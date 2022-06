Lista completa de artistas nominados en 22 géneros musicales para la décima edición de los Premios Pepsi Music

Entornointeligente.com /

NOMBRE DEL ARTISTA

NOMBRE DE LA PIEZA

GÉNERO

NOMINACIÓN

AKAPELLAH, MOTHERFLOWERS

NO ME QUIERO BAÑAR

HIP HOP

TEMA

HORUS, LETRA, LOS HERMANOS QUÍMICA

LA OJA

HIP HOP

TEMA

NASTY KILLAH

UN SINGLE +

HIP HOP

TEMA

SIBILINO

EL CHICLE

HIP HOP

TEMA

APACHE

CIUDADANO

HIP HOP

TEMA

ҪANTAMARTA

CUANDO LOS MALANDROS LLORAN

MÚSICA ALTERNATIVA

VIDEO

ZEXTONE & ZEETH FT. TREVOR OHLSEN

AIN´T GOT TIME FOR LOVE

MÚSICA ELECTRÓNICA

VIDEO

YEYE OMEGA

STOP

REGGAE

VIDEO

YADAM

NADA ES SEGURO

CANTAUTOR

VIDEO

VALS MONTSERRAT

ENTRETENIMIENTO

ROCK

VIDEO

UN SOLO PUEBLO

CON EL CORAZÓN

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

VIDEO

TROPICAL MAN GO

SOY PÉNDULO

CANTAUTOR

VIDEO

DJ 13 UN & TAL YUPI

ARISTOCRACIA

HIP HOP

DISCO

TRAINER

CÓDIGOS

TRAP

VIDEO

RÍAL GUAWANKÓ

OTRO DÍA MÁS

HIP HOP

DISCO

REKE

TRANQUILANDIA

HIP HOP

DISCO

GONA

DESPIERTA

HIP HOP

DISCO

MAR GINALE (LIL SUPA), CRUDOS LEVELS

EL BLOKE

HIP HOP

DISCO

EL DOJO

HIP HOP

ARTISTA

AKAPELLAH

HIP HOP

ARTISTA

SIBILINO

HIP HOP

ARTISTA

APACHE

HIP HOP

ARTISTA

MOTHERFLOWERS

HIP HOP

ARTISTA

FREE CONVICT

MILLO

TRAP

TEMA

NASTY KILLAH

VIETNAM

TRAP

TEMA

TRAINER

CÓDIGOS

TRAP

TEMA

TRUKO

ANANAÉ

TRAP

TEMA

AKAPELLAH

AMOR

TRAP

TEMA

NEUTRO SHORTY

COSTOSO

TRAP

TEMA

TOMATES FRITOS

ESTAR A TU LADO

ROCK

VIDEO

THOMAZ

BELLACRISIS

REGGAETÓN

VIDEO

SIBILINO

EL CHICLE

HIP HOP

VIDEO

SAMANTHA DAGNINO

MY FEELINGS, MY FEELINGS, MY FEELINGS

ROCK

VIDEO

ROTWAILA

PROFESIONAL

HIP HOP

VIDEO

ROBERT VOGU

AWAKE (ÁFRICA)

MÚSICA DEL MUNDO

VIDEO

J BRONX Y ROYAL DRILL

RG BLOOD

TRAP

DISCO

ORESTES GÓMEZ, WILLIE DEVILLE

LACOSTA 905

TRAP

DISCO

BIG SOTO, NEUTRO SHORTY

APOKALYPSIS 2

TRAP

DISCO

DEJAVU

LUNA

TRAP

DISCO

ROYAL ARM

LARGA VIDA A LA REALEZA

TRAP

DISCO

FREE CONVICT

TRAP

ARTISTA

NASTY KILLAH

TRAP

ARTISTA

TRAINER

TRAP

ARTISTA

AKAPELLAH

TRAP

ARTISTA

NEUTRO SHORTY

TRAP

ARTISTA

OMAR K11

PARACAÍDAS

POP

TEMA

LASSO

HASTA ESE DÍA

POP

TEMA

RAWAYANA

INTO YOU

POP

TEMA

LOS AMIGOS INVISIBLES

EH EH OH OH

POP

TEMA

LAGOS, DANNY OCEAN

MÓNACO

POP

TEMA

SERVANDO Y FLORENTINO

TE ENCONTRÉ

POP

TEMA

DANI BARRANCO

AMOR (PRESTADO)

POP

TEMA

REYES

CARACAS EN BOGOTÁ

MÚSICA ALTERNATIVA

VIDEO

REY FLOWERS

11:11

MÚSICA ELECTRÓNICA

VIDEO

RAZZER BUCCARELLI, DANI BARRANCO

PRETEXTOS

REGGAETÓN

VIDEO

RAWAYANA, JAMBENE

CANEY

REGGAE

VIDEO

RAWAYANA

INTO YOU

POP

VIDEO

RAWAYANA FT. LOS AMIGOS INVISIBLES & CHEO

VÁYANSE TODOS A MAMÁ

MÚSICA ALTERNATIVA

VIDEO

KATIE ANGEL

GAME OVER

POP

DISCO

DANI BARRANCO

SIENTO

POP

DISCO

LASSO

4 ESTACIONES

POP

DISCO

LAGOS

CLÁSICOS

POP

DISCO

MARIO PUGLIA

UN DÍA A LA VEZ

POP

DISCO

LAGOS

POP

ARTISTA

LASSO

POP

ARTISTA

OMAR K11

POP

ARTISTA

KATIE ANGEL

POP

ARTISTA

RAFA RICO

WONDER

CANTAUTOR

TEMA

EL OTRO POLO

LQMGDT

CANTAUTOR

TEMA

RECORDATORIO

DÍA NEGRO

CANTAUTOR

TEMA

LASCA

NAXCA (DESAPAREZCO)

