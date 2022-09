¡Listo para volver! Darwin Núñez dio pistas sobre su regreso en la Premier

Entornointeligente.com /

El futbolista uruguayo , Darwin Núñez , dijo que es «hora de volver» a través de un posteo en sus redes sociales tras cumplir las tres fechas de suspensión con su equipo el Liverpool de Inglaterra.

El uruguayo fue expulsado en su debut en Anfield, durante la segunda fecha de la Premier League , tras darle un cabezazo a un rical.

Su regreso se dará en un duelo muy especial porque podrá hacer su retorno en el derbi de Merseyside frente a Everton .

Hora de volver 😏 pic.twitter.com/4BlYsc6Nrs

— Darwin Núñez (@Darwinn99) September 2, 2022 Previo al encuentro, Jürgen Klopp, entrenador de Liverpooll dijo que esperan ayudar al futbolista a mejorar y que él este listo para ello: «Lo que sea que haya hecho antes es genial porque quisimos traerlo, pero el momento en que llega no es su último destino. Tal vez estemos en algún lugar entre el principio y el final, lo que significa que realmente esperamos una mejora», señaló, según recogió el portal Anfield Watch.

«Todos los jugadores con los que hablo son futbolistas brillantes, entonces se trata de cómo puedes marcar la diferencia. Sea cual sea la edad que tenga un jugador cuando lo fiches, tiene que estar preparado para mejorar», remarcó.

Jurgen Klopp:

«All the players I talk to are brilliant football players, so then it’s about how you can make the difference. Whatever age a player is when you sign him, he has to be ready to improve.» #lfc [bt] pic.twitter.com/0wXh9nFunm

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) September 2, 2022 ¿Cómo y dónde verlo? El juego se disputará el próximo sábado 3 de setiembre (08:30, hora de Uruguay) y contará para nuestro país con la transmisión de ESPN y de Star+ .

