Liz Cheney promete seguir luchando contra Trump tras reconocer su derrota en las primarias

Entornointeligente.com /

La diputada de Wyoming, Liz Cheney, la más ardiente crítica republicana de Donald Trump en el Congreso, prometió continuar su lucha contra el expresidente y el movimiento de negación de elecciones que lidera en un discurso el martes por la noche tras conceder la derrota en sus primarias.

Perderá frente a la abogada Harriet Hageman, respaldada por Trump, proyecta CNN.

«Esta elección primaria ha terminado», dijo Cheney en su discurso. «Pero ahora comienza el verdadero trabajo».

El miércoles por la mañana, dijo al programa «Today» de la NBC que está «pensando» en presentarse a la presidencia y que tomará una decisión en «los próximos meses.»

Cheney, la última de los 10 republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor de la segunda destitución de Trump para enfrentarse a los votantes, se convierte ahora en la octava que no volverá al Congreso el próximo año. Su pérdida, aunque ampliamente anticipada, representa un marcador importante en la lucha más amplia sobre la dirección del Partido Republicano. Considerada en su día como una promesa, Cheney fue expulsada de la dirección del Partido Republicano en la Cámara de Representantes el año pasado por su férrea oposición al ex presidente y este año ha quedado relegada en las encuestas mientras ayudaba a dirigir el comité selecto de la Cámara de Representantes que investigaba el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.

Aunque no hizo ningún anuncio sobre sus planes el martes por la noche, Cheney insinuó un futuro en la política electiva.

«El gran y original campeón de nuestro partido, Abraham Lincoln, fue derrotado en las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes antes de ganar la elección más importante de todas», dijo. «Lincoln finalmente prevaleció, salvó nuestra unión y definió nuestra obligación como estadounidenses para toda la historia».

De la noche a la mañana, la campaña de Cheney presentó la documentación ante la Comisión Federal de Elecciones para crear un PAC de liderazgo que se llamará «La gran tarea». Este es el primero de varios pasos siguientes de Cheney, según dijo un asesor a la CNN, a medida que comienza a hacer realidad las ideas expresadas en su discurso de la noche electoral y abre un nuevo capítulo tras su aplastante derrota. El nombre del PAC es un guiño histórico a Lincoln, que habló en Gettysburg de la «gran tarea» a la que se enfrenta el país.

El intento de Cheney de proyectar dignidad en la derrota en su discurso de la noche electoral fue en sí mismo una clara réplica al comportamiento de Trump desde que perdió las elecciones de 2020.

«Ningún escaño en la Cámara, ningún cargo en esta tierra es más importante que los principios que todos hemos jurado proteger. Y entendí bien las potenciales consecuencias políticas de cumplir con mi deber», dijo. «Nuestra república depende de la buena voluntad de todos los candidatos a un cargo para aceptar, con honor, el resultado de las elecciones. Y esta noche, Harriet Hageman ha sido la más votada en estas primarias. Ha ganado. La he llamado para que acepte la contienda».

A pesar de sus credenciales conservadoras y de su pedigrí en el partido, su papel como principal crítica del GOP de Trump en el Capitolio la convertía en una gran perdedora en un estado que el expresidente ganó con casi el 70% de los votos en 2020. Su perdurable popularidad allí, unida al papel de Cheney como vicepresidenta del comité del 6 de enero, convirtió a la congresista de tres mandatos e hija del ex vicepresidente Dick Cheney en un objetivo principal de los aliados de Trump.

Cheney dijo que la democracia estadounidense se enfrentaba a una amenaza existencial -que «nuestra supervivencia no está garantizada»- y llamó a los esfuerzos republicanos a nivel estatal para descertificar los resultados de las elecciones de 2020 y a los candidatos del GOP a mitad de mandato que ya han empezado a poner en duda las futuras votaciones.

«Si no condenamos las conspiraciones y las mentiras, si no pedimos cuentas a los responsables, estaremos disculpando esta conducta y se convertirá en una característica de todas las elecciones», dijo. «Estados Unidos nunca será lo mismo».

El dominio de Trump sobre el Partido Republicano se ha demostrado una y otra vez desde que dejó Washington. Con el voto de Wyoming dentro, Cheney se convierte en la cuarta republicana de la Cámara de Representantes que votó a favor de la destitución de Trump que pierde sus primarias. Otros cuatro no se presentaban a otro mandato. Los dos supervivientes hasta la fecha, en California y Washington, se beneficiaron del sistema de primarias no partidistas de sus estados. Cheney no tenía ese colchón, aunque un impulso tardío para que demócratas e independientes se inscribieran en las primarias del Partido Republicano podría haber suavizado algo el recuento final.

Los principales republicanos en el Capitolio se habían unido en torno a Hageman, que ha hecho suyas las falsas afirmaciones de Trump sobre el fraude electoral y ha calificado la contienda de 2020 de «amañada.» El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, otro partidario de Hageman, dijo el lunes durante una aparición en Fox News que la elección en Wyoming iba a «ser un referéndum sobre el comité del 6 de enero.»

Cheney también abordó el martes el reciente registro de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida, y denunció los esfuerzos del expresidente por sembrar la ira entre sus partidarios y poner potencialmente en peligro a los agentes del FBI que participaron en la redada al hacer públicos algunos de sus nombres.

«Eso fue intencionado y malicioso. Ningún estadounidense patriota debería excusar estas amenazas ni dejarse intimidar por ellas», dijo. «Nuestra gran nación no debe ser gobernada por una turba provocada a través de las redes sociales».

Mientras Cheney lanzaba una funesta advertencia en Jackson, Hageman, en su mitin de la victoria, horas al este, en Cheyenne, agradeció a Trump y a los republicanos del Congreso su apoyo.

«Wyoming ha demostrado hoy que, aunque no sea fácil, podemos desalojar a los políticos atrincherados que creen que se han elevado por encima de la gente a la que se supone que representan y sirven», dijo Hageman.

En una publicación en su propia plataforma de redes sociales, Trump se jactó de la derrota de Cheney, calificándola de «un resultado maravilloso para Estados Unidos», antes de denunciarla como «rencorosa» y «mojigata».

«Ahora puede finalmente desaparecer en las profundidades del olvido político donde, estoy seguro, será mucho más feliz de lo que es ahora», escribió Trump.

ENLACE ORIGINAL: https://edition.cnn.com/2022/08/16/politics/liz-cheney-wyoming-alaska-primaries/index.html

VEA TAMBIÉN: Donald Trump, genio y figura… » EntornoInteligente

Entornointeligente.com