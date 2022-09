Listas de jugadores inactivos para la Semana 3 de la NFL; Ravens activaron a J.K. Dobbins

Entornointeligente.com /

FOXBOROUGH, Mass. — El corredor de los Baltimore Ravens , J.K. Dobbins está activo para el partido del domingo ante los New England Patriots , lo que le permite jugar su primer partido en 20 meses.

J.K. Dobbins se desgarró el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado anterior, el menisco y el tendón de la corva de la pierna izquierda en el último partido de pretemporada del año pasado. No ha jugado un partido oficial desde enero de 2021.

Ha sido un largo camino hacia la recuperación de J.K. Dobbins , quien salió de la lista de incapacitados físicos el 8 de agosto. Ha participado plenamente en las prácticas de las últimas dos semanas.

El juego terrestre, generalmente dominante de los Ravens, ha tenido problemas esta temporada con Kenyan Drake y Mike Davis . Los corredores de Baltimore han totalizado 79 yardas por tierra, la menor cantidad para cualquier grupo de corredores este año.

Cuando se le preguntó qué se necesitaría para que Dobbins jugara, el entrenador de los Ravens , John Harbaugh , dijo el viernes: «Tenemos ciertos parámetros que estamos analizando. No va a tardar demasiado».

J.K. Dobbins , de 23 años, fue electrizante como novato después de ser una selección de segunda ronda en 2020. Mostró explosividad al correr para 805 yardas (un promedio de 6 yardas por acarreo) y anotar nueve touchdowns.

Los Ravens esperaban que Dobbins se convirtiera en su corredor No. 1 la temporada pasada antes de que sufriera una lesión en la rodilla que puso fin a la temporada en el último partido del año pasado. Como resultado, Harbaugh mantuvo a la mayoría de sus titulares fuera de la pretemporada de este año.

La semana pasada, Dobbins reconoció que ha sido «súper difícil» ser paciente mientras su rodilla sanaba y dijo que está extremadamente motivado para demostrar que los escépticos en las redes sociales están equivocados.

Con información de Jamison Hensley

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 25, 2022 Jakobi Meyers queda fuera del partido El receptor abierto Jakobi Meyers , quien lidera a los New England Patriots con 13 recepciones para 150 yardas, no jugará en el partido inaugural del domingo contra los Baltimore Ravens .

Jakobi Meyers , quien figuraba como inactivo, tiene una lesión en la rodilla izquierda que sufrió inicialmente en el último partido de pretemporada del equipo el 26 de agosto. Ha estado lidiando con diversos niveles de molestias desde entonces, dijo una fuente.

Esta semana, Meyers no participó en la práctica del miércoles y el jueves, pero fue un participante limitado el viernes. Esperaba que las cosas mejoraran antes de la patada inicial para tener la oportunidad de jugar.

Jakobi Meyers se ha convertido en el receptor favorito del mariscal de campo Mac Jones . Fue atacado 13 veces en una victoria de la Semana 2 sobre los Pittsburgh Steelers , que fue más del doble del siguiente receptor de pases. Fue el blanco del equipo seis veces en la semana 1.

En su ausencia, los Patriots tienen a DeVante Parker , Nelson Agholor , Kendrick Bourne y Lil’Jordan Humphrey como receptores abiertos.

