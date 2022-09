Llegada de Montero a Interior genera diferencias en el PS y oposición acusa «mala señal»

Entornointeligente.com /

Como jefe de gabinete de la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá, asumió este jueves el ex convencional del Colectivo Socialista, Ricardo Montero, designación que ha generado reparos desde la oposición, pero también ruido en el oficialismo.

Uno de los que expresó sus críticas en el Socialismo Democrático fue el senador del PS Fidel Epinoza, mismo partido en que milita Montero.

A través de su cuenta de Twitter, Espinoza señaló esta mañana que «si van a comenzar a instalar en los cargos del Gobierno a los principales responsables de la debacle del 4/S , mejor cierren la puerta por fuera y no nos pidan nada. Al menos conmigo no. No aprendieron ni entendieron nada de nada » tras el triunfo del Rechazo.

Al contrario, el diputado también socialista Marcos Ilabaca expresó a Emol que el ex convencional Montero «va a desarrollar un tremendo trabajo, es un tremendo profesional, una persona que sabe de política y una de las personas que más aportó dentro del proceso de discusión de la Convención Constitucional y logró ser muchas veces un apoyo en el trabajo que está desarrolló. Hoy tenemos que estar todos unidos detrás de las acciones que el Gobierno desarrollo y el Ministerio del Interior en particular, que está a cargo del orden público en nuestro país requiere reforzamiento, personas de primerísimo nivel».

«Difiero de las declaraciones del senador Fidel Espinoza, porque a pesar de ser muy crítico sobre el comportamiento de algunos constituyentes, creo que quienes formaron parte del Colectivo Socialista, como Ricardo y otros, cumplieron una destacada labor en la Convención, defendiendo aspectos transformadores, pero no maximalistas», defendió el diputado PS Juan Santana.

Y agregó que Montero, «tiene las capacidades para cumplir una labor dentro del Ministerio del Interior y contará con nuestro apoyo, como todos nuestros convencionales, que no tienen por qué asumir los costos que generaron otros conglomerados al interior de la Convención».

«Ricardo (Montero) fue jefe de gabinete del ex ministro Jorge Burgos, es interesante como símil de lo que queremos buscar», dijo el senador PS José Miguel Insulza, afirmando que si bien el resultado del 4 de septiembre fue «un a debacle, esto no lo originó una sola persona o un grupo de personas son un cambio sustantivo en la vida del país», a la vez que felicitó a Montero por su nombramiento, pues recordó que » tiene experiencia».

El diputado Luis Cuello (PC) aseveró «no conocerlo, pero es una persona que no tiene una inhabilidad para trabajar en esa función, por tanto, no veo ningún problema». A su juicio, «más allá del comportamiento de algunos convencionales, tampoco se trata de estigmatizar, generalizar y producir una suerte de muerte civil de los ex convencionales».

Otros personeros del oficialismo declinaron referirse al tema, argumentando que se trataba de una «prerrogativa» de la ministra, más allá del ruido que esto pueda generar.

Los reparos de la oposición

En la oposición también hubieron algunos personeros que evitaron referirse al tema, pues aseguran que la ministra recién está comenzando su gestión, pero otros centraron sus cuestionamientos en la figura y las posiciones pasadas del ex convencional.

Desde la DC, el senador Iván Flores manifestó que «si bien se pudiera pensar que son cargos menores o de segunda o tercera línea no debieran generar tanto revuelo del mundo político (…) pareciera que al Gobierno se le terminó loa lista de nombres, porque los ex convencionales tienen restricción para cargos de elección popular, uno pudiera pensar que también hay que guardar un cierto recato en términos de nombrarlo en cargos públicos».

«Sobre todo de aquellas personas que han emitido opinión públicamente o una postura súper clara sobre cuestiones que en el cargo que van a ejercer son claves, y creo que es el caso del señor Montero. El Gobierno no ha hecho la lectura amplia de lo que la ciudadanía le dijo con claridad el 4 de septiembre, es un pequeño autogol, pero autogol al fin», complementó Flores.

La jefa de la bancada del Partido de la Gente (PDG) dieron cuenta de un proyecto para aumentar la inhabilidad de los ex convencionales de 1 a 4 años para postular a cargos de elección popular.

