Llamativa visita de socio chileno de Horacio Cartes

1967

Año 1, número 1. El 8 de agosto salía a las calles ABC Color con dos grandes innovaciones: el sistema offset y el formato tabloide. Pronto se hizo rutina el grito del canillita por las calles del país, ¡¡aeceee!!.

El diario costaba 8 guaraníes y en la tapa proclamaba «Primavera anticipada: floreció en agosto». En la foto: «La mujer paraguaya dibuja a veces la silueta de estas flores como hoy María Eugenia Torres Fretes, Miss Paraguay que encarna la alegría precoz de nuestra primavera».

Aparte de las noticias internacionales y del ámbito nacional (economía, política, deportes) estaban el «correo de Evangelina» , a cargo de Evangelista Troche Soler, «experta en cosmética integral», la cartelera de espectáculos con 20 cines de barrio, la programación del incipiente canal 9 que abría desde las 17:00 hasta las 23:30, en tiempos de Johnie West y Martin Kane.

En tapa, el infaltable resumen con Esto sucedió y en contratapa el Lucero del alba con el pronóstico del tiempo. Las socialités estaban pendientes de las reuniones, diplomáticas, nacimientos, viajeros y enfermos en recuperación.

Un traje en Casa Lobo costaba 3.900 guaraníes, y los clasificados y agrupados sí que eran de otros tiempos. No había redes de farmacias, sino unas pocas por turno; el brevísimo horario de aviones y las salidas y llegadas de buques y balsas. Aparecieron la leche EPA y San Celestino, pasteurizadas. ¡Eran otros tiempos en la segunda mitad del siglo XX!

1968

Al Año Nuevo de las fiestas con orquestas saludaba la sirena de ABC Color. El 31 de diciembre del año que termina se anunciaba: «Cuando el reloj marque los últimos instantes del año que se va, un silbo agudo y penetrante romperá la monotonía de los petardos estridentes: la sirena de ABC Color con su voz filosa y sus alas de viento llevará a cada oído paraguayo la buena nueva del año que se inicia, y en el futuro, ese mismo timbre marcará las pausas del mediodía asunceno. El timbre de una sirena ha tenido y tiene siempre un significado especial: marca una rutina o señala un hecho trascendental. Por eso, cuando la sirena de ABC rompa el silencio por algún acontecimiento alegre o luctuoso estará vibrando junto a cada segundo de la vida nacional o internacional». Y así la sirena se convirtió en toda una institución marcando el mediodía asunceno hasta nuestros días.

En febrero la «Reina del Cielo» del PanAmerican trajo al Dr. Christian Barnard, el famoso cardiocirujano que logró uno de los milagros del siglo con el transplante del corazón. Pero quizá el hecho más resaltante que cambió la historia del país en el 68 fue la hidroeléctrica de Acaray que entró a operar con la primera unidad, el 16 de diciembre, suplantando el viejo sistema de energía alimentado desde 1910 con la usina térmica de Sajonia.

Y mientras a los almaceneros preocupaba la aparición de los coreanos en Asunción, la gente peleaba encarnizadamente por una barra de hielo.

1969

El acontecimiento más grande de la historia de la humanidad se vivió con júbilo en Asunción y se reflejó en las páginas de ABC Color con una edición Extra con todas las noticias y reacciones sobre la hazaña del Apolo XI y el gran salto dado gracias a los tres astronautas.

Ese año también entraba a cambiar la apacible vida de las calles asuncenas la Policía Femenina. Inició sus funciones en la vía pública. Se apostaron a lo largo de Palma y Estrella desde la vieja sede de la Dirección de Tránsito que ocupaba la manzana de las calles General Díaz, Oliva, 15 de Agosto y 14 de Mayo.

1970

Marcado por la culminación de las celebraciones del Centenario de la Epopeya Nacional el 1 de marzo. En Cerro Corá se habilitó un nuevo memorial dedicado al mariscal Francisco Solano López y, en Asunción, la estatua ecuestre en la plaza homónima frente a la Bahía, donde se encuentra actualmente, luego de haber deambulado por otros lares de la ciudad.

El 5 de agosto entró a funcionar en Asunción la primera computadora electrónica instalada en el país, una IBM 1130, en el Centro Nacional de Computación y se inauguró el servicio de Telex con Estados Unidos.

