Liz Jaramillo: Intentan crear un falso clima de bienestar en Venezuela sobre los migrantes

Entornointeligente.com /

Dirigente regional de Primero Justicia en el estado Aragua, Liz Jaramillo, aseguró que la migración venezolana no se ha detenido, pese a que Nicolás Maduro y gabinete insistan en que los connacionales están volviendo, creando un falso clima de bienestar que buscan posicionar ante la opinión pública, la realidad es que va en aumento las cifras de aquellos que huyen de Venezuela.

Jaramillo lamentó que «el río que más crece y causa dolor al venezolano son los ciudadanos que invaden las fronteras huyendo del país y así ha quedado demostrado mundialmente, ya que se reporta constantemente el fallecimiento de aquellos que acuden a vías irregulares en busca de destinos que les permita tener una mejor calidad de vida».

Indicó que el circuito electoral más grande que se está conformando es en el exterior, «son casi siete millones de venezolanos que ya han salido por las fronteras. Las últimas semanas hemos leído y escuchado dramáticas historias que se han dado en el tapón de Darién, como ocurrió con un maracayero quien falleció intentado cruzar esa selva».

Calificó de doloroso los escenarios a los que se exponen millones de venezolanos, quienes buscan el bienestar que no pudieron tener en su propio país y que arriesgando sus vidas se lanzan a aventuras extremas y peligrosas que los han llevado incluso a fallecer en el intento.

«El llamado no es sólo a la opinión pública, sino a los organismos internacionales, a no creer ni confiar en falsos testimonios por parte de los que han sido violadores de derechos humanos. No se puede normalizar lo que Nicolás Maduro pretende hacer creer, es necesario visibilizar la tragedia que enfrentan los migrantes venezolanos que luchan por alternativas de vida favorables».

Recordó que ha existido complicidad de algunos gobiernos como es el caso de Trinidad y Tobago que, pese a conocer las realidades de tratas de personas, mantienen discursos de naufragios para no quedar expuestos, «pero con mucho pesar, se han podido conocer por medio de algunas víctimas, como han sido los tratos crueles e inhumanos».

Finalmente Liz Jaramillo precisó que la creación de la plataforma «hermanos», liderizada por Julio Borges, fue diseñada para articular políticas públicas, «está enfocada en vencer la cultura del migrante que muchas veces busca desconectarse de su país. Se está trabajando para que se pueda establecer vinculación social y ayuda humanitaria real».

LINK ORIGINAL: Contrapunto

Entornointeligente.com