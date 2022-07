Liverpool se lleva la Community Shield ante Manchester City

Entornointeligente.com /

Disputado de forma excepcional en Leicester debido a la final de la Eurocopa femenina en Wembley el domingo, este partido no tiene por qué ser significativo de el rendimiento de ambos clubes a lo largo de la temporada. Los ‘Reds’, que se habían quedado a un punto de los ‘Citizens’ en la Premier la temporada pasada, abrieron el marcador por medio de Trent Alexander-Arnold a los 21 minutos de juego, antes de que el argentino Julián Álvarez empatase a 20 minutos para el final. Pero un penal marcado por Mohamed Salah (83) y un gol de cabeza de Núñez (90+3) dieron el título a los hombres de Jurgen Klopp. Erling Haaland falló un gol cantado en el tiempo añadido, instantes después de que Darwin Núñez sellase el marcador. El fallo de Haaland dentro del área, cuando el marcador era 3-1, probablemente no habría cambiado el nombre del campeón, pero no deja de resultar extraño en un jugador que había marcado 86 goles en 89 partidos con el Dortmund. El Liverpool conquistó su primera Community Shield, equivalente a la Supercopa, desde 2006, mientras que el uruguayo Darwin Núñez marcó su primer gol como ‘Red’ en partido oficial. La cuestión de la adaptación al fútbol inglés del prodigio noruego, titular para este partido, y al juego del City en particular, será una de las claves de la temporada de los vigentes campeones. Su prestación fue en todo caso alentadora, vistos los automatismos que ya tiene con sus compañeros. Núñez y Salah decisivos Los ‘Reds’, por contra, pudieron celebrar el primer gol con sus nuevos colores del uruguayo Darwin Núñez, convertido este verano (boreal) en el fichaje más caro de su historia, por cerca de 100 millones de dólares. El antiguo jugador del Benfica inició el partido desde el banquillo, y a la hora de partido reemplazó al brasileño Roberto Firmino. Estuvo en la finalización de una buena jugada entre Thiago Alcántara y Mohamed Salah, cuyo centro encontró primero la cabeza de Robertson y después la del ‘charrúa’, que anotó el 3-1 en el 90+4 con un remate picado desde el corazón del área. Un gol que puso fin a las esperanzas del City de meterse en un partido disputado en fases a un ritmo infernal. Los ‘Reds’ se adelantaron mediante un disparo con rosca de Trent Alexander-Arnold, a pase de Salah, que tocó en el poste antes de superar al brasileño Ederson (21). El egipcio que finalmente renovó su contrato con el club de Anfield hace unas semanas, anotó un gol de penal -provocado por un remate de cabeza de Núñez desviado con la mano por Ruben Dias- para poner por delante a los suyos en la parte final del partido (83). Antes, fue Julián Álvarez, otro refuerzo del City, el que llevó la igualdad al marcador en el minuto 70. Esta primera Community Shield de la era Jürgen Klopp lanza lo que promete ser un duelo codo con codo entre los dos mejores equipos ingleses, que parecen jugar en un nivel superior al resto. Más en Andina: ¡Tenemos campeón! ?????? El pesista peruano Hernán Viera logró dos medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Mayores de Levantamiento de Pesas Bogotá 2022. https://t.co/O5gHiPvxu5 pic.twitter.com/4KkeHE3PzC