CANTAUTOR

TEMA

LAURA GUEVARA

AMAR ES DAR

CANTAUTOR

TEMA

RAWAYANA

WELCOME TO EL SUR

FUSIÓN TROPICAL

VIDEO

RAFA RICO

WONDER

CANTAUTOR

VIDEO

RAFA RICO

SOY

MÚSICA ALTERNATIVA

VIDEO

PUCHO Y TUCUTU, GENTE DE ZONA, MOTIFF FT. TONY SUCCAR

TUKI TUKI

FUSIÓN TROPICAL

VIDEO

PATRICIA ZAVALA

FELIZ NAVIDAD

JAZZ

VIDEO

REIS

PIES AL CAMINO

CANTAUTOR

DISCO

SR. PRESIDENTE

CONCORDE

CANTAUTOR

DISCO

ULISES HADJIS

EL MUNDO Y LA NADA

CANTAUTOR

DISCO

THE SLOW GLOW

THE SLOW GLOW

CANTAUTOR

DISCO

WILBERT ALVAREZ

MUNDO CRUEL

CANTAUTOR

DISCO

RAFA RICO

CANTAUTOR

ARTISTA

EL OTRO POLO

CANTAUTOR

ARTISTA

REIS

CANTAUTOR

ARTISTA

SR. PRESIDENTE

CANTAUTOR

ARTISTA

THE SLOW GLOW

CANTAUTOR

ARTISTA

PAARIS

POLARIS

ROCK

TEMA

LUZ VERDE

FUERTE

ROCK

TEMA

SAMANTHA DAGNINO

MONEY

ROCK

TEMA

TOMATES FRITOS

ESTAR A TU LADO

ROCK

TEMA

LA VIDA BOHÈME

MANOS ARRIBA

ROCK

TEMA

CHARLIEPAPA

ESFERA

ROCK

TEMA

PANCHO MONTAÑEZ FT. ROBERTO QUINTERO

YEYA

JAZZ

VIDEO

PABLO BRICEÑO

SOIE

MÚSICA CLÁSICA

VIDEO

OMAR K11

PARACAIDAS

POP

VIDEO

NOSREX

JARDINES DEL DESCARO

TRAP

VIDEO

ELECTROCIRKUS

ELECTROSHOCK

ROCK

DISCO

PAARIS FT. JASON KUI

VALHALLA

ROCK

DISCO

CARAMELOS DE CIANURO

CONTROL

ROCK

DISCO

LUZ VERDE

VIDA

ROCK

DISCO

CHARLIEPAPA

ESFERA

ROCK

DISCO

PAARIS

ROCK

ARTISTA

LUZ VERDE

ROCK

ARTISTA

SAMANTHA DAGNINO

ROCK

ARTISTA

TOMATES FRITOS

ROCK

ARTISTA

LA VIDA BOHÈME

ROCK

ARTISTA

CHARLIEPAPA

ROCK

ARTISTA

ANAKENA

NO HAY PELIGRO

MÚSICA ALTERNATIVA

TEMA

JOSÉ HOEK

SEÑALES

MÚSICA ALTERNATIVA

TEMA

RAFA RICO

SOY

MÚSICA ALTERNATIVA

TEMA

NANI

CHOQUELOQUE

MÚSICA ALTERNATIVA

TEMA

ҪANTAMARTA, WILLIE DE VILLE

FLORENTINO

MÚSICA ALTERNATIVA

TEMA

REYES

CARACAS EN BOGOTÁ

MÚSICA ALTERNATIVA

TEMA

NINA FRESH

K-NINA

HIP HOP

VIDEO

NEWMAN ZAMORA

YA NO QUIERO

SALSA

VIDEO

NEUTRO SHORTY

MALA

REGGAETÓN

VIDEO

NELSON ARRIETA, RONALD BORJAS, OSCARCITO

DIME CÓMO HAGO

SALSA

VIDEO

NASTY KILLAH

LOS MATÉ

TRAP

VIDEO

NAKARY

EXPLÍCITO

REGGAETÓN

VIDEO

JOSÉ HOEK

POSTA

MÚSICA ALTERNATIVA

DISCO

RAWAYANA

CUANDO LOS ACÉFALOS PREDOMINAN

MÚSICA ALTERNATIVA

DISCO

SIMON GROSSMANN

BAHÍA MARGARITA

MÚSICA ALTERNATIVA

DISCO

ҪANTAMARTA

AMAPOLAS

MÚSICA ALTERNATIVA

DISCO

APÁI TIMPE

APEGO

MÚSICA ALTERNATIVA

DISCO

ANAKENA

MÚSICA ALTERNATIVA

ARTISTA

JOSÉ HOEK

MÚSICA ALTERNATIVA

ARTISTA

RAFA RICO

MÚSICA ALTERNATIVA

ARTISTA

ҪANTAMARTA

MÚSICA ALTERNATIVA

ARTISTA

REYES

MÚSICA ALTERNATIVA

ARTISTA

RAWAYANA

MÚSICA ALTERNATIVA

ARTISTA

NOREH

RED FLAG

REGGAETÓN

TEMA

XAVI DEVINE

ROSA

REGGAETÓN

TEMA

CORINA SMITH, NORIEL

GPS

REGGAETÓN

TEMA

NEUTRO SHORTY

MALA

REGGAETÓN

TEMA

ADSO & RUSHERKING & MICRO TDH

COMO SI NADA (REMIX)

