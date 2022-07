Liz Truss recebe apoios cruciais e é cada vez mais favorita

Entornointeligente.com /

A candidata à liderança do Partido Conservador britânico, Liz Truss, garantiu dois apoios de peso que reforçam o seu estatuto de favorita para suceder a Boris Johnson , tanto à frente do partido como do Governo.

O deputado Tom Tugendhat, que também se candidatou à liderança dos tories , manifestou apoio a Truss, juntando-se ao ministro da Defesa, Ben Wallace, que já se havia posicionado a favor da ministra dos Negócios Estrangeiros. «Necessitamos de um líder que una o Partido Conservador. É óbvio que Liz pode fazê-lo», afirmou Tugendhat num artigo de opinião publicado no jornal Times , na sexta-feira.

Tugendhat, que é presidente da comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento, deixou críticas ao adversário de Truss na corrida pela liderança dos Conservadores, Rishi Sunak, considerando errada a sua proposta de subida de impostos.

O apoio dado por Tugendhat à campanha de Truss é descrito pela imprensa britânica como importante, uma vez que o deputado é considerado uma figura influente junto da militância tory – que será chamada a escolher o próximo líder e primeiro-ministro a partir da próxima semana – e um dos líderes do grupo One Nation, que reúne os deputados mais moderados do partido.

A entrada de Ben Wallace no grupo de aliados de Truss é igualmente relevante. Também no Times , o ministro da Defesa encheu a colega de Governo de elogios, dizendo ser alguém «autêntica» e «directa». «Sentei-me com ela em reuniões de ministros, bilaterais e cimeiras internacionais. Ela defende as suas posições e, acima de tudo, ela é directa e leva o que diz a sério», escreveu Wallace.

O próprio Wallace chegou a ser cotado como um possível candidato forte à sucessão a Johnson, sobretudo pela notoriedade que alcançou nos últimos tempos pela forma como Londres tem apoiado a Ucrânia militarmente na resistência à invasão russa. Porém, o ministro afastou uma candidatura, dizendo preferir manter-se concentrado no seu trabalho na Defesa.

A divulgação destes dois apoios faz Truss aproximar-se a passos largos de uma vitória. As sondagens já atribuíam à ministra dos Negócios Estrangeiros uma vantagem muito sólida sobre Sunak.

O debate em torno da sucessão de Johnson no número 10 de Downing Street tem girado em torno da política fiscal e do controlo da inflação. Truss tem criticado a subida de impostos feita por Sunak, que até há pouco tempo era ministro das Finanças, e promete um corte fiscal. O seu adversário diz que a proposta de Truss não tem sustentabilidade e compromete o equilíbrio orçamental das contas públicas.

