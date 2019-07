Llegó a Maiquetía ayuda humanitaria proveniente de Italia

Entornointeligente.com /

Un avión con ayuda humanitaria arribó a Venezuela este miércoles. Se trata de 34 toneladas de insumos enviados por la Cruz Roja italiana con la finalidad de paliar la crisis que atraviesa el país latinoamericano.

“Un envío de 34 toneladas de medicamentos y suministros médicos llegó a Maiquetía proveniente de Italia. Este cargamento es enviado por la Cruz Roja italiana, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país”, informó la Cruz Roja venezolana en Twitter.

Francesco Rocca, presidente de la Cruz Roja Internacional, admitió saber que este envío no logrará satisfacer las necesidades en Venezuela, e hizo un llamado a los socios y donantes de la organización para ayudar a esta causa con el objeto de aliviar el sufrimiento que hay en Venezuela.

“Sabemos que este envío no satisfará todas las necesidades en Venezuela: hacemos un llamado a todos los socios y donantes para que apoyen a la Cruz Roja Internacional”, comunicó el presidente de la organización.

We know this consignment will not meet all the needs in #Venezuela : we call on all partners and donors to support @ifrc appeal to alleviate the suffering of Venezuelans. I thank @ecdelre @ItalyMFA @cooperazione_it and the Italian donors who supported us in this new consignment. pic.twitter.com/IfivuMoUCY

— Francesco Rocca (@Francescorocca) July 31, 2019 Un nuevo cargamento con 34 toneladas de insumos médicos han llegado a #Venezuela cómo parte del plan de asistencia coordinando por la @CruzRojaVe pic.twitter.com/tHnOEomZOr

— IFRC Americas (@IFRC_es) July 31, 2019

LINK ORIGINAL: El Nacional

