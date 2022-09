Entornointeligente.com /

Lista de empresários convidados para evento com Lula tem Justus, Trabuco, Abílio Diniz e André Esteves

27/09/2022 19h20 Atualizado 27/09/2022

1 de 1 Ex-presidente Lula (PT) discursa em ato de campanha com atletas e ex-atletas em São Paulo — Foto: Reprodução Ex-presidente Lula (PT) discursa em ato de campanha com atletas e ex-atletas em São Paulo — Foto: Reprodução

O evento do grupo Esfera, comandado por João Camargo, convidou empresários de diferentes grupos e setores para o encontro com o ex-presidente Lula ( PT ) nesta terça-feira (27).

Na lista de convidados, segundo o blog apurou, há nomes como Roberto Justus, Abilio Diniz, Luiz Trabuco, Rubens Ometto, David Safra, Jorge Moll, Eugênio Mattar e Andre Esteves.

Também foi chamado, entre outros nomes, Isaac Sidney – da Febraban.

A lista de convidados foi feita nos últimos dias – e a organização do evento espera contar com todos os presentes. Entre eles estão vários simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro ( PL ), principal concorrente de Lula na disputa presidencial.

Como o blog revelou em agosto, o Esfera já tinha o sinal verde de Lula para marcar o encontro e aguardava apenas um espaço na agenda do ex-presidente.

Existe uma expectativa entre empresários de que Lula acene com o perfil de seu ministro da Economia nesse encontro. O ex-presidente, no entanto, não dá garantias sobre o eventual ministro da área.

Enquanto isso, cresce no PT a bolsa de apostas. Por ter um presidente do Banco Central liberal – Roberto Campos Neto, que tem mandato até 2024 –, o partido não quer que a economia seja ocupada por um perfil parecido (como Pérsio Arida ou Henrique Meirelles), como gostariam empresários.