Por primera vez se organiza la Copa ABC Color en las instalaciones del Club Cerro Porteño y el diario se preocupaba de formar a las domésticas, choferes, niñeras, amas de casa con cursillos varios y charlas.

1971

El trigo era uno de los principales rubros agrícolas, la yerba soportó trabas y prohibiciones por parte de la Argentina y fue un año muy alentador para la industria del turismo. En la Semana del Turista , la llegada de buques repletos de viajeros convertían a Asunción y otros puntos del país en una verdadera fiesta. También se inauguró la ciudad de Mariscal Estigarribia en el Chaco y el nuevo puente sobre el Pilcomayo en Falcón.

El 2 de agosto monseñor Demetrio Aquino asumió como obispo de Caacupé y se dispuso a seguir las obras de la inconclusa Basílica.

1972

Se inauguró el Campus de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo. El mundo se vio conmovido ante el llamado «Milagro de los Andes» . En vísperas de la Navidad reaparecieron con vida los rugbistas chilenos que habían desaparecido en la Cordillera de los Andes, el viernes 13 de octubre. La increíble historia de los 16 sobrevivientes recorrió el planeta y llegó al cine.

Entró en vigencia la Polla Paraguaya de Fútbol cuyos primeros millonarios se dieron a conocer el 31 de diciembre.

1973

El 26 de abril se firma en Brasilia el trascendental Tratado de Itaipú, por los cancilleres Raúl Sapena Pastor y Mario Gibson Barbosa, y los presidentes Alfredo Stroessner y Emilio Garrastazú Médici. ABC logró publicar in extenso la copia del tratado e Itaipú se convirtió en una causa nacional. Mientras las cláusulas leoninas nos imponía el Brasil el pueblo estaba distraído con el partido entre Cerro Porteño y Botafogo. Tras perder 2 a 0, el equipo paraguayo llegó a ganar 3 a 2 en tres minutos en un final «electrizante de la lujuria futbolística». ¿Era casualidad?

El 15 de agosto se realiza la primera Expopar en un amplio predio de la ruta Félix Bogado, camino al activo Puerto de Itá Enramada.

El corso de las flores era tradición en el Parque Caballero. Una fuente luminosa rompió la monotonía en la Avda. General Genes y San Martín con la moda de las rotondas.

1974

Después de un largo periplo llegaron por primera vez los semáforos a Asunción, el 24 de abril, con la instalación de los flamantes aparatos. El primero se instaló en la calle 14 de Julio (Manduvirá) y 15 de Agosto.

Poco antes, la suba del pasaje a 15 guaraníes hizo que la gente optara por los tranvías.

En agosto el mundo se vio sacudido con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos tras el escándalo del caso Watergate.

En septiembre el país entero lloró la muerte de Luis Alberto del Paraná en Londres y diez días después se dio su multitudinaria despedida en Asunción.

1975

Muchas innovaciones en la vida nacional. Se inaugura el primer viaducto en Asunción en la Avda. Eusebio Ayala y General Santos. Toda una novedad para el incipiente tránsito capitalino y que se quería replicar en varios cruces, pero quedó trunco. En mayo empezaron a circular las primeras monedas metálicas del guaraní, antes solo había billetes.

El 3 noviembre, en el cumpleaños del dictador, se inauguró el Hotel Casino Itá Enramada .

1976

El año de la aparición pública y circulación de los tranvías belgas , de color amarillo. Dieron vida al tránsito capitalino, que en toda la década registró un auge en los percances protagonizados por los ómnibus y automovilistas en cada esquina de la ciudad. Una de las razones fue la falta de costumbre en el uso de los semáforos, que apenas llevaban dos años.

El Bicentenario de la independencia de los Estados Unidos también se celebró en Asunción.

El primer viaducto peatonal del país se inauguró en diciembre en Puerto Presidente Stroessner, hoy Ciudad del Este. Al año siguiente se replicarían en Asunción, como una gran solución, pero lo cierto es que nunca sirvieron para cruzar las avenidas.

1977

El año lectivo comenzó con los 100 años del Colegio Nacional de la Capital.

En la monotonía del zoológico de Asunción irrumpió la primera elefanta que viajó con seis ponys. Bautizada, se convirtió en la querida Maya o Maia hasta su muerte en febrero de 2020.

