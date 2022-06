Liverpool oficializó a su nueva joya uruguaya

Entornointeligente.com /

Londres.- El Liverpool hizo oficial este martes el fichaje del delantero uruguayo Darwin Núñez para las próximas seis temporadas y por un importe inicial de 65 millones de libras (75 millones de euros) que podrían ascender, con los objetivos, hasta los 85 millones de libras (97 millones de euros).

Welcome to the Reds family, @Darwinn99 😁🔴 #DarwinDay pic.twitter.com/ggSyONbUJb

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022 El futbolista de 22 años se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club, por encima de Virgil Van Dijk, que costó alrededor de 80 millones cuando llegó a comienzos del 2018 procedente del Southampton.

El charrúa anotó 34 goles en 41 partidos esta última temporada con el Benfica y se perfila como el sustituto ideal de un Sadio Mané que parece estar más fuera que dentro del conjunto de Anfield Road.

«Estoy encantado de estar aquí en el Liverpool. Es un club enorme. Quiero ganar muchos títulos aquí», dijo Núñez, que llegó al Benfica en 2020 procedente del Almería, en la que se convirtió en la transferencia más cara de la historia de la Segunda división española, por más de 20 millones.

«He jugado contra el Liverpool y he visto muchos partidos suyos en la Champions League. Es mi estilo de juego. Hay muchos grandes jugadores y seguro que me voy a poder adaptar», añadió el atacante.

Núñez es el tercer uruguayo en jugar para los Reds, tras Luis Suárez y Sebastián Coates. Entre los objetivos que elevarían el precio total del delantero está el número de goles que marcaría y si el Liverpool consigue levantar la Champions League.

El jugador se vistió este martes por primera vez con la camiseta de su nuevo equipo y llegó al centro de entrenamiento en las afueras de Liverpool para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato que le tendrá ligado seis temporadas al club inglés.

𝐃𝐀𝐑𝐖𝐈𝐍 2️⃣7️⃣ #DarwinDay pic.twitter.com/q1QEOle0V4

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022 EFE

