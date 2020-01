Listos para el Tazón Internacional selección Coahuila

Entornointeligente.com /

El International Bowl presentado por USA Football, se encuentra a escasos días de su celebración y los seleccionados saltillenses que defenderán el jersey de Coahuila, continúan su preparación de cara a este importante acontecimiento.

Prácticamente todo listo para el campeonato de futbol americano juvenil, el cual se desarrollará en el césped artificial del AT&T Stadium, casa de los Cowboys de Dallas y que sin duda será una grata experiencia al estilo NFL.

Equipos de varias nacionalidades y varios del país azteca, competirán en esta justa, tendrán la oportunidad de disputar cuando menos un partido en el anteriormente llamado Cowboys Stadium, escenario que dio paso al desaparecido Tazón de la Amistad, al cual varios equipos saltillenses tuvieron la oportunidad de asistir.

Ahora, en el rubro de selecciones, la Asociación de Futbol Americano del Estado de Coahuila , se dio a la tarea de reclutar jugadores por medio de try out, y dentro del equipo Under 16, del plantel estatal compuesto por 27 elementos, 11 son originarios de Saltillo.

Con mucha ilusión y ganas de trascender los seleccionaos saltillenses, que siguen su trabajo en diversas sesiones, están más que listos para actuar en esta justa, que, sin duda alguna, atraerá a buscadores de talentos de la Unión Americana.

Dentro del roster se encuentran Santiago Carranza y Ángel Ruiz (Acereros), Eber Salas y Omar Hernández (Vaqueros), así como Manuel Martínez y Christian Silva (Patriotas Saltillo), con un jugador por club, Edwin Castillo (Aguilas de Saltillo), Alfonso Villagómez (Aguilas Moradas), Juan Jaramillo (Lobos), Francisco Villela (Steel Ducks) y Sebastián Barranco (UVM Saltillo).

Los coahuilenses debutarán el próximo 15 de enero enfrentando a US U-16, jornada que iniciará a las 8:30 horas y el último juego a las 19:30 horas.