REGGAETÓN

TEMA

NAKARY

EXPLÍCITO

REGGAETÓN

TEMA

NACHO, J QUILES, YANDEL FT. ZION

LA BUENA (REMIX)

FUSIÓN TROPICAL

VIDEO

NACHO, ARCANGEL

SACO DE BOXEO

URBANO

VIDEO

MICRO TDH, YANDEL

LAS OLAS

URBANO

VIDEO

GRUPO MACOA FT. LUIS SILVA

AMOR TÓXICO

GAITA

VIDEO

LUZ VERDE

FUERTE

ROCK

VIDEO

RAZZER BUCCARELLI

REGGAETÓN

ARTISTA

NAKARY

REGGAETÓN

ARTISTA

XAVI DEVINE

REGGAETÓN

ARTISTA

CARMEN DELEON

MARIPOSA

URBANO

TEMA

CORINA SMITH

A VECES

URBANO

TEMA

KOBI CANTILLO, JERRY DI, BIG SOTO, FT. CAUTY, ADSO ALEJANDRO

HECHIZO (REMIX)

URBANO

TEMA

NACHO, ARCANGEL

SACO DE BOXEO

URBANO

TEMA

NOREH

MEME

URBANO

TEMA

ADSO ALEJANDRO

QUÉ CASUALIDAD

URBANO

TEMA

JERRY DI

EL DIABLO

URBANO

TEMA

MICRO TDH, YANDEL

LAS OLAS

URBANO

TEMA

REGGI EL AUTÉNTICO

TAS BELLA

URBANO

TEMA

BIG SOTO, LÉRICA, LYANNO

ESTRÉS

URBANO

TEMA

LUIS JIMÉNEZ

EL JUGUETE DE MI NIÑO

MÚSICA LLANERA

VIDEO

LUIS FERNANDO BORJAS FT. D’ TOTAL ZULIANIDAD

EL TREN

GAITA

VIDEO

LUIS ALFONSO

MI CARAQUEÑITO

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

VIDEO

LISITH CONTRERAS LA GOCHA

ANDINO

MÚSICA LLANERA

VIDEO

LELE PONS

AL LAU

URBANO

VIDEO

LEFEM

SIGO PENSANDO EN LOS MÍOS

REGGAE

VIDEO

LASSO

HASTA ESE DÍA

POP

VIDEO

LAGOS, DANNY OCEAN

MÓNACO

POP

VIDEO

NOREH

POP´S

URBANO

DISCO

RUB AMAYA

DECIBELES

URBANO

DISCO

DANI SENAY

MERAKI

URBANO

DISCO

GUSTAVO ELIS

BOOMERANG

URBANO

DISCO

SIXTO REIN

INTENSO

URBANO

DISCO

CHINO Y NACHO

CHINO & NACHO IS BACK

URBANO

DISCO

BIG SOTO

THE GOOD TRIP

URBANO

DISCO

KOBI CANTILLO

URBANO

ARTISTA

NACHO

URBANO

ARTISTA

NOREH

URBANO

ARTISTA

JERRY DI

URBANO

ARTISTA

MICRO TDH

URBANO

ARTISTA

CORINA SMITH

URBANO

ARTISTA

BIG SOTO

URBANO

ARTISTA

EL GANJOMAN

EL RUGIDO DEL LEON

REGGAE

TEMA

KEEVIN ALVA

LOBREGUEZ

REGGAE

TEMA

SALINAS ROOTS

ESTOY AQUÍ

REGGAE

TEMA

RAWAYANA, JAMBENE

CANEY

REGGAE

TEMA

COLINA

VITAMINA

REGGAE

TEMA

ELI RAY, NA BÓKA NOTI

PIES DESCALZOS

REGGAE

TEMA

LA VIDA BOHÈME

MANOS ARRIBA

ROCK

VIDEO

LA NUEVA CONGA FT. ANNAÉ TORREALBA Y MIGUEL SISO

TE VOY QUERIENDO

GAITA

VIDEO

LA CHARANGOZA ALL STAR FT. LUIS FERNANDO BORJAS Y OSCAR ARRIAGA

LA CHARANGOZA ESTÁ EN LA CALLE

SALSA

VIDEO

KOBI CANTILLO, BIG SOTO, ÁLVARO DÍAZ

TARANTINO

URBANO

VIDEO

KATIE ANGEL, NOEL SCHAJRIS

TAN PERFECTO

POP

VIDEO

JOSÉ HOEK

TURISTAS

MÚSICA ALTERNATIVA

VIDEO

EL FOREVER

ALMA, SOL Y ARENA

REGGAE

DISCO

EL GANJOMAN

JAH EN CASA

REGGAE

DISCO

SALINAS ROOTS

STYLE GIRL RIDDIM

REGGAE

DISCO

VARIOS PRODUCTORES: DR. NORRYS Y RAÚL GÚZMAN

ES REGGAE

REGGAE

DISCO

ADELKING FARMER

ENCAPSULADUB

REGGAE

DISCO

EL GANJOMAN

REGGAE

ARTISTA

SALINAS ROOTS

REGGAE

ARTISTA

ELI RAY

REGGAE

ARTISTA

LEFEM

REGGAE

ARTISTA

AGUAMALA

REGGAE

ARTISTA

KULTURA INFAME FT. MARÍA BLUES

AMAR SIN OLVIDO

SKA

TEMA

MELOMANÍA

SOY SURF

SKA

TEMA

PASAJE PROJECT

LA FRONTERA

SKA

TEMA

SR. LAZO

TE BESARÉ

SKA

TEMA

MANSALVA

MELOSOFÍA

SKA

TEMA

MULATO

ESTOY AQUÍ

SKA

TEMA

JONATHAN MOLY

NO VOLVERÉ

SALSA

VIDEO

JOEL MARTÍNEZ

ANIMALITOS

JAZZ

VIDEO

JESÚS HIDALGO, HUGO FUGUET, DIEGO PAREDES

ÍCARO DEL CONDORIRI

MÚSICA DEL MUNDO

VIDEO

MARKEZ

VANTA BLACK (ORIGINAL MIX)

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

TEMA

MARCEL REIX

FAST LANE

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

TEMA

JAPP BEATS

FUNKY SIDE

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

TEMA

