Liz Cheney umiliata alle primarie, Trump gongola

WASHINGTON. – «Ho detto sin dall’assalto del Capitol che avrei fatto tutto ciò che serve per impedire a Donald Trump di tornare nello Studio Ovale e intendo farlo»: la deputata repubblicana Liz Cheney usa una frase che ricalca il «whatever it takes» di Mario Draghi a difesa dell’euro per lanciare la sua nuova dichiarazione di guerra contro il tycoon, dopo l’umiliante batosta nelle primarie repubblicane in Wyoming, prima sconfitta di un Cheney in 40 anni di incontrastato regno familiare.

Come preannunciato dai sondaggi, la figlia dell’ex vicepresidente di George W. Bush ha perso sonoramente contro la sua ex collaboratrice Harriet Hageman, un’avvocata sostenuta da Trump per cancellare dalla scena politica la sua «bestia nera»: 29% contro il 66%, col 95% dei voti scrutinati. Gongola l’ex presidente, che può esibire il trofeo più ambito nella battaglia per il controllo del Grand Old party, cacciando una deputata che gli si era rivoltata contro dopo l’attacco al Congresso da lui fomentato, votando per il suo impeachment e assumendo un ruolo chiave nella commissione parlamentare sul 6 gennaio.

«Liz Cheney dovrebbe vergognarsi di se stessa, del modo in cui ha agito e delle sue parole e azioni velenose e ipocrite nei confronti degli altri», ha attaccato l’ex presidente. «Ora può finalmente scomparire nelle profondità dell’oblio politico dove, ne sono certo, sarà molto più felice di quanto non sia in questo momento. Grazie WYOMING!», ha detto ancora Trump.

Ma il tycoon spera che la debacle abbia anche un effetto sulla commissione del 6 gennaio. «Presumo che con la grande sconfitta di Liz Cheney, molto più grande di quanto fosse mai stato previsto, il Comitato del 6 gennaio, composto da streghe e criminali, inizierà rapidamente il bellissimo processo di DISSOLUZIONE. Questo è stato un referendum sulla caccia alle streghe infinita. La gente ha parlato!». In realtà ha parlato meno di mezzo milione di abitanti del Wyoming, dove Trump ha vinto col 70%. E Liz non ha nessuna intenzione di mollare, anzi ha già annunciato una possibile corsa alla Casa Bianca che potrebbe dare fastidio all’ex presidente.

«Il mio lavoro non è finito, inizia ora. Avrei potuto rivincere facile se avessi assecondato la menzogna di Trump che a vincere è stato lui e non Joe Biden. Ma questo è un percorso che non posso e non voglio prendere», ha denunciato nel discorso con cui ha riconosciuto la vittoria dell’avversaria, ammonendo che «gli Stati Uniti non possono essere governati da una folla aizzata sui social media».

Cheney ha evocato anche Martin Luther King Jr («Il lungo arco della storia tende verso la giustizia e la libertà, ma solo se lo pieghiamo»), Abraham Lincoln, il generale Ulysses Grant e «tutti quelli che combattendo nella tragica guerra civile, compresi i miei trisnonni, salvarono l’Unione: il loro coraggio salvò la libertà e non dobbiamo sperperare quello per cui tanti sono morti». Da qui il suo appello a repubblicani, democratici e indipendenti a «fare fronte comune contro quelli che distruggono la nostra repubblica».

Se in Wyoming vince a man bassa, in Alaska Trump registra risultati non troppo lusinghieri: l’ex governatrice ed ex vice candidata presidenziale Sarah Palin, da lui sostenuta, avanza alle elezioni di novembre ma dietro la dem Mary Peltola in uno dei quattro posti disponibili in primarie aperte, mentre la Lisa Murkowsky, una dei sette senatori Gop che votarono per il suo impeachment, guida la griglia davanti a Kelly Tshibaka, appoggiata dal tycoon. A guastargli la festa infine l’interrogatorio del suo ex avvocato Rudy Giuliani davanti al gran giurì che indaga sulle pressioni dell’ex presidente in Georgia per ribaltare l’esito del voto.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA).

