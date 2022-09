Llamado de alerta: Minsa advierte el incremento del dengue y promueve campañas

Entornointeligente.com /

Karim Pardo Directora de Metaxénicas y Zoonosis hizo un balance sobre lo que está ocurriendo en torno a la enfermedad que es contagiada por el mosquito Aedes aegypti y que en este año ya está alcanzando los niveles del año 2018 y que no solo son la Selva sino también en ciudades de la Costa. Dijo que en estos momentos 461 distritos han reportado casos de dengue en tanto en el 2018 fueron 254 » lo que demuestra la situación de alerta en que nos encontramos». Lea también: Minsa: más de 58,000 casos de dengue notificados en regiones este año Señaló que desde su dirección, ante los cerca de 60,000 casos en promedio de la actualidad, así como los gobiernos regionales y locales están trabajando y tomando una serie de acciones y campañas para evitar el incremento del dengue y sobre todo, evitar juntar agua en recipientes porque son los principales criaderos de mosquitos. En declaraciones a Tv Perú , Karim Pardo dijo que las campañas están dirigidas a la ciudadanía y realicen el cepillado permanente de las paredes y bordes de los recipientes donde guardan o juntan el agua porque allí están los huevitos que luego, ante el incremento del calor, pasan a larvas y luego a mosquitos. «Estamos preocupados por lo que está pasando durante este año y si bien las regiones están trabajando intensamente el dengue se sigue incrementando», expresó al señalar que el principal problema es que muchos sectores de la población no tienen agua entubada o potable y recurren a las vasijas. Refirió que los meses más duros del presente año han sido marzo, abril y mayo y luego hubo un fuerte descenso pero ahora hay un reporte del incremento y por eso es necesario la alerta no solo para las autoridades sino también a la población. Dijo que lo principal es que las poblaciones tengan agua potable o entubada y por ello la importancia de trabajar en ese tema pero que al mismo tiempo, se desarrollan campañas como evitar los empozamientos o las fumigaciones. «Si no hay agua potable se recurren a los envases y ahí es donde se propician los criaderos de mosquitos», enfatizó tras indicar que los estudios han señalado que el 80 % de casos se debe al agua que es juntada en envases. Sobre esto último dijo invocó a las familias a dejar ingresar a los fumigadores para evitar que el dengue llegue a sus casas. La fumigación es la última medida que se debe tomar pero es necesaria en estos momentos y se les debe dar las facilidades porque sino los casos aumentan y los hospitales y centros de salud pueden colapsar, afirmó. Luego refirió que las personas que presentan fiebre alta deben acudir inmediatamente al centro de salud más cercano a su domicilio para una pronta evaluación ya que este síntoma podría estar asociado a una infección por el virus del dengue. Características Los principales síntomas del dengue son fiebre alta aguda (entre 5 a 7 días), debilidad general, dolor muscular y óseo, dolor en los ojos, erupciones en la piel (sarpullido). Los signos de alarma del dengue son vómitos persistentes, dolor abdominal intenso, sangrado (encías, fosas nasales y boca), postración del paciente, acumulación de líquido a nivel abdominal y/o pleural. Ante la presencia de alguno de estos síntomas, el paciente debe ser hospitalizado de forma inmediata. El zancudo ‘aedes aegypti’, principal transmisor del dengue, coloca sus huevos en aguas limpias estancadas o donde se almacena el agua. Luego de 8 a 12 días, emergen los mosquitos adultos que pueden infectarse al picar a una persona enferma y luego picar a otra persona sana e inocular el virus. Por ello es necesaria la limpieza permanente de los recipientes donde se almacena agua, de tal forma que se eliminen las larvas del mosquito que pueden haberse acumulado, además de mantenerlos siempre tapados. (FIN) NDP/JCB/MAO Más en Andina: ? Octubre es uno de los meses ideales del año para emprender viajes. A continuación, conoce algunos destinos regionales que pueden visitarse y las festividades que allí se celebran ? https://t.co/0FyQgmlwL3 ?Por Luis Zuta Dávila ( @luchozuta ) pic.twitter.com/xkaWOQgFtU