CONFIDENTIAL RECIPE

WHAT YOU THINK

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

TEMA

MARIO ROMERO

THE ACID SAMBA (ORIGINAL MIX)

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

TEMA

MARKEZ

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

ARTISTA

MARCEL REIX

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

ARTISTA

JAPP BEATS

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

ARTISTA

CONFIDENTIAL RECIPE

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

ARTISTA

MARIO ROMERO

MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO

ARTISTA

MANYBEAT

CARACAS WAY (ORIGINAL MIX)

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

TEMA

JIMMIX

LONLI (ORIGINAL MIX)

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

TEMA

VICTOR PORFIDIO & BAND&DOS

DIANA (ORIGINAL MIX)

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

TEMA

OSCAR LEAL, PEDRO GIL FT. TOÑO (EA) & G-SUS

AREPEX

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

TEMA

SAM OURT

NOBODY

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

TEMA

MANYBEAT

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

ARTISTA

JIMMIX

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

ARTISTA

VICTOR PORFIDIO

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

ARTISTA

BAND&DOS

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

ARTISTA

SAM OURT

MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE

ARTISTA

JERRY DI

VATICANO

URBANO

VIDEO

JENNIFER MOYA FT. ALBERTO «BETO» VALDERRAMA

MALAGUEÑA PA’ MI MARGARITA

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

VIDEO

JACE CARRILLO

THE RHYTHM OF LIFE

MÚSICA ELECTRÓNICA

VIDEO

GUSTAVO DUDAMEL Y LA FILARMÓNICA DE BERLÍN

TERCERA SINFONÍA DE MAHLER

MÚSICA CLÁSICA

VIDEO

ALBERTO KRETSCHMAR

NOT SO COMMERCIAL

MÚSICA ELECTRÓNICA

DISCO

FELIX CARMONA

NATURAL

MÚSICA ELECTRÓNICA

DISCO

ALEX DA BEAT

LA FIESTA

MÚSICA ELECTRÓNICA

DISCO

EDWARDS ARABU

WAVES

MÚSICA ELECTRÓNICA

DISCO

HERESICKA

HERESICKA FESTIVA

MÚSICA ELECTRÓNICA

DISCO

SIRDIAMND

EVERY DIAMND MADE TO SHINE

MÚSICA ELECTRÓNICA

DISCO

ANDREA PAOLA, JORGE TORRES

EL GATO JUGUETÓN

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

TEMA

ALEJANDRO ZAVALA

ALMA

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

TEMA

UN SOLO PUEBLO

CON EL CORAZÓN

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

TEMA

BETSAYDA MACHADO, FRANCISCO PACHECO, GAITEROS DEL POZÓN, CHEO HURTADO

VENEZOLANIDAD

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

TEMA

GRUPO RAÍCES DE VENEZUELA FT. LUIS JULIO TORO Y ERNESTO LAYA

OFRENDA

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

TEMA

HÉCTOR MEDINA FT. GUALBERTO IBARRETO

EL ROMPE COLCHÓN

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

TEMA

GUACO

TE LLEVO CONMIGO

FUSIÓN TROPICAL

VIDEO

GERRY WEIL Y LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

NIÑO ETERNO

MÚSICA CLÁSICA

VIDEO

GAITEROS DEL POZÓN

GAITA DE LA AURORA

GAITA

VIDEO

FREE CONVICT

MILLO

TRAP

VIDEO

FEI

FIESTA

REGGAETÓN

VIDEO

ANDREA PAOLA, JORGE TORRES

LA TORRE DE GRILLOS – CUENTOS CANTADOS

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

DISCO

ALEJANDRO ZAVALA

VOCAL

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

DISCO

GRUPO RAÍCES DE VENEZUELA

OFRENDA

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

DISCO

IGNACIO SALVATIERRA P, ASDRUBAL CHEO HURTADO

VENEZOLANIDAD DE IGNACIO SALVATIERRA P.

