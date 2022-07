Llega «La Jaula», primera cinta venezolana de ciencia ficción

Entornointeligente.com /

El jueves 8 de septiembre llega a las salas comerciales del país, distribuida por el Circuito Gran Cine, la ópera prima del cineasta venezolano José Ignacio Salaverría, «La Jaula», considerada la primera película venezolana enmarcada en el género ciencia ficción.

Rodada en los hermosos paisajes andinos venezolanos, el film cuenta con tres personajes protagónicos, encarnados por Karina Velázquez ( Liz en septiembre ), Ananda Troconis ( El silbón: Orígenes ) y Juvel Vielma ( Taita Boves ). En el contexto del filme, el mundo ha sido despoblado por una inteligencia superior dejando apenas dos sobrevivientes: Eva (Karina Velázquez) y Fausto (Juvel Vielma) quienes han convivido como pareja por dos años.

La cotidianidad de ambos se ve afectada con la llegada de una tercera sobreviviente del apocalipsis: Dafne (Ananda Troconis). Debido a este hecho, la pareja replanteará sus roles y comenzarán a vivir en nombre de una especie en peligro de extinción, transformándose en hedonistas. Fausto ante la incertidumbre de un futuro incierto, comienza a desvariar, poniendo en peligro su vida y la de sus dos compañeras.

«Desde hace 12 años soy animalista, y en el transcurso de esa lucha social por salvar a los animales, siempre me pregunté cómo sería un mundo donde no existiesen los humanos», cuenta el director refiriéndose al origen del proyecto, el cual se vio ampliado cuando le llegó un argumento escrito por su coguionista, Inti Torres, con el cual conectó inmediatamente.

«Durante más de cuatro años escribimos ‘La Jaula’. Varios procesos de mi vida personal fueron reflejados en el guión. Me obsesioné con la temática del poliamor, de definir el amor como un concepto universal y no adoctrinado; viví y sentí las experiencias que vivieron mis personajes, al punto de aislarme de las doctrinas socio cristianas, que aun cuando he sido ateo desde mis 19 años de edad, siempre he considerado que nos han perseguido en el día a día».

Nacido en Maracaibo, José Ignacio Salaverría (1984), estudió Ingeniería en computación en Florida Atlantic University, y ejerció su carrera por tres años. Pero su inclinación hacia las artes lo llevó a mudarse a Nueva York a estudiar Realización Cinematográfica en la New York Film Academy, donde se graduó como director de Cine.

Posteriormente, con su productora Cinestesia Media C.A., es que inicia su a desarrollar «La Jaula» como proyecto cinematográfico hasta convertirlo en esta película. El filme ha recorrido diversos festivales internacionales de España, Alemania y Latinoamérica y, entre otros reconocimientos, fue galardonada como Mejor Película en el Ichill Manila Film Festival de Filipinas, entre otros reconocimientos.

Ficha técnica

LA JAULA (Venezuela, 2017, 83 min.) Ciencia ficción · Romance.

Dirección : José Ignacio Salaverría. Guión : Inti Torres, José Ignacio Salaverría. Producción : José Ignacio Salaverría – Cinestesia Media / Alijuna Crew. Fotografía : Andrés Díaz, David Rivera. Montaje : Bettsy Battig. Música : Tommy Leb. Dirección de Arte : Félix Calzadilla. Intérpretes : Karina Velázquez, Ananda Troconis, Juvel Vielma, Leónidas Trujillo. Distribución : Circuito Gran Cine.

https://www.cinestesiamedia.com/lajaula

https://www.youtube.com/watch?v=WOr-AlQFZ6c&feature=emb_logo

www.grancine.net

@gran_cine (Instagram y Twitter)

Festivales internacionales recorridos

– Ichill Manila Film Festival: Mejor Película.

– Genre Celebration Festival (Japón): Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Actriz y Mejores Efectos Visuales.

– Paraná Film Festival: Selección Oficial.

– Borobudur International Film Festival (Indonesia): Selección Oficial.

– Fangofest Amposta (España): Selección Oficial.

– The Queer Film Festival: Selección Oficial

– Berlin Schi-Fi Filmfest: Selección Oficial

– New York City International Films Infest Festival: Selección oficial

– Bloodstained Indie Film Festival (Japón): Selección oficial

