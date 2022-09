Liván Soto, debutante criollo 23 del año en MLB

Entornointeligente.com /

Liván Soto se estrenó en las Grandes Ligas el sábado por la noche, en medio de la victoria de los Angelinos de Los Ángeles 2-1 contra los Marineros de Seattle, en el Angel Stadium de Anaheim.

El novato comenzó el desafío en el banco, pero en el quinto inning, el mánager Phil Nevin lo uso como corredor emergente por el camarero Michael Stefanic. Soto se quedó bateando noveno y ocupó la posición del campocorto, mientras que Luis Rengifo se movió a la segunda. El recién llegado falló con un roletazo al cuadro contra el relevista Matt Brash, en su único turno del compromiso, consumido en la octava entrada. A la defensiva jugó impecable en dos lances.

Los Ángeles compró el contrato de Soto desde el Rocket City (Doble A) con la intención de llenar la vacante en el roster activo del infielder David Fletcher, quien fue inscrito en la lista de incapacitados por un traumatismo en la mano derecha. Para abrirle un lugar en la nómina de 40 hombres, el jugador de cuadro Andrew Velásquez fue transferido a la lista de lesionados de 60 días.

El joven, de 22 años de edad, comenzó la temporada como el prospecto 22 de la organización californiana, de acuerdo con la prestigiosa publicación Baseball America . En 119 encuentros en Doble A, exhibía promedio de .281 (456-128), con 17 dobles, un triple, seis jonrones, 57 remolcadas y 18 bases robadas, al momento de ser promovido.

Su buena campaña ofensiva le tenía segundo en hits, tercero en average y OBP (.379), quinto en boletos (71) y empatado en el noveno lugar en anotadas (69), en la Liga del Sur.

Son los mejores números ofensivos de su carrera en Ligas Menores, aunque el valenciano siempre ha sido valorado por sus habilidades con el guante y Nevin ha dicho que lo usará a menudo como reemplazo defensivo.

Soto -bateador zurdo- recibió un bono de un millón de dólares, tras ser reclutado por los Bravos como uno de los mejores prospectos internacionales de la clase de 2016. Con esas credenciales hizo su debut profesional en la Liga de la Costa del Golfo (novatos) en 2017, pero después de la temporada fue declarado agente libre, junto con otros 11 prospectos de Atlanta, por Major League Baseball, tras conocerse que la organización de Georgia había violado las reglas del mercado internacional para captar talentos.

Los Angelinos lograron firmarlo, una vez que fue elegible, y le dieron un incentivo de $850.000 en 2018. Desde entonces, el talentoso joven había conseguido resultados mixtos hasta 2022, cuando pareció explotar todo el potencial del que hablaban los scouts.

23 debutantes con récord Soto elevó a 23 los debutantes venezolanos en MLB durante 2022, una nueva marca para el país. El récord era de 20 establecido en 2014 e igualado en 2015. Los otros peloteros criollos que han sido bautizados en la Gran Carpa esta temporada son Diego Castillo (Pittsburgh), José Azocar (San Diego), Robert Suárez (San Diego), José Herrera (Arizona), Simón Muzziotti (Filadelfia), Tommy Romero (Tampa Bay), Gabriel Arias (Cleveland), René Pinto (Tampa Bay), Juan Yépez (San Luis), Francisco Morales (Filadelfia), Anderson Espinoza (Cachorros de Chicago), Jermaine Palacios (Mellizos), Diego Moreno (Azulejos), Máximo Castillo (Azulejos), Lenyn Sosa (Medias Blancas de Chicago), Freddy Fermín (Reales), Maikel García (Reales), Oswaldo Cabrera (Yanquis), José Buttó (Mets), Carlos Jesús Pérez (Medias Blancas), Oswald Peraza (Yanquis) e Israel Pineda (Nacionales).

Soto es reserva de las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Co información de LVBP .