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

DISCO

ROJAS TORREALBA DUET

EQUIPAJE DE MANO

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

DISCO

REMIGIO FUENTES, JUAN SILVA

ÉPOCA DE ORO DEL BANDOLÍN ORIENTAL

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

DISCO

TORRE DE GRILLOS (ANDREA PAOLA Y JORGE TORRES)

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

ARTISTA

GRUPO RAÍCES DE VENEZUELA

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

ARTISTA

UN SOLO PUEBLO

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

ARTISTA

ALEJANDRO ZAVALA

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

ARTISTA

ALBERTO CASTILLO

PRÉSTAME A MI PADRE

MÚSICA LLANERA

TEMA

MIGUELITO DÍAZ

LA TIERRA DE DONDE VENGO

MÚSICA LLANERA

TEMA

ALEJANDRO RONDÓN

BANDERA BLANCA

MÚSICA LLANERA

TEMA

JORGE GUERRERO

MI TESTAMENTO

MÚSICA LLANERA

TEMA

TEO GALÍNDEZ

EL DESTINO DE UN ARRIERO

MÚSICA LLANERA

TEMA

REYNALDO ARMAS

PASIÓN SUICIDA

MÚSICA LLANERA

TEMA

EXILIO

20 DOLARITOS

GAITA

VIDEO

ENIO LA FÓRMULA

SEñORITA DE MODA

SALSA

VIDEO

ENDRY TORRENS

AZUL URBANO

JAZZ

VIDEO

ELI RAY, NA BÓKA NOTI

PIES DESCALZOS

REGGAE

VIDEO

ELEAZAR MORA

AVE MARIA

MÚSICA CLÁSICA

VIDEO

ALBERTO CASTILLO

EL GOLPE DE MI DESPECHO

MÚSICA LLANERA

DISCO

VITICO CASTILLO

MI CORAZÓN SOLO LATE PARA AMARTE

MÚSICA LLANERA

DISCO

REYNALDO ARMAS

EN CUARENTENA

MÚSICA LLANERA

DISCO

LUIS SILVA

DE PAR EN PAR PA’ EL MUNDO

MÚSICA LLANERA

DISCO

ALBERTO CASTILLO

MÚSICA LLANERA

ARTISTA

ALEJANDRO RONDÓN

MÚSICA LLANERA

ARTISTA

REYNALDO ARMAS

MÚSICA LLANERA

ARTISTA

TEO GALINDEZ

MÚSICA LLANERA

ARTISTA

PUCHO Y TUCUTU, GENTE DE ZONA, MOTIFF FT. TONY SUCCAR

TUKI TUKI

FUSIÓN TROPICAL

TEMA

ANAKENA, ALKILADOS

CLARA

FUSIÓN TROPICAL

TEMA

ZANDU & FELIPE PELAEZ

COMBINAS CONMIGO

FUSIÓN TROPICAL

TEMA

NACHO, J QUILES, YANDEL FT. ZION

LA BUENA (REMIX)

FUSIÓN TROPICAL

TEMA

GUACO

TE LLEVO CONMIGO

FUSIÓN TROPICAL

TEMA

EL OTRO POLO

LQMGDT

CANTAUTOR

VIDEO

EL GANJOMAN

EL RUGIDO DEL LEÓN

REGGAE

VIDEO

EL DOJO FT. BARONI ONE TIME, AKAPELLAH

RITUAL

HIP HOP

VIDEO

EL DOJO (LILSUPA, RIAL GUAWANKO, NASTYKILLAH)

RITUAL THE MIXTAPE

HIP HOP

DISCO

DANIEL HUEN FT. GEORGINA

RÉCORD MUNDIAL

CANTAUTOR

VIDEO

MV CALDERA

ALMA LIBRE

FUSIÓN TROPICAL

DISCO

FELIPE PELÁEZ

ESENCIA

FUSIÓN TROPICAL

DISCO

OMAR ENRIQUE

RECARGADO

FUSIÓN TROPICAL

DISCO

PUCHO Y TUCUTU

FUSIÓN TROPICAL

ARTISTA

GUACO

FUSIÓN TROPICAL

ARTISTA

MV CALDERA

FUSIÓN TROPICAL

ARTISTA

FELIPE PELAEZ

FUSIÓN TROPICAL

ARTISTA

LOS EMBAJADORES DE LA SALSA FT. RONALD BORJAS

QUE VIVA LA VIDA

SALSA

TEMA

LA CHARANGOZA ALL STAR FT. LUIS FERNANDO BORJAS Y OSCAR ARRIAGA

LA CHARANGOZA ESTÁ EN LA CALLE

SALSA

TEMA

ARIANA DAO, PEDRO ALONSO

VETE

SALSA

TEMA

PROYECTO A

NATURAL

SALSA

TEMA

NELSON ARRIETA, RONALD BORJAS, OSCARCITO

DIME CÓMO HAGO

SALSA

TEMA

JONATHAN MOLY

NO VOLVERÉ

SALSA

TEMA

DANI BARRANCO

ORGULLO (MAMI Y PAPI)

