Liverpool se pone serio en la búsqueda del récord de los 100 puntos

Un doblete de Mohamed Salah y un gran tanto de Jordan Henderson doblegaron al Brighton, que está prácticamente salvado y que acudía sin muchas necesidades a este encuentro. Jürgen Klopp, como en los otros dos partidos jugados una vez conquistado el título, volvió a rotar y dejó en el banquillo de inicio a Sadio Mané. Sin embargo, esta vez y no como ante el Aston Villa, el equipo salió enchufado y resolvió el encuentro muy rápido. El marcador lo abrió Mohamed Salah a los pocos minutos. El Brighton se lió en la salida de balón, Naby Keita le robó la cartera al defensa y se la dejó al egipcio, que hizo el primero con todo a favor. Muy poco después, el Brighton se volvió a complicar la vida sacando el esférico, hubo otro robo y esta vez Henderson, con un magistral disparo desde la frontal puso el segundo. Todo parecía hecho para el Liverpool, pero el Brighton tiró de orgullo justo antes del descanso y Leandro Trossard, rematando de volea un centro desde la derecha, recortó distancias. En los segundos 45 minutos, el Brighton tuvo el empate, sobre todo en una ocasión clarísima con Alisson vencido que no acertaron a mandar a la red, pero fue el Liverpool el que sentenció. En un córner botado por Andy Robertson, Salah le ganó la partida a toda la defensa con un certero remate de cabeza en el primer palo. El egipcio se mete de esta manera en la pugna por la Bota de Oro al sumar 19 tantos, a dos de Pierre-Emerick Aubameyang y a tres de Jamie Vardy Los ‘Reds’ necesitan ganar tres de los cuatro partidos que les restan para superar el récord que estableció el City hace dos temporada de 100 puntos en la Premier League. Le queda jugar contra el Burnley, el Arsenal, el Chelsea y el Newcastle United. El campeón no afloja: con goles de Salah x2 y Henderson, el Liverpool de Klopp derrotó como visitante 3-1 al Brighton (Mac Allister fue titular) por la fecha 34 de la #PREMIERxESPN . pic.twitter.com/BZC2XCvBTs

Publicado: 8/7/2020

LINK ORIGINAL: Andina