El país se conmocionó con la partida de un grande del fútbol, Arsenio Erico, en julio y, poco después, el mundo del rock se vio sacudido por la muerte de Elvis Presley, el 7 de agosto.

También se descubrió que Eduard Roschmann, más conocido como el «carnicero de Riga», ex jerarca nazi acusado de haber mandado matar a 40.000 judíos en el campo de concentración de Riga, Letonia, durante la Segunda Guerra Mundial, se refugió en Asunción y murió en el Hospital de Clínicas.

1978

La tragedia del Myriam Adela fue la más grande en la historia fluvial del Paraguay con un saldo de 133 fallecidos, el 10 de febrero. El 1 de julio se concreta la unión de las Regiones Oriental y Occidental con el puente Remanso, inaugurado el 20 de agosto, día en que recibió récord de visitantes. También llegó el Boeing 707 de Líneas Aéreas Paraguayas que iba ampliando sus rutas. El 17 de agosto cierra sus puertas la Liebig’s, tras un ciclo de más de cien años en la vida nacional.

Diez días antes, el 7 de agosto, sacude al mundo el fallecimiento del papa Paulo VI .

1979

El sábado 29 de diciembre: «Llegaron los primeros aviones «Xavante» adquiridos por el Gobierno para la Fuerza Aérea Paraguaya . El arribo de los nueve caza-bombarderos de fabricación brasileña fueron toda una novedad».

La juventud despidió con algarabía el último sábado de la década del 70 en la calle Palma, «que acostumbrada a estas efusiones no cambió su rostro de turistas comprando relojes, coreanos vendiendo baratijas, y muchos jóvenes paseándose. Ellas destacaron por su belleza, por las soleras que inundaron la mañana de sol del último sábado del viejo 1979″.

1980

La nueva década llegó aliciente y con mucho ajetreo con la inauguración del Parque Anka de Caacupé. Le siguieron el monumento a las Residentas en el viejo camino a Luque y su empalme con la novísima Avda. Aviadores del Chaco que conduce al flamante aeropuerto «Presidente Alfredo Stroessner» inaugurado el 21 de marzo. El primer automóvil movido a alcohol se presentó en junio, pero el 17 de septiembre, poco antes de la primavera, empezó la turbulencia con el asesinato del exdictador nicaragüense Anastasio Somoza.

De nada sirvieron los lamentos ni el premio Atila a la destrucción del patrimonio. El 1 de noviembre la Basílica de Caacupé se levantaba sobre el viejo templo que tenía los días contados. Tres días después, la última misa y a demoler. Las campanas pasaron a sonar desde lo más alto.

1981

El cuento de hadas que protagonizaron con su boda Lady Diana y Carlos de Inglaterra arrancó suspiros en todo el mundo y aquí también.

Comenzó la construcción del puente Encarnación-Posadas y la avenida Mariscal López, que terminaba en un pantanal cerca del arroyo Itay, atravesó la avenida Madame Lynch para extenderse hacia San Lorenzo.

La Virgen de los Milagros de Caacupé salió de gira y recorrió varios templos de Asunción, el Colegio de San José y el Mercado 4 en recibimiento multitudinario. En julio empezó la exportación de las flores de moda, los gladiolos a la Argentina, y todo el mundo los quería en sus jardines.

1982

Del 2 de abril al 14 de junio se desarrolló la Guerra de las Malvinas que conmovió al mundo y alarmó en Paraguay por los familiares porteños llamados a participar.

Pero, no solo los vientos de guerra se sintieron aquí, también tuvo lugar en Asunción, en plena Semana Santa, un fuerte temblor que dio que hablar. El 28 de abril se inauguró el «Monumento Nacional a la Paz Victoriosa» , construido en la cima del cerro Lambaré, creación del escultor español Juan de Ávalos cambiando para siempre la fisonomía de esa serranía. De nada sirvieron las protestas porque una gigantesca estatua del dictador precedía a los héroes de la Patria.

El 18 de septiembre fue el último día en que los Saltos del Guairá recibieron visitantes antes que quedar bajo las aguas del embalse de Itaipú.

1983

El 27 de enero falleció el expresidente de la República Higinio Morínigo. Desde mayo las aguas del río Paraguay empezaron a subir produciendo una gran inundación que en Asunción rebasó el muelle y en Pilar cedieron los muros dejando la ciudad quedó bajo agua. El 3 de junio, día de Corpus Christi, se realizó en la capital del Ñeembucú una gran procesión del Santísimo Sacramento por las anegadas calles en lanchas y canoas como solo se había visto en Venecia.