URBANO

VIDEO

DANI BARÓN

DAME TU PERDÓN

GAITA

VIDEO

CORINA SMITH, NORIEL

GPS

REGGAETÓN

VIDEO

CHIPI CHACÓN Y ALAIN PÉREZ FT. LUIS PERDOMO

TUS OJOS/GIANT STEPS

JAZZ

VIDEO

CAYIAO

EL VANTIANO

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

VIDEO

CARMEN DELEON

MARIPOSA

URBANO

VIDEO

ODILERÉ (FREDDY SANCHEZ, CHARLIE GUZMAN, ORLANDO VILLEGAS)

ALGO NUEVO

SALSA

DISCO

RAIMUNDO NIEVES

CLANDESTINO SALSA

SALSA

DISCO

LA CHARANGOZA ALL STAR

LA CHARANGOZA ESTA EN LA CALLE

SALSA

DISCO

LA CHARANGOZA ALL STAR

SALSA

ARTISTA

JONATHAN MOLY

SALSA

ARTISTA

RONALD BORJAS

SALSA

ARTISTA

PEDRO ALONSO

SALSA

ARTISTA

NELSON ARRIETA

SALSA

ARTISTA

ALEX MARTÍNEZ (ARPAMARTINEZ)

NOTHING ELSE MATTERS BY METALLICA (VERSIÓN JOROPO ROCK)

MÚSICA DEL MUNDO

TEMA

OSHAZS

SUITE ASí

MÚSICA DEL MUNDO

TEMA

JESÚS HIDALGO, HUGO FUGUET, DIEGO PAREDES

ÍCARO DEL CONDORIRI

MÚSICA DEL MUNDO

TEMA

MIGUEL SISO FT. GAÊLICA, JHONNY KOTOCK

SOMEWHERE IN THE WORLD

MÚSICA DEL MUNDO

TEMA

NELLA

SON DE LOS SUEÑOS

MÚSICA DEL MUNDO

TEMA

C4TRIO

NO NATION SONG

MÚSICA DEL MUNDO

TEMA

CARAMELOS DE CIANURO

BOOTY CALL

POP

VIDEO

BIG SOTO, LÉRICA, LYANNO

ESTRÉS

URBANO

VIDEO

BETSAYDA MACHADO, FRANCISCO PACHECO, GAITEROS DEL POZÓN, CHEO HURTADO

VENEZOLANIDAD

MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA

VIDEO

ARIANA DAO, PEDRO ALONSO

VETE

SALSA

VIDEO

MIGUEL SISO

MÚSICA DEL MUNDO

ARTISTA

ALEX MARTÍNEZ (ARPAMARTINEZ)

MÚSICA DEL MUNDO

ARTISTA

JESÚS HIDALGO

MÚSICA DEL MUNDO

ARTISTA

DIEGO PAREDES, ADOLFO HERRERA, HUGO FUGUET

DIZZINESS

JAZZ

TEMA

GERRY WEIL Y ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

KINGYO

JAZZ

TEMA

JOEL MARTÍNEZ

ANIMALITOS

JAZZ

TEMA

LUIS PERDOMO Y MIGUEL ZENÓN

CÓMO FUE

JAZZ

TEMA

ERIC CHACÓN FT. SANTIAGO BOSCH Y ORESTES GÓMEZ

COSMIC 305

JAZZ

TEMA

APACHE

NIPLE

HIP HOP

VIDEO

ANTHONY PÉREZ

A MARCELLO – CONCERTO IN C MINOR III MOV.

MÚSICA CLÁSICA

VIDEO

ANNAÉ TORREALBA

NI CON UN PÉTALO

MÚSICA LLANERA

VIDEO

ANGELO REEVES

NO TE VEO

TRAP

VIDEO

ÁNGEL RICARDO GÓMEZ FT. JORGE TORRES

YOU

MÚSICA DEL MUNDO

VIDEO

ÓHJÄN

THIS IS OHJAN | ESTO ES OHJAN

JAZZ

DISCO

DIEGO PAREDES

START

JAZZ

DISCO

ERIC CHACÓN

COSMIC 305

JAZZ

DISCO

LUIS PERDOMO Y MIGUEL ZENÓN

EL ARTE DEL BOLERO

JAZZ

DISCO

MANUEL BARRIOS

2 SESIONES

JAZZ

DISCO

JOEL MARTÍNEZ

JAZZ

ARTISTA

LUIS PERDOMO

JAZZ

ARTISTA

ERIC CHACÓN

JAZZ

ARTISTA

DIEGO PAREDES

JAZZ

ARTISTA

GERRY WEIL Y LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

LA REVUELTA DE DON FULGENCIO

MÚSICA CLÁSICA

TEMA

ANTHONY PÉREZ

A. MARCELLO – CONCERTO IN C MINOR III MOV.

MÚSICA CLÁSICA

TEMA

PABLO STREDEL

SONATA NO. 6 IN A MINOR, TWV 40:123:I. VIVACE

MÚSICA CLÁSICA

TEMA

LESTER PAREDES

528 HZ

MÚSICA CLÁSICA

TEMA

BARTOLOMÉ DÍAZ Y FÉLIX CARMONA

MAZURKA 110

MÚSICA CLÁSICA

TEMA

ANAKENA, ALKILADOS

CLARA

FUSIÓN TROPICAL

VIDEO

ANAKENA

NO HAY PELIGRO

MÚSICA ALTERNATIVA

VIDEO

ALEX MARTINEZ (JOROCKPO – ARPAMARTINEZ)

