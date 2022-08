Liverpool y Manchester City inician su lucha por el título de la Premier League

Entornointeligente.com /

Los ‘Reds’ visitan al Fulham el sábado (6:30 horas de Perú) mientras que los ‘Citizens’ acuden el domingo al London Stadium para enfrentarse al West Ham (10:30 horas de Perú). Como vigente campeón, y con el apoyo esperado de Erling Haaland, el Manchester City conserva una pequeña ventaja según los observadores. Este curso podría ver modificada la esencia del juego del Manchester City con la llegada de Erling Haaland, que acaba de cumplir sus 22 años. Autor de 85 goles en 88 partidos en Alemania con el Borussia Dortmund, el goleador noruego tiene la responsabilidad de marcar goles en un equipo con buenas cifras en ataque los últimos años, hasta el punto de haber sido el mejor ataque de los cinco grandes campeonatos europeos. Aunque les faltó mostrarse más efectivos en algunos partidos cruciales de la Liga de Campeones, una competición que Josep Guardiola nunca ha ganado sin contar con Lionel Messi a sus órdenes. El ataque del Liverpool no tendrá tampoco demasiado que envidiar al del City esta temporada, después de haber marcado sólo cinco goles menos en el último ejercicio en la Premier Premier League (94 por 99). Los ‘Reds’ se beneficiarán especialmente de la llegada de Darwin Núñez, que deberá hacer olvidar a Sadio Mané, que se fue rumbo al Bayern de Múnich. El primer duelo entre los dos equipos, después de la Community Shield ganada el sábado pasado por el Liverpool (3-1) tendrá lugar el fin de semana del 15 de octubre en Anfield. – ¿Qué futuro para Cristiano Ronaldo? – ‘A priori’, el foso se ha hecho más profundo entre estos dos equipos y el resto de componentes del ‘Big 6’. El tercer equipo con mejores resultados los diez últimos años, el Chelsea, deberá reconstruirse luego de un primer semestre de pesadilla a consecuencia de la guerra en Ucrania, que acarreó la marcha forzada de su propietario ruso Roman Abramovich. El entrenador alemán Thomas Tuchel se mantiene en el banco, y podrá contar con los refuerzos de Raheem Sterling y de Kalidou Koulibaly. Y deberá asegurarse de que sus centrocampistas, ya veteranos, Kanté y Jorginho) pueden recuperar su mejor nivel. El Tottenham de Antonio Conte es tenido en cuenta, pero ha mostrado un perfil relativamente discreto en el mercado de fichajes por el momento, con la llegada del delantero centro brasileño Richarlison (62 millones de euros), con apenas 17 goles en 64 partidos en sus dos temporadas en el Everton, y de los centrocampistas Yves Bissouma e Ivan Perisic. El efecto de la llegada del exentrenador del Ajax Erik ten Hag será escrutado en el Manchester United, del mismo modo que el futuro de un Cristiano Ronaldo decidido a salir del club. Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta buscará su primera clasificación a la Liga de Campeones en seis años, para lo que se apoyará especialmente en la llegada del brasileño Gabriel Jesus procedente del Manchester City. Primera jornada Viernes 5 de agosto: 14:00 horas de Perú: Crystal Palace – Arsenal Sábado 6 de agosto: 6:30 horas de Perú: Fulham – Liverpool 9:00 horas de Perú: Tottenham – Southampton 9:00 horas de Perú: Newcastle – Nottingham Forest 9:00 horas de Perú: Leeds United – Wolverhampton 9:00 horas de Perú: Bournemouth – Aston Villa 11:30 horas: Everton – Chelsea Domingo 7 de agosto 8:00 horas de Perú: Leicester – Brentford 8:00 horas de Perú: Manchester United – Brighton 10:30 horas de Perú: West Ham – Manchester City Stick this Salah goal on repeat ?? @MoSalah | @LFC pic.twitter.com/n4Oj7evTmS

