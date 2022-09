Liz Truss será la nueva primer ministra del Reino Unido

Entornointeligente.com /

La candidatura de Truss recibió 81.326 votos, mientras que Sunak obtuvo el apoyo de 60.399 votantes.

El Partido Conservador británico ha nombrado este lunes a Liz Truss como nueva líder de la formación y primera ministra de Reino Unido, en un momento en el que el país se enfrenta a su peor crisis en décadas.

En las últimas semanas, Truss y el antiguo ministro británico de Economía, Rishi Sunak, han competido para recibir el apoyo de los afiliados a la formación -alrededor de 160.000-, que han votado por correo tradicional o de forma electrónica.

I am honoured to be elected Leader of the Conservative Party.

Thank you for putting your trust in me to lead and deliver for our great country.

I will take bold action to get all of us through these tough times, grow our economy, and unleash the United Kingdom’s potential. pic.twitter.com/xCGGTJzjqb

— Liz Truss (@trussliz) September 5, 2022 Tras el anuncio, el actual primer ministro, Boris Johnson, -quien renunció el mes pasado, viajará este martes con Truss al castillo de Balmoral, en Escocia, para el traspaso de poder y mantener las respectivas audiencias con la reina Isabel II.

Truss prometió este lunes «gobernar como una conservadora» y cumplir su compromiso de bajar impuestos, resolver la crisis energética y arreglar la sanidad pública.

«Hice campaña como conservadora y gobernaré como conservadora. Cumpliré con la bajada de impuestos, con la crisis de la energía (…) y con el NHS (sistema público de sanidad)», dijo en su primer discurso tras vencer en las primarias de su partido al exministro de Economía.