NOTHING ELSE MATTERS BY METALLICA

MÚSICA DEL MUNDO

VIDEO

ALEJANDRO RONDÓN

BANDERA BLANCA

MÚSICA LLANERA

VIDEO

ALBERTO CASTILLO

PRÉSTAME A MI PADRE

MÚSICA LLANERA

VIDEO

BARTOLOMÉ DÍAZ Y FÉLIX CARMONA

SWITCHED-ON Q

MÚSICA CLÁSICA

DISCO

PABLO STREDEL

TELEMANN – 6 SONATAS CANONICAS

MÚSICA CLÁSICA

DISCO

GERRY WEIL Y ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

GERRY WEIL SINFÓNICO

MÚSICA CLÁSICA

DISCO

GUSTAVO DUDAMEL Y LA FILARMÓNICA DE LOS ÁNGELES

SINFONÍA DE LOS 1000

MÚSICA CLÁSICA

DISCO

LESTER PAREDES

528HZ

MÚSICA CLÁSICA

DISCO

GUSTAVO DUDAMEL

MÚSICA CLÁSICA

ARTISTA

GERRY WEIL Y LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

MÚSICA CLÁSICA

ARTISTA

PABLO ESTREDEL

MÚSICA CLÁSICA

ARTISTA

ANTHONY PÉREZ

MÚSICA CLÁSICA

ARTISTA

BARTOLOMÉ DIAZ Y FÉLIX CARMONA

MÚSICA CLÁSICA

ARTISTA

VENEZUELA CANTA GAITA FT. NEGUITO BORJAS

LA BURRITA CAROLINA

GAITA

TEMA

LOS GAITEROS DEL ABUSADORCITO

BOLÍVAR Y LAS REDES

GAITA

TEMA

CACERES FT RONALD BORJAS, ARGENIS CARRUYO

MADRE

GAITA

TEMA

DANI BARÓN

DAME TU PERDÓN

GAITA

TEMA

GAITEROS DEL POZÓN

GAITA DE LA AURORA

GAITA

TEMA

LUIS FERNANDO BORJAS FT. D’ TOTAL ZULIANIDAD

EL TREN

GAITA

TEMA

AKAPELLAH, MOTHERFLOWERS

NO ME QUIERO BAÑAR

HIP HOP

VIDEO

AKAPELLAH

AMOR

TRAP

VIDEO

AH SINFÓNICO

TOUCH ME

MÚSICA ELECTRÓNICA

VIDEO

AGUAMALA

NO FUNCIONA ASÍ

REGGAE

VIDEO

ADSO & RUSHERKING & MICRO TDH

COMO SI NADA (REMIX)

