Liverpool conquista Supertaça e um dos golos foi de Darwin

O Liverpool conquistou, este sábado, com um triunfo por 3-1 frente ao Manchester City, no King Power Stadium, em Leicester, a Supertaça de Inglaterra (Community Shield), prova que escapava aos » reds » desde 2006.

O internacional uruguaio Darwin Núnez, ex-Benfica, estreou-se a marcar oficialmente pelo Liverpool, ao apontar, de cabeça, com assistência de Salah, o último golo do encontro, aos 90+4’.

Darwin havia desempenhado papel crucial no segundo golo dos comandados de Jürgen Klopp, ao cabecear para o português Rúben Dias cometer grande penalidade, com um desvio com a mão.

— Liverpool FC (@LFC) July 30, 2022 Salah apontou o penálti e desfez a igualdade estabelecida pelo argentino Julián Alvarez (69'), em lance que motivou a intervenção do VAR, depois de o golo ter sido invalidado pelo árbitro.

O Liverpool conseguira adiantar-se por Trent Alexander-Arnold (21'), num remate de primeira, colocando o campeão inglês, que, além de Rúben Dias, alinhou com João Cancelo e Bernardo Silva de início, sob pressão.

O reforço Erling Haaland foi titular e teve uma oportunidade flagrante para marcar o 3-2 e manter o jogo aberto até final, mas o remate do norueguês embateu na barra.