El 16 de julio nuestro director, Aldo Zuccolillo, en cumplimiento de una orden de prisión dictada por el juez Édgar Stanley, fue recluido en la Penitenciaría de Tacumbú. Varios periodistas del diario también fueron amedrentados y hostigados con órdenes de prisión por dar espacio a los opositores.

1984

La cristalería Sajonia ardió y el vidrio se convirtió en una lava ardiente. En marzo nuevamente nuestro director quedó detenido e incomunicado hasta que sobrevino la más drástica determinación, la clausura de nuestro diario el 22 de marzo.

Apenas hubo tiempo de dar aviso:

«A nuestros lectores

Versiones que nos merecen plena fe aseguran que la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, en su sesión de ayer que se prolongó por espacio de casi tres horas, recibió y consideró una información proporcionada por el Ministerio del Interior, por la cual se habría anunciado a la misma la decisión gubernamental de suspender la edición de nuestro diario. Hemos intentado conocer más detalles de esta supuesta medida, aunque sin éxito», decía nuestra tapa en su número 6.041. Entonces costaba 80 guaraníes el ejemplar.

1989

Tras cinco años de cierre, la misma fecha el 22 de marzo, luego de la caída del tirano Alfredo Stroessner nuestro diario volvió a salir a las calles en su número 6.042 a un precio de 300 guaraníes el ejemplar.

«Un poco agitado por la emoción de dejar atrás el destierro, con un premio de 100.000 dólares del Brasil, el cariño de la familia y amigos, llegó ayer nuestro más importante escritor, Augusto Roa Bastos. Su agenda será intensa, pues desea recuperar el tiempo que le negaron», decía ABC.

El 1 de mayo el general Andrés Rodríguez resultó electo presidente de la República para completar el periodo presidencial hasta 1993, con el 74% de los votos. Las páginas del diario resultaron pocas para denunciar todos los escándalos de corrupción y saqueos al Estado durante la dictadura. Las casitas de los popes desfilaban cada día y hacía competencia de extravagancia y lujo. La «Ciudad de Puerto Presidente Stroessner» se convirtió en Ciudad del Este y el Aeropuerto de Asunción ostentó con justicia el nombre de Silvio Pettirossi.

1990

Otra década, los presidentes Andrés Rodríguez y Carlos Saúl Menen inauguraron el puente San Roque González de Santacruz, entre Encarnación y Posadas. Quedó atrás el paso a través de la balsas y barcazas. Augusto Roa Bastos recibió de manos del Rey Juan Carlos I de España el Premio Cervantes correspondiente al año 1989 en la Universidad de Alcalá de Henares.

1991

Todo ocurría el 26. El «Tratado de Asunción», firmado el 26 de marzo entre los presidentes de Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, selló la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur). El 26 de abril, Día del Periodista, Santiago Leguizamón, director de radio Mburucuyá, fue asesinado en Pedro Juan Caballero de 22 balazos. Un mes después, el 26 de mayo, el doctor Carlos Filizzola, del movimiento independiente «Asunción para Todos», es electo intendente en las primeras elecciones municipales democráticas. Se promulga la Ley del Divorcio. Los restos del creador de la guarania, José Asunción Flores, regresaron de su exilio. Leni Pane es la primera defensora vecinal de Asunción.

1992

El 21 de junio entra en vigencia la nueva Constitución Nacional promulgada en una histórica ceremonia en la sede de la Convención Nacional Constituyente (Banco Central del Paraguay), presidida por el Dr. Oscar Facundo Ynsfrán. El director del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, doctor Raúl Tuma, fue atacado por uno de los chimpancés cuando intentaba extraer una botella que la gente inadaptada arrojó al hábitat. Y aparecieron los primeros celulares tipo ladrillos.

1993

Las ruinas jesuíticas del Paraguay fueron reconocidas como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco). Los cerros Koî y Chororî, de Areguá, fueron declarados monumento nacional. ABC Color no pudo publicar la visita del papa Juan Pablo II en 1988, pero ese año trajo una de las tres entrevistas brindadas en exclusiva en los últimos 15 años por el Pontífice al diario La Stampa, de Milán. Se creó la fundación Marco Aguayo para la lucha contra el Sida.