REGGAETÓN

VIDEO

3AM

TAL VEZ

HIP HOP

VIDEO

LA NUEVA CONGA

TRAZOS

GAITA

DISCO

SENTIR ZULIANO

GAITA CON AREPA

GAITA

DISCO

LUIS FERNANDO BORJAS FT. D’ TOTAL ZULIANIDAD

UNA MISMA HISTORIA

GAITA

DISCO

LA NUEVA CONGA

GAITA

ARTISTA

GAITERO DEL POZÓN

GAITA

ARTISTA

D´TOTAL ZULIANIDAD

GAITA

ARTISTA

YUNG IVERSON

REVELACIÓN

ARTISTA

3AM

REVELACIÓN

ARTISTA

CARMEN DE LEÓN

REVELACIÓN

ARTISTA

ҪANTAMARTA

REVELACIÓN

ARTISTA

NANI

REVELACIÓN

ARTISTA

ADRIÁN Y SLICKER

REVELACIÓN

ARTISTA

YADAM

REVELACIÓN

ARTISTA

TIARE

REVELACIÓN

ARTISTA

NINA FRESH

REVELACIÓN

ARTISTA

ELENA ROSE

REFRESCANTE

GRAN RADIO RIVIERA

REFRESCANTE

JEEIPH

REFRESCANTE

MOTHERFLOWERS

REFRESCANTE

CARMEN DELEON

REFRESCANTE

REGGI EL AUTÉNTICO

REFRESCANTE

PANDESOUSA

REFRESCANTE

KOBI CANTILLO

REFRESCANTE

DANI BARRANCO

FEMENINO

SAMANTHA DAGNINO

FEMENINO

MABEL YEAH

FEMENINO

ANNYBELL

FEMENINO

IREPELUSA

FEMENINO

NINA FRESH

FEMENINO

NAKARY

FEMENINO

PATRICIA ZAVALA

FEMENINO

LASSO

DÉCIMA EDICIÓN

ARTISTA

MICRO TDH

DÉCIMA EDICIÓN

ARTISTA

LAGOS

DÉCIMA EDICIÓN

ARTISTA

RAWAYANA

DÉCIMA EDICIÓN

ARTISTA

JERRY DI

DÉCIMA EDICIÓN

ARTISTA

DANNY OCEAN

DÉCIMA EDICIÓN

ARTISTA

LASSO

CUATRO ESTACIONES

DÉCIMA EDICIÓN

DISCO

CARAMELOS DE CIANURO

CONTROL

DÉCIMA EDICIÓN

DISCO

GERRY WEIL Y ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR

GERRY WEIL SINFÓNICO

DÉCIMA EDICIÓN

DISCO

CHINO Y NACHO

CHINO Y NACHO IS BACK

DÉCIMA EDICIÓN

DISCO

LAGOS

CLÁSICOS

DÉCIMA EDICIÓN

DISCO

RAWAYANA

CUANDO LOS ACÉFALOS PREDOMINAN

DÉCIMA EDICIÓN

DISCO

BIG SOTO, NEUTRO SHORTY

APOKALYPSIS

DÉCIMA EDICIÓN

DISCO

CARAMELOS DE CIANURO

BOOTY CALL

DÉCIMA EDICIÓN

VIDEO

LA VIDA BOHEME

MANOS ARRIBA

DÉCIMA EDICIÓN

VIDEO

LAGOS Y DANNY OCEAN

MÓNACO

DÉCIMA EDICIÓN

VIDEO

LASSO

HASTA ESE DÍA

DÉCIMA EDICIÓN

VIDEO

NELSON ARRIETA, RONALD BORJAS, OSCARCITO

DIME CÓMO HAGO

DÉCIMA EDICIÓN

VIDEO

JERRY DI

VATICANO

DÉCIMA EDICIÓN

VIDEO

LASSO

HASTA ESE DÍA

DÉCIMA EDICIÓN

TEMA

SERVANDO Y FLORENTINO

TE ENCONTRÉ

DÉCIMA EDICIÓN

TEMA

LAGOS Y DANNY OCEAN

MÓNACO

DÉCIMA EDICIÓN

TEMA

JERRY DI

EL DIABLO

DÉCIMA EDICIÓN

TEMA

GUACO

TE LLEVO CONMIGO

DÉCIMA EDICIÓN

TEMA

MICRO TDH, YANDEL

LAS OLAS

DÉCIMA EDICIÓN

TEMA

DESORDEN PÚBLICO

DÉCADA

ARTISTA

CHINO Y NACHO

DÉCADA

ARTISTA

GUACO

DÉCADA

ARTISTA

CARAMELOS DE CIANURO

DÉCADA

ARTISTA

LOS AMIGOS INVISIBLES

DÉCADA

ARTISTA

SERVANDO Y FLORENTINO

DÉCADA

ARTISTA

ELIO CASALE, OSWALDO GRAZIANI Y JUAN ANDRÉS RAVELL

EL CHIGϋIRE BIPOLAR

DIGITAL

CONTENIDO DIGITAL

CRISTINA MOSQUERA Y GONZALO VELASCO

ATEMPORADOS

DIGITAL

CONTENIDO DIGITAL

EMMANUEL VIEIRA Y VALERY SAA

DOS LOCOS DE VIAJE

DIGITAL

CONTENIDO DIGITAL

LEONARDO ROJAS, CHRISTOPHER ANDRADE Y IGNACIO REDONDO

ESCUELA DE NADA

DIGITAL

CONTENIDO DIGITAL

DANIELA DI GIACOMO

DEJA EL CHOU´

DIGITAL

CONTENIDO DIGITAL

ISRA DE CORCHO Y ABELARDO CHAHWAN

99%

DIGITAL

CONTENIDO DIGITAL

ALI MORALES

UN 2 DE VAINAS

DIGITAL

CONTENIDO DIGITAL

VOS VEIS

CONCIERTO

DIGITAL

CONCIERTOS DIGITALES

SERVANDO Y FLORENTINO

EN TU CUARTO

DIGITAL

CONCIERTOS DIGITALES

LASSO

¿QUIÉN MATÓ A AGATHA HALL?

DIGITAL

CONCIERTOS DIGITALES

LOS MONTANER

CONCIERTO

DIGITAL

CONCIERTOS DIGITALES

A. CINCO

CAPÍTULO FINAL

DIGITAL

CONCIERTOS DIGITALES

OSCARCITO

ÚLTIMO CONCIERTO

DIGITAL

CONCIERTOS DIGITALES

NACHO

NACHO SINFÓNICO

DIGITAL

CONCIERTOS DIGITALES

SOFÍA RODRÍGUEZ

N/A

DIGITAL

TIK TOKER

MARIAN CORRALES

MARIANYYA

DIGITAL

TIK TOKER

SOFÍA SAAVEDRA

SOGNIS

DIGITAL

TIK TOKER

MARTIN ALBORNOZ

N/A

DIGITAL

TIK TOKER

ANDREA CUADROS

N/A

DIGITAL

TIK TOKER

ROBERTO JARAMILLO

ROBERTO TV

DIGITAL

TIK TOKER

VALERIA NÚÑEZ

N/A

DIGITAL

TIK TOKER

GENESIS LÓPEZ

LO BUENO DE CARACAS

DIGITAL

TIK TOKER

CHADIA SOUKI

N/A

DIGITAL

TIK TOKER

YANIS ARVITARIS

N/A

DIGITAL

INSTAGRAMER

SIFRINA MILLENIAL

SIFRINA MILLENIAL

DIGITAL

INSTAGRAMER

AIGIL GÓMEZ

N/A

DIGITAL

INSTAGRAMER

ANGÉLICA GÓMEZ

ANGUSTIA

DIGITAL

INSTAGRAMER

CHANTAL BAUDAUX

N/A

DIGITAL

INSTAGRAMER

ISAÍAS LANDAETA

N/A

DIGITAL

INSTAGRAMER

RONALD ARISTIMUÑO

GASTRONOMÍA

DIGITAL

INSTAGRAMER

