Liz Truss, la admiradora de Margaret Thatcher que gobernará en el Reino Unido

Dama de hierro» hubo una sola y fue Margaret Thatcher en el Reino Unido . Liz Truss, que asumirá hoy martes como primera ministra, es una gran admiradora de Thatcher y tal vez busque emular a la histórica líder del Partido Conservador, la primera mujer al frente del gobierno británico entre 1979 y 1990.

Truss, de 47 años, sucederá al renunciante Boris Johnson .

«Creo en un futuro más brillante y mejor para Gran Bretaña. Tengo un plan audaz que hará crecer nuestra economía y generará salarios más altos, más seguridad para las familias y servicios públicos de categoría mundial», afirmó en el cierre de la votación con la que menos de 200.000 afiliados del Partido Conservador la designaron como nueva jefa de gobierno para sustituir al renunciante Boris Johnson.

«Lo haré mediante la reducción de impuestos, impulsando las reformas y eliminando los trámites burocráticos que están frenando a las empresas», subrayó Truss.

Durante un año fue ministra de Relaciones Exteriores y, como Thatcher, se mostró firme frente a la Unión Europea, determinada a modificar unilateralmente el acuerdo posbrexit.

También es muy crítica de China por sus violaciones de los derechos humanos y de la Rusia de Vladimir Putin .

En uno de los primeros debates de las primarias conservadoras, Truss apareció vestida con una chaqueta negra y una camisa blanca con un gran lazo al cuello. A pocos comentaristas se les escapó que su atuendo era idéntico al que Thatcher lució en una intervención televisada durante la campaña que la llevó al poder, en 1979.

No era la primera vez que emulaba la imagen de la Dama de Hierro. Poco después de asumir en el Ministerio de Exteriores, Truss aprovechó una visita a Estonia para dejarse fotografiar sobre un tanque del Ejército británico, una foto que fue comparada con una célebre imagen de Thatcher visitando a las tropas en Alemania Occidental en 1986.

También llegó a imitar a Thatcher posando con un gorro de piel ruso en la Plaza Roja en febrero, durante un viaje a Moscú para intentar disuadir al presidente ruso de invadir Ucrania .

Aunque se declara «frustrada» por las constantes comparaciones con la ex primera ministra, sus intervenciones en las primarias han estado siempre plagadas de referencias implícitas y explícitas a ella.

En línea con el ideario thatcherista, una de las primeras medidas que espera adoptar como jefa de Gobierno es cancelar la subida del impuesto de sociedades que había programado Johnson.

La nueva primera ministra cree que con la inflación disparada por encima del 10%, con perspectivas de que pueda superar el 18% el próximo año, la prioridad de su Gobierno no debe ser reducir la inmensa deuda acumulada durante la pandemia, sino estimular las inversiones y el crecimiento.

Durante las primarias, también ha propuesto medidas para reducir el sector público. La más polémica de ellas, recortar el sueldo a todos los funcionarios que viven fuera de Londres, provocó tal revuelo que se vio obligada a dar marcha atrás en menos de 24 horas.

Durante el gobierno de Johnson, Truss se convirtió en la cara de las negociaciones comerciales del Reino Unido tras el Brexit. Fue todo un cambio para una mujer que había defendido la permanencia británica en la Unión Europea durante el referéndum de 2016 antes de decir que veía grandes oportunidades económicas en el Brexit.

Trabajó para forjar nuevas alianzas y concluyó tratados de libre comercio con países como Japón y Australia, pero no logró el gran acuerdo comercial con Estados Unidos que tanto ambicionaba el Reino Unido. Algunas de sus declaraciones y actitudes parecen no haber sido bien recibidas por la administración de Joe Biden .

Nacida el 26 de julio de 1975, casada y con dos hijas, «Liz no tiene miedo de decir lo que piensa», presume su página web. Sus amigos de infancia y compañeros de universidad en Oxford, donde se licenció en política y economía, recuerdan a una estudiante provocadora pero discreta que no aparecía como una futura primera ministra. «No era una de las chicas más extrovertidas por lo que me sorprendió un poco que se volviera tan desenvuelta como adulta», explicó uno de ellos al diario The Times.

Ya de niña «era alguien que tenía que ganar», explicó Francis Truss, uno de sus tres hermanos, a la BBC en 2017 recordando como su «padre decía que hacía trampas para ganar» en juegos de sociedad como el Monopoly o el Cluedo.

Uno de los primeros datos sobre su vida que Truss detalla en su página web oficial es que tuvo «unos padres de izquierdas», y recalca con orgullo que logró «romper el molde» familiar. Su madre, enfermera, la llevaba de niña a manifestaciones contra Thatcher, y su padre, profesor de matemáticas, no supo que se había afiliado a los conservadores hasta que descubrió «horrorizado» una carta del partido en el buzón, según ella misma ha relatado.

Cuando estaba en la Universidad de Oxford presidió un grupo juvenil del centrista Partido Liberal Demócrata .

Tras una década en el sector privado, sobre todo en Shell, fue primero concejala en el sureste de Londres y luego diputada en 2010. En 2012 entró en el gobierno y ocupó una serie de carteras, primero como secretaria de Educación y luego como ministra de Medio Ambiente de 2014 a 2016. También fue la primera mujer ministra de Justicia y, posteriormente, secretaria jefa del Tesoro.

