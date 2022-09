Llaneros EF se retiró de Liga Junior y entregó el Calles Pinto al Indeport

Entornointeligente.com /

Por Angel Vera @angelv3714.- La crisis económica se apodero una vez más de Llaneros EF que anuncio mediante comunicados que entrego a la Liga FUTVE II y la FVF que no seguirá participando en la Liga FUTVE Junior, también había notificado que no jugaría el Torneo de Permanencia que horas después la misma FVF suspendió.

El tercer oficio que emitió fue al instituto del deporte del estado Portuguesa en el que notifico que rescindía el comodato que tenían con las instalaciones del estadio Rafael Calles Pinto, así mismo que les devolverían la oficina que tenía el club en el segundo piso de esta sede.

Ya semanas atrás se les había notificado a los jugadores que el equipo no iba a seguir haciendo vida activa, por no tener como cubrir los gastos operativos del plantel al cual se le adeuda todo el contrato. La esperanzas en cobrar estaban en que la FVF honrara el compromiso con el incentivo económico que ofreció al comienzo de la temporada y que hasta la fecha no hay noticias.

Adjuntamos los oficios:

LINK ORIGINAL: Balonazos

Entornointeligente.com