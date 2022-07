Liverpool doblegó a Manchester City y ganó la Community Shield

Entornointeligente.com /

El uruguayo Darwin Núñez eclipsó a Erling Haaland en su primer enfrentamiento al anotar el último gol de Liverpool, que venció a Manchester City 3-1 en el partido de pretemporada por el trofeo Community Shield el sábado.

City, campeón de la Liga Premier, y Liverpool, campeón de las copas FA y Liga, presentaron sus grandes incorporaciones del receso de temporada en el estadio King Power de Leicester, pero fue el jugador de la selección uruguaya y no el artillero noruego quien ocupó el centro de la escena.

Núñez, que estaba en el banco, entró a los 59 minutos con el marcador empatado 1-1 y logró sobre el final el penalti ejecutado por Mohamed Salah que puso en ventaja a Liverpool por segunda vez.

Pero no contento con ello, el exartillero de Benfica, a quien el portero Ederson había atajado un disparo, cabeceó su primera anotación para los Rojos en tiempo adicional.

Uno de los nuevos del City sí dejó su marca: Julián Álvarez, exdelantero de River Plate, anotó a los 70′ para igualar el marcador abierto por Trent Alexander-Arnold.

El partido que tradicionalmente precede al inicio de la temporada enfrentó como siempre a los dos mejores equipos de Inglaterra, pero la atracción mayor residió en las nuevas incorporaciones.

Haaland viene de anotar 86 goles en 89 partidos para Borussia Dortmund y probablemente anotará muchos más para el City una vez logrados los ajustes.

El noruego tuvo el balón en apenas ocho ocasiones durante el primer tiempo y recibió pocos pases en todo el partido. Pero siempre fue una amenaza y su peor momento fue en el descuento, frente al arco desierto, cuando su disparo se estrelló en el travesaño.

Núñez, en cambio, justificó la decisión del técnico Jurgen Klopp de hacerlo jugar como suplente. Anotó cuatro goles en el segundo tiempo en un amistoso contra Leipzig, pero eso no bastó para convencer a Klopp de alinearlo como titular.

Núñez es un 9 tradicional, menos multifuncional de lo que prefiere Klopp, pero eso puede ser una ventaja, y cuando saltó para cabecear, el balón dio en el brazo de Ruben Dias. Salah ejecutó el penalti.

El gol de Núñez en el cuarto minuto del descuento fue un digno final para un partido de ida y vuelta

Álvarez, que anotó en el segundo tiempo, sigue los pasos de Sergio Agüero y Carlos Tévez, como los únicos argentinos que han marcado goles en el Community Shield.

Seguirá siendo suplente de Halland, mientras que Núñez ha iniciado el proceso de consolidarse como la opción a largo plazo de Liverpool y garantizar que la trasferencia de Sadio Mane a Beyern Munich quedará rápidamente en el olvido.