Sobre el caso de Montero, la jefa de la bancada, Yovana Ahumada, sostuvo que «el Gobierno sigue dando malas señales, otro premio de consuelo y además volvemos a que lo que se Rechazo en el texto del 4 de septiembre que son cosas ideológicas se van a posicionar dentro del equipo de trabajo en un ministerio, creemos que esto no debiera pasar, que hay que dar buenas señales y creemos que debiera haber un cambio en la forma de hacer política».

El jefe de la bancada de diputados UDI, Jorge Alessandri , consideró que si bien «la ministra es libre de incluir en su equipo a quien quiera, pero evidentemente alguien que demostró en la Convención no ser capaz de moderar las propuestas, siempre estar por la refundación de Carabineros, no sé qué elemento va a aportar al Ministerio del Interior. Si bien es la ministra la que va a marcar las políticas, si su equipo se va conformando por personas que tuvieron posiciones muy duras, muy maximalistas, hoy necesitamos justo lo contrario, gente dispuesta a conversar y llegar a acuerdos».

El diputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida opinó que «una vez más, la administración del Presidente Boric incumple una de sus principales promesas de campaña, en cuanto a que no transformarían al Estado en una agencia de empleos. Ya lo hicieron durante el segundo trimestre de este año, con la contratación de más de 8.200 personas en el gobierno central, que responden únicamente al pago de favores políticos».

«No nos sorprende la llegada de un ex constituyente al Gobierno, y tampoco nos sorprende que en los próximos días o semanas se conozcan nuevas contrataciones, tanto de ex convencionales como de los ex ministros que esta semana dejaron sus cargos, sobre todo en puestos como las embajadas», sostuvo Fuenzalida.

La diputada RN Carla Morales apuntó que «aunque Ricardo Montero tiene experiencia en el cargo, ya que cumplió la misma función durante el segundo período de Bachelet en el Ministerio de Defensa, me parece que no es un buen momento para comenzar a poner a ex convencionales en cargos de Gobierno, ya que los chilenos hablaron claro en el Plebiscito y rechazaron las ideas que muchos de ellos defendían, entonces es contraproducente».

«Por otro lado, es fundamental que en ministerios tan importantes como es el de Interior tengamos autoridades que se atrevan a condenar la violencia y que no sean condescendientes con los delincuentes», añadió la diputada Morales.

Su par de RN Miguel Mellado fue enfático en señalar que la designación «me llama a cierta suspicacia, porque él estaba por eliminar el estado de excepción en la macrozona sur, él decía que no había terrorismo en La Araucanía y votó en contra de la defensoría de las víctimas, no sé si no pasó los filtros como el subsecretario Cataldo. Yo espero que él siga las instrucciones de la ministra del Interior y no opere por su cuenta».

En la línea, Mellado lamentó el nombramiento, porque «yo esperaba que fuera un nombramiento más técnico que político de una persona que reniega lo que el Ministerio del Interior tiene que hacer (…) mala señal del Gobierno».

La ex convencional Ruth Hurtado recordó las posturas de Montero en materia de seguridad durante la Convención, asegurando además que «ellos son los grandes culpables del fracaso de la propuesta de la Convención que se vio este domingo y que se esté de alguna manera premiado con estos cargos, después de haber sido ellos que se contribuyeron a este gran fracaso».

A su juicio, este tipo de designaciones va a volver a ocurrir «con otros ex convencionales y con ministros que vayan saliendo, no creo que los vayan a dejar sin oportunidad laboral, sino que van a seguir siendo premiados estos mismos que se farrearon un año, la farra más grande y vergonzosa de la izquierda (…) ellos van a seguir lucrando con los recursos de todos cuando no pudieron dar las respuestas que las personas necesitaba».

«La llegada de Montero a Interior es una mala señal, no debió llegar a Interior un ex convencional sobretodo que fue crítico en materia de seguridad, que es uno de los grandes problemas y por tanto, desafíos que deberá enfrentar la ministra Tohá. Una mala decisión y que deja un sabor amargo entre los chilenos», acotó el diputado de Republicanos, José Meza . ¿Encontraste algún error? Avísanos

