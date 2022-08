Llega el Samsung Galaxy A04, directo a la gama de entrada Android con 50MP

Entornointeligente.com /

Los fabricantes de terminales móviles, en general, apuestan por todas la gama de producto para maximizar sus ventas y cuota de mercado. Un ejemplo de lo que decimos es Samsung , que hace poco hizo oficial sus nuevos plegables y hoy hace lo propio con un modelo que va directo a la gama de entrada, el Galaxy A04. Te contamos qué es lo que ofrece.

Este móvil, con sistema operativo Android 12, cuenta con un hardware bastante contenido, pero que en principio es suficiente para hacer lo básico con el desarrollo de Google. Su procesador es un modelo de ocho núcleos solvente -probablemente el Exynos 850- que se acompaña con una RAM que se puede conseguir en tres cantidades: 4, 6 y 8GB . Esto, en principio y junto a un almacenamiento de un máximo de 128 gigas (se puede ampliar con tarjetas microSD de hasta 1TB), hacen que logre convencer, pero sin destacar, en este apartado.

Una pantalla correcta y un batería que logra convencer El panel de este Samsung Galaxy A04 es de 6,5 pulgadas , que no está mal para poder ejecutar contenido multimedia con una buena experiencia (curiosamente, incluye un notch para la cámara frontal, en vez del habitual agujero). Aparte, hay que indicar que este componente cuenta con una resolución HD+ , por lo que no hay que esperar una densidad de píxeles por encima de los 400 ppp. Por lo tanto, no se va a ver mal, pero lo cierto es que aquí no destaca especialmente.

Samsung

Por el contrario, la batería hay que decir que sí que convence. Esta tiene un amperaje de 5.000 mAh . Y, si se tiene en cuenta el hardware que hemos comentado (procesador y pantalla especialmente), es más que seguro que se puede superar el día de uso e, incluso, llegar a los dos si no se utiliza de forma intensiva el smartphone. Evidentemente, nada de carga inalámbrica porque hablamos de un teléfono económico, pero sí que se incluye rápida, lo que siempre es positivo.

Una cámara que esconde una sorpresa en este Samsung Esta no es otra que el sensor principal que tiene la principal y trasera, es de nada menos que 50MP . Esto no es precisamente habitual en modelos de gama de entrada, especialmente si el componente cuenta con una apertura focal de F:1.8. Además, a este elemento le acompaña uno adicional de 2 megapíxeles, que tiene como función mejorar la profundidad, pero del que no hay que esperar resultados espectaculares. En cuanto a la cámara selfie de este Samsung , esta es de 5MP, por lo que simplemente cumple.

Samsung

Otros buenos detalles son que el peso de este Samsung Galaxy A04 es de solo 192 gramos y su grosor se queda en 9,1 milímetros. Nada mal teniendo en cuenta la batería integrada. En lo referente a la conectividad, hay que decir que este no es un modelo 5G debido al precio que tiene, pero no le falta WiFi; Bluetooth; USB tipo C ; y, como no, tiene GPS.

El precio de este terminal Pues la compañía coreana no lo ha comunicado en su avance de prensa, pero lo normal es que se sitúe cerca de los 100 euros como mucho si desea competir con los dispositivos de POCO o realme. En cuanto a los colores con los que se puede conseguir, son cuatro: blanco, negro, rosa y verde.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