1994

Cuarenta y siete años después, el 3 de noviembre se registró el último eclipse total de Sol admirado en todo el país. Fue una verdadera fiesta que solo se repetirá en el 2075. Todo fue felicidad, aunque se dieron dos reportes negativos: algunos lesionados de la vista por mirarlo sin protección y un accidente de tránsito con saldo fatal en la Transchaco. Se inaugura la primera de las 20 turbinas de la Hidroeléctrica Yacyretá.

1995

El 21 de abril se inauguró el estacionamiento subterráneo en los subsuelos de la antigua plaza de la fuente musical, del conjunto Plaza de los Héroes, frente al Hotel Guaraní. Se ganó más críticas que admiración. Durante el festival del Día de la Madre, la pasarela peatonal se desploma durante un show de «Los Iracundos», y deja más de 60 heridos.

1996

El 9 de julio apareció la versión digital de ABC Color. Con el tiempo se convirtió en la primera en su categoría noticiosa en Paraguay. Durante el 2020, en plena pandemia, las visitas llegaron a picos de casi 2.500.000 visitas diarias.

Se realiza por primera vez en Paraguay un trasplante de corazón en el Hospital Bautista, encabezado por el doctor José Corvalán. El receptor fue Pedro Núñez, un conductor de 36 años. Un carguero colombiano se precipitó en Mariano Roque Alonso sobre tres viviendas y causó al menos 23 muertos en una verdadera tragedia.

1997

Con honores y pétalos de rosas se dio el último adiós al expresidente Andrés Rodríguez, tras su fallecimiento el 21 de abril en Nueva York. El mundo lloró el 31 de agosto la muerte en accidente de Diana Spencer, princesa de Gales, y su novio Dodi Al Fayed, mientras huían de los papparazzis. Aquí era sábado al entrar la noche, pero la noticia recién se publicó el lunes, porque los diarios del domingo ya estaban en las calles por la tarde. Cinco días después falleció a los 87 años la Madre Teresa de Calcuta.

1998

Doña Josefina Pla (1903-1999) recibió la ciudadanía paraguaya el 13 de agosto en su domicilio, con la presencia del entonces embajador de España, Ignacio García Valdecasas. Había llegado al Paraguay en 1926 tras conocer y casarse con Julián de la Herrería. A la par de la distinción a doña Josefina, el príncipe Felipe de Asturias llegaba a Asunción para culminar su gira por Sudamérica y asistir a la toma de mando de Raúl Cubas Grau. El Banco Central del Paraguay puso en circulación los billetes de G. 100.000.

1999

El magnicidio del vicepresidente de la República, Luis María Argaña, conmocionaba al país el 23 de marzo. Una gran convulsión tuvo como epicentro la Plaza de Armas entre la Catedral y el Congreso. Las horas trágicas terminaron con 8 jóvenes asesinados, el juicio político al presidente Cubas Grau y su posterior renuncia.

Deja de salir el diario Patria , vocero del Partido Colorado. Aparece el diario Vanguardia de Ciudad del Este, en circulación hasta 2019.

2000

Por primera vez desde su aparición, ABC Color sale a las calles el 1 de enero con una edición gigante haciéndose eco del júbilo mundial del nuevo milenio. No se dieron los temidos problemas informáticos ni los atentados. ¡Bienvenido siglo XXI! aclamaba el editorial. El 22 de octubre, Berta Rojas fue ovacionada en el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York.

2001

«Conmoción en el mundo» decía el Extra de ABC Color del 11 de septiembre tras el atentado terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York. El repudio mundial al bestial acto fue inmediato. Entre las 3.000 víctimas fallecieron dos paraguayos (Obdulio Ruiz Díaz y Carlos Alberto Samaniego) y otros dos se salvaron milagrosamente: Lourdes Frutos y Héctor Denis Jojot. El principal responsable y enemigo mundial fue Osama Bin Laden. Desde entonces el mundo cambió. Ese año falleció el antropólogo Miguel Chase Sardi, dejando un gran legado.

