Llegó a Chile el nuevo refuerzo de Colo Colo, Quinteros es claro sobre la opción de otro fichaje y Borghi lanza ácida crítica al DT

El mercado de fichajes ha sido todo un tema en Colo Colo. Sonaron varios nombres, pero poco a poco se fueron cayendo las opciones y el Cacique se vio en problemas.

Llegó el extremo argentino Agustín Bouzat desde Vélez Sarsfield y ya arribó a Chile la otra carta ofensiva para Gustavo Quinteros, el neozelandés Marcos Rojas.

«Es un orgullo para mí y mi familia. No hay palabras para expresarlo. Estoy feliz de estar aquí. Todavía no hay mucho que decir, pero ojalá se arregle todo luego», dijo al llegar a Chile.

«Me siento feliz de estar en el país de mi padre. Es algo emocionante. Espero llevar la camiseta con orgullo, es algo especial para mi familia. Es una combinación de todo. Mis expectativas son empezar a trabajar duro», agregó.

¿Llegará un tercer refuerzo? Quinteros fue claro tras la goleada sobre La Serena, que dejó a los albos firmes en la cima del Torneo.

«Si hay una opción muy buena para reforzar, podría ser. Sino, nos quedamos con lo que tenemos», señaló.

«Nosotros quedamos con la dirigencia de que íbamos a traer uno por línea y los que queríamos, arreglaron en otro lado . Tuvimos que buscar variantes para que nos ayuden cuando los necesitemos. Hubo un par de opciones que no me convencieron», sinceró.

En medio de todo esto, Claudio Borghi lanzó una fuerte crítica al entrenador de Colo Colo.

«Si un entrenador solamente va a pedir, cualquiera puede dirigir. Si un entrenador no puede formar o no puede modificar lo que tiene, ya es un problema. No se puede pedir, pedir y pedir» , sentenció en TNT Sports.

Y fue más allá. «No digo que no trabaje y no quiero ser irrespetuoso, pero tengo que modificar (dentro de la plantilla) a aquel jugador que no tengo». ¿Encontraste algún error? Avísanos

