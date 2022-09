Liz Truss é a 15ª pessoa a ocupar cargo de premiê durante reinado de Elizabeth II; veja quem passou pela função no período

Entornointeligente.com /

06/09/2022 00h02 Atualizado 06/09/2022

Saiba quem é Liz Truss

Liz Truss será a 15ª chefe de governo britânica nos 70 anos de reinado de Elizabeth II . Depois de receber formalmente o pedido de demissão de Boris Johnson na terça-feira (6), a monarca nomeará Truss como nova primeira-ministra.

Veja abaixo a lista de primeiros-ministros do Reino Unido desde que Elizabeth II assumiu o trono, em 1952:

Winston Churchill, conservador (1951-1955)

Anthony Eden, conservador (1955-1957) Harold Macmillan, conservador (1957-1963) Alec Douglas-Home, conservador (1963-1964) Harold Wilson, trabalhista (1964-1970 e 1974-1976) Edward Heath, conservador (1970-1974) James Callaghan, trabalhista (1976-1979) Margaret Thatcher, conservadora (1979-1990)

John Major, conservador (1990-1997)

Tony Blair, trabalhista (1997-2007)

Gordon Brown, trabalhista (2007-2010)

David Cameron, conservador (2010-2016)

Theresa May, conservadora (2016-2019)

Boris Johnson, conservador (2019-2022)

Liz Truss , conservadora (6 de setembro de 2022)