2002

Luego de 64 días de secuestro, el 19 de enero, fue liberada sana y salva María Edith Bordón de Debernardi. Su esposo Antonio Debernardi declaró que «la felicidad no tiene precio» para no hablar del rescate que se calculó en US$ 2.000.000. Empezó la búsqueda de Juan Arrom y Anuncio Martí, del Partido Patria Libre, como principales responsables. El 5 de julio fue un día triste para la cultura: se apagó la voz de Reynaldo Meza, quien había tomado la posta de Los Paraguayos, y el poeta Rudy Torga. También se fue el 13 de agosto el Prof. Carlos Pusineri Scala.

2003

El 24 de junio se inaugura la polémica nueva sede del Congreso Nacional construida con una donación del Gobierno de Taiwán y cuyo costo final fue de 22 millones de dólares. Un adefesio en medio del Centro Histórico.

2004

El 1 de agosto sobrevino la peor tragedia vivida en Paraguay en tiempos de paz con un saldo de 400 muertos en el incendio del supermercado Ycuá Bolaños. El 1A se dio bajo la sombra del 11M de los atentados de Madrid en la estación de Atocha que dejó 199 fallecidos en marzo.

Un momento de gran alegría se dio el 30 de agosto cuando volvieron a Asunción los integrantes de la selección nacional de fútbol con medalla de plata haciendo historia en los Juegos Olímpicos de Atenas. Era el primer galardón olímpico que recibía el deporte paraguayo.

2005

El 16 de febrero se produjo el peor de los desenlaces, el hallazgo de los restos de Cecilia Cubas, secuestrada el 21 de septiembre del año anterior. El 3 de abril el mundo entero rindió un emotivo adiós a Juan Pablo II, Karol Wojtyla. Fue elegido nuevo Papa el cardenal Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, quien renunciaría en 2013. El 26 de abril a la edad de 87 años falleció Augusto Roa Bastos.

2006

En ocasión de los cien años del fútbol paraguayo se inauguró el Museo del Fútbol Paraguayo. La película Hamaca Paraguaya, de Paz Encina, triunfó en el Festival de Cannes, colocando a Paraguay en el mapamundi del cine. Empezaron a circular los billetes de G. 20.000. Evanhy de Gallegos asumió como la primera mujer intendente de Asunción. El 16 de agosto falleció en Brasilia el exdictador Alfredo Stroessner.

2007

El 9 de febrero falleció doña Clara Benza de Garofalo, la querida «doña Chuta», en plena epidemia de dengue, tras 56 años de fructífera labor. El 20 de mayo llega en misión oficial el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para entrevistarse con Nicanor Duarte Frutos. ABC lo recibe con el Editorial «Brasil, un país imperialista y explotador» en la tapa. Al día siguiente, otra tapa con editorial: «Lula llega con sus espejitos». El Primer Festival Mundial de Arpas del Paraguay fue un éxito en noviembre. En Navidad, Benedicto XVI saludó al pueblo paraguayo en guaraní, desde El Vaticano.

2008

El exobispo Fernando Lugo gana las elecciones poniendo fin a una hegemonía de 61 años del Partido Colorado. El padre Francisco de Paula Oliva, Pa’i Oliva, quien vino al Paraguay en 1964, es «ciudadano ilustre» de Asunción por su gran labor social y solidaridad en favor de los más necesitados.

2009

Barack Obama es el primer afrodescendiente que asume la Presidencia de los Estados Unidos. Nace la organización «A Todo Pulmón. Paraguay respira», iniciativa de Humberto Rubin para la reforestación del país y que incluye el concurso «Colosos de la Tierra», en favor de la naturaleza. Empezaron a circular los billetes de 2.000 guaraníes.

2010

La Albirroja llegó a cuartos de final durante el Mundial de Sudáfrica en una hazaña que marcó hito en la historia del deporte en nuestro país. Una gran fiesta se vivió en todo el país con una serie de condecoraciones y homenajes. En la Villa Lina se inaugura el Museo de Arte Sacro de Asunción, iniciativa del mecenas Nicolás Darío Latourrette Bo, con un valioso acervo del barroco hispano guaraní. El 8 de junio fallece monseñor Ismael Rolón, una eminencia en la lucha por la democracia. El rescate de los 33 mineros chilenos hace lagrimear al mundo.

