estamos comprando están por arriba del 50%, del 60% algunos, inclusive, algunos llegaron hasta el 70% de ahorro para la entidad», argumentó Román.

La adquisición de estos productos se da luego de negociaciones y reuniones técnicas realizadas por las autoridades del gobierno nacional y la Caja de Seguro Social (CSS). Aseguran que se logra un hecho histórico en beneficio de los pacientes.

«Para nosotros es fundamental este momento . Por mucho tiempo medicamentos sensitivos para la población asegurada del país, no habíamos tenido la oportunidad de poder ofrecerlos. Hemos podido garantizar en tiempo real esa disponibilidad», acotó Román.

