Llega a Colón parte del equipo que filmará película de Hollywood

A través de Twitter se reportó que ya se encuentra en Colón parte del equipo que participará de la filmación de una película hollywoodense, cuyo título no se ha confirmado por fuentes oficiales, pero que se sospecha que se trata de “Suicide Squad 2”. noticias relacionadas Buscan extras para producción de Hollywood que será filmada en Colón Un mini Hollywood guiado por la oración de mormones Playas de Panamá aparecen en las primeras imágenes de la nueva temporada de ‘La Casa de Papel’ En las imágenes captadas por el usuario @CalitoC3 se observa a un grupo de personas de la producción. “Viene un rodaje muy grande, de un presupuesto alto, que se va a estar filmando en la provincia de Colón y también en la de Panamá”, dijo recientemente Ramón Martínez, ministro de Comercio e Industrias en el noticiero de Telemetro. VEA TAMBIÉN: Shakira lanza línea de ropa deportiva Detalló además de que la filmación durará tres semanas e inicia el 4 de febrero. “Esta película en especial va a contratar 2,500 personas apróximadamente, entre extras y actores, sonidistas, etc. Además, este tipo de filmaciones necesitan que la gente se hospeden en hoteles, que coman en restaurantes, que vayan a tiendas”, añadió. VEA TAMBIÉN: Positivismo a favor del corazón “Estamos trabajando en mejorar los incentivos para el cine”, comentó Martínez. Sobre la película, el ministro dijo que se trata de una cinta de acción muy gustada, pero que no podía revelar el nombre de la misma. Ya se encuentran en nuestra provincia de Colón parte del equipo de la productora de Hollywood, se espera que en el mes de Febrero la filmación, ahora como colonense nos toca ser buenos anfitriones