2011

Las celebraciones del Bicentenario de la Independencia Nacional revivieron el patriotismo y el interés por la historia. Las actividades artísticas y culturales atrajeron a multitudes a través de los festivales Vy’a Guasu. El Palacio de López recupera su color original, el Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón de los Héroes, la Catedral y el viejo Cabildo, así como la calle Palma, fueron el epicentro de los festejos. Il Divo cautivó a miles y vinieron grandes artistas internacionales como Shakira, Guns N’ Roses, y varios más. Se dispuso el «Día Nacional del Tereré» y Naciones Unidas dispuso que el 30 de julio sea «Día Internacional de la Amistad», impulsado desde Puerto Pinasco por el doctor Artemio Ramón Bracho.

2012

El gran escultor Hermann Guggiari partió a la eternidad dejando todo su legado a las generaciones futuras. La película 7 Cajas se convirtió en la más taquillera de la historia del cine del Paraguay y ganó premios en varios festivales internacionales. Se habilitó el primer Mercado de Abasto privado del país, el Abasto Norte en Limpio. El juicio político a Fernando Lugo convulsionó el ambiente político.

2013

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura actuó en España cosechando elogios. El legendario Elton John cautivó con su actuación en Asunción.

Lino Oviedo falleció en un accidente de helicóptero y, un mes después, Hugo Chávez en Venezuela. También falleció el conocido «hombre del tiempo», el profesor Fermín Villalba.

Benedicto XVI renunció al papado y fue elegido pontífice el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco.

2014

El corresponsal de ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina, fue asesinado por sus denuncias contra la narcopolítica, el 16 de octubre. Ese mismo año fue canonizado Juan Pablo II por el papa Francisco.

2015

El sur es una fiesta con los 400 años de la ciudad de Encarnación. El año siguió con el fervor de la venida del papa Francisco del 10 al 12 de julio. Encomendó al pueblo paraguayo a la Virgen de los Milagros de Caacupé y elogió a la Mujer Paraguaya, la más gloriosa de entre todas las mujeres de América. El astrónomo paraguayo Blas Servín fue condecorado por la NASA.

2016

Sale al aire ABC Cardinal AM 730. La presencia del patriarca ortodoxo ruso Kirill puso mística y solemnidad a una gran celebración religiosa en Asunción. También vino en misión oficial su alteza imperial la princesa Mako de Japón dentro de las celebraciones del 80° aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay.

2017

La imagen de la quema del Congreso en rebelión contra el intento de violación de la Constitución Nacional para permitir la reelección presidencial recorrió el mundo. ABC TV empezó a salir al aire.

2018

La beatificación de María Felicia Guggiari Echeverría, Chiquitunga, llenó de mística y colorido la Olla de Cerro Porteño. Las Herederas , película de Marcelo Martinessi, es motivo de orgullo nacional por los premios a nivel mundial y por su nominación para los Oscar del 2019 en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa. Nuestro director Aldo Zuccolillo nos deja todas sus enseñanzas y un gran legado y ABC Color queda bajo dirección de Natalia Zuccolillo.

2019

La final de la Copa Sudamericana de nuevo trajo fiesta a Asunción. En el recuento de la década 2010-2019, según la edición especial de ABC Color a fin de año, arrojó como resultado la consolidación de la opinión pública gracias a la democracia y la libertad de expresión. La presión ciudadana hizo que los clanes políticos y corruptos se fueran desbaratando. Aparece en el éter ABC FM 98.5

2020

La nueva década prometedora pronto tropezó con la pandemia del covid-19 y el confinamiento total. Nunca antes las ciudades habían estado en tanto silencio en las calles por efecto de las restricciones. Los de blanco, médicos y enfermeras, se convirtieron en los verdaderos héroes y la solidaridad se multiplicó a lo largo y ancho del país. ABC Color publicó varias ediciones especiales.

2021

El año del clamor y la llegada de las vacunas. También la paulatina vuelta a la normalidad y la reinvención de la gente para superar la crisis económica derivada de los efectos de la pandemia y la corrupción. A los 96 años falleció el doctor Artemio Ramón Bracho.

2022

La película EAMI , de Paz Encina, ganó el Tiger Award, principal premio del Festival Internacional de Cine de Róterdam. La guitarrista Berta Rojas y su rojita también fueron protagonistas con la presentación de Legado . El arpa de agua, con Luis Szarán, conquistó el mundo en la expo Dubái y Mons. Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, fue nombrado cardenal por el papa Francisco. El Lido se muda de Palma y Chile, donde estaba desde su fundación hace 59 años, y ahora tendrá una vista de las torres de la Catedral.

