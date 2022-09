Entornointeligente.com /

Living Colour incentiva o voto e dedica show com Steve Vai à memória de Marielle Franco Encontro aconteceu pela primeira vez no Rock in Rio, no Palco Sunset, nesta sexta (2). Entrosamento da banda com virtuoso guitarrista é ponto alto do show. Por Gabriela Sarmento, g1

02/09/2022 19h43 Atualizado 02/09/2022

1 de 2 A banda Living Colour se apresentou no Palco Sunset durante Rock in Rio 2022 realizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca no Rio de Janeir/RJ. — Foto: LORANDO LABBE/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A banda Living Colour se apresentou no Palco Sunset durante Rock in Rio 2022 realizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca no Rio de Janeir/RJ. — Foto: LORANDO LABBE/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A banda americana Living Colour subiu ao palco Sunset do Rock in Rio, nesta sexta (2), por dentro do que rolou e está rolando no Brasil.

Logo após abrir com «Middle Man», o guitarrista Vernon Reid dedicou o show à «memória de Marielle Franco», vereadora morta a tiros no Rio em 2018.

Outro momento de conexão com o Brasil aconteceu quando o vocalista Corey Glover levantou um cartaz improvisado de papelão com a palavra «Vote» de um lado e «Democracia» do outro, ao cantar «Wave».

Living Colour dedica show à memória de Marielle Franco no Rock in Rio

Logo depois, o público levantou um coro contra o presidente Jair Bolsonaro, que durou 30 segundos aproximadamente.

Na música seguinte, o público puxou mais gritos de ofensa contra o candidato à reeleição, dessa vez incentivado pelo baixista Doug Wimbish. Ele queria ouvir mais alto.

O show da banda de Nova York é bem dividido. Na primeira parte, eles cantam sucessos dos três primeiros álbuns: «Vivid» (1988), «Time's Up» (1990) e «Stain» (1993).

«Ignorance is Blind» tem bom solo de guitarra de Reid e agudos bem marcados de Glover.

Além de ser conhecida pelo hard rock, a influência de funk americano fica clara em clara «Type», música bem recebida pelo público.

Já «Time's Up» começa com solo de bateria com direito a baquetas de led no palco escuro. O momento de William Calhoun só mostra como o quarteto toca bem.

2 de 2 Participação especial do guitarrista Steve Vai junto com a banda Living Colour durante Rock in Rio 2022 realizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro — Foto: Lorando Labbe/FotoArena/Estadão Conteúdo Participação especial do guitarrista Steve Vai junto com a banda Living Colour durante Rock in Rio 2022 realizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro — Foto: Lorando Labbe/FotoArena/Estadão Conteúdo

A segunda parte do show é dominada pelas guitarras de Steve Vai e Reid e por covers.

A participação do guitarrista, que é visto por muitos como um dos melhores do mundo, começa com «Rock and Roll», de Led Zeppelin, e levanta o público, que assistiu a maior parte do show passivamente, sem tanto entusiasmo.

Eles também celebram Jimi Hendrix, com «Crosstown Traffic», música do terceiro álbum «Electric Ladyland», de 1968.

A parceria entre a banda e Steve Vai já rendeu uma nova versão de «Cult of Personality», uma das mais conhecidas do grupo.

O vocalista até senta na caixa de som para ficar mais perto do público. É uma boa escolha que encerra o show com Glover pedindo «Vote! Vote! Vote!».

Vocalista do Living Colour faz protesto contra o fascismo e público reage contra o governo

