Lista de países no AEOI y apertura de cuenta

No obstante, si todavía tiene intenciones de abrir una cuenta bancaria para no residentes, aun puede elegir varias opciones para realizar sus operaciones. Aquí le presentamos los países catalogados como no AEOI según la actualización del informe de 2020:

Armenia, Benín, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Djibouti, República Dominicana, Egipto, El Salvador, Eswatini, Gabón, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Kenia, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malí, Mauritania, Moldavia, Mongolia, Namibia, Níger, Macedonia del Norte, Palau, Papúaa Nueva Guinea, Paraguay, Filipinas, Ruanda, Senegal, Serbia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Ucrania, Vietnam.

Los países mencionados anteriormente son extraídos de fuentes oficiales, desmintiendo a ciertos entes expertos en la materia que aseguran que algunas jurisdicciones siguen en esta categoría. Aunado a esto, varios países se han comprometido compartir su información en los años futuros, por lo que se puede decir que están en una etapa de transición. Estos son:

Kazajstán, Ecuador, Nigeria, Omán, Perú, Albania, Maldivas, Morocco, Georgia, Jordan, Montenegro, Thailand.

¿Qué son países AEIO?

Antes que nada, debemos saber que son los países AEOI. Significa Intercambio Automático de Información en español. Es básicamente un estándar internacional utilizado por una gran mayoría de países alrededor del mundo con el fin de que los diferentes bancos de los países bajo este estándar se puedan intercambiar los datos de las cuentas bancarias con las autoridades fiscales del país donde el cliente reside.

Existen países que no se encuentran bajo este estándar, por lo que no están obligados a compartir información financiera, aunque cada vez son menos los que están bajo estas condiciones. Mayormente son buscado por los nómadas digitales que no tienen una residencia pública, o las personas expatriadas.

Los paises AEOI

¿A quién deberían importarle los países que no son AEOI?

Aunque no lo parezca, hablar sobre países que no son AEOI no es una búsqueda clandestina o tema de conversación solo en foros secretos. Grandes firmas de contabilidad globales y principales bancos internacionales han considerado e incluso realizado sus operaciones mediante los países bajo esta categoría, podría decirse que son miembros activos.

Es vital conocer quiénes son los que tienen acceso a su información financiera, por lo que todas las personas que trabajan en el mundo financiero están muy bien informadas del tema, incluidos todos los miembros del equipo de especialistas de Foster Swiss, que tienen la capacidad de brindar la orientación necesaria en estos procedimientos.

Por qué los países participan en AEOI

Las razones las que los países prefieren participar en el intercambio de información son por las ventajas del aumento de los ingresos fiscales y estabilidad económica frente a los países que no forman parte de este.

Al compartir información financiera tienen la posibilidad de identificar a los contribuyentes que no cumplen las políticas y condiciones, motivan a los entes fiscales para captar los diferentes instrumentos financieros no declarados que puedan tener sus residentes fiscales en el extranjero. Lo que automáticamente incrementa los ingresos fiscales.

Los miembros del equipo de Foster Swiss tiene la capacitación adecuada para guiarte en estas operaciones si sus intenciones son crear una cuenta en algunos de estos países. Te brindamos la mejor experiencia de la mano de consultores especialistas que te ofrecen asesoramiento financiero, recomendaciones para la jurisdicción que desea y te acompañan en todo el proceso de tramitación. Para más información contáctanos en [email protected]

