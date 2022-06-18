Lista completa de artistas nominados en 22 géneros musicales para la décima edición de los Premios Pepsi Music

NOMBRE DEL ARTISTA
NOMBRE DE LA PIEZA
GÉNERO
NOMINACIÓN
AKAPELLAH, MOTHERFLOWERS
NO ME QUIERO BAÑAR
HIP HOP
TEMA
HORUS, LETRA, LOS HERMANOS QUÍMICA
LA OJA
HIP HOP
TEMA
NASTY KILLAH
UN SINGLE +
HIP HOP
TEMA
SIBILINO
EL CHICLE
HIP HOP
TEMA
APACHE
CIUDADANO
HIP HOP
TEMA
ҪANTAMARTA
CUANDO LOS MALANDROS LLORAN
MÚSICA ALTERNATIVA
VIDEO
ZEXTONE & ZEETH FT. TREVOR OHLSEN
AIN´T GOT TIME FOR LOVE
MÚSICA ELECTRÓNICA
VIDEO
YEYE OMEGA
STOP
REGGAE
VIDEO
YADAM
NADA ES SEGURO
CANTAUTOR
VIDEO
VALS MONTSERRAT
ENTRETENIMIENTO
ROCK
VIDEO
UN SOLO PUEBLO
CON EL CORAZÓN
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
VIDEO
TROPICAL MAN GO
SOY PÉNDULO
CANTAUTOR
VIDEO
DJ 13 UN & TAL YUPI
ARISTOCRACIA
HIP HOP
DISCO
TRAINER
CÓDIGOS
TRAP
VIDEO
RÍAL GUAWANKÓ
OTRO DÍA MÁS
HIP HOP
DISCO
REKE
TRANQUILANDIA
HIP HOP
DISCO
GONA
DESPIERTA
HIP HOP
DISCO
MAR GINALE (LIL SUPA), CRUDOS LEVELS
EL BLOKE
HIP HOP
DISCO
EL DOJO
HIP HOP
ARTISTA
AKAPELLAH
HIP HOP
ARTISTA
SIBILINO
HIP HOP
ARTISTA
APACHE
HIP HOP
ARTISTA
MOTHERFLOWERS
HIP HOP
ARTISTA
FREE CONVICT
MILLO
TRAP
TEMA
NASTY KILLAH
VIETNAM
TRAP
TEMA
TRAINER
CÓDIGOS
TRAP
TEMA
TRUKO
ANANAÉ
TRAP
TEMA
AKAPELLAH
AMOR
TRAP
TEMA
NEUTRO SHORTY
COSTOSO
TRAP
TEMA
TOMATES FRITOS
ESTAR A TU LADO
ROCK
VIDEO
THOMAZ
BELLACRISIS
REGGAETÓN
VIDEO
SIBILINO
EL CHICLE
HIP HOP
VIDEO
SAMANTHA DAGNINO
MY FEELINGS, MY FEELINGS, MY FEELINGS
ROCK
VIDEO
ROTWAILA
PROFESIONAL
HIP HOP
VIDEO
ROBERT VOGU
AWAKE (ÁFRICA)
MÚSICA DEL MUNDO
VIDEO
J BRONX Y ROYAL DRILL
RG BLOOD
TRAP
DISCO
ORESTES GÓMEZ, WILLIE DEVILLE
LACOSTA 905
TRAP
DISCO
BIG SOTO, NEUTRO SHORTY
APOKALYPSIS 2
TRAP
DISCO
DEJAVU
LUNA
TRAP
DISCO
ROYAL ARM
LARGA VIDA A LA REALEZA
TRAP
DISCO
FREE CONVICT
TRAP
ARTISTA
NASTY KILLAH
TRAP
ARTISTA
TRAINER
TRAP
ARTISTA
AKAPELLAH
TRAP
ARTISTA
NEUTRO SHORTY
TRAP
ARTISTA
OMAR K11
PARACAÍDAS
POP
TEMA
LASSO
HASTA ESE DÍA
POP
TEMA
RAWAYANA
INTO YOU
POP
TEMA
LOS AMIGOS INVISIBLES
EH EH OH OH
POP
TEMA
LAGOS, DANNY OCEAN
MÓNACO
POP
TEMA
SERVANDO Y FLORENTINO
TE ENCONTRÉ
POP
TEMA
DANI BARRANCO
AMOR (PRESTADO)
POP
TEMA
REYES
CARACAS EN BOGOTÁ
MÚSICA ALTERNATIVA
VIDEO
REY FLOWERS
11:11
MÚSICA ELECTRÓNICA
VIDEO
RAZZER BUCCARELLI, DANI BARRANCO
PRETEXTOS
REGGAETÓN
VIDEO
RAWAYANA, JAMBENE
CANEY
REGGAE
VIDEO
RAWAYANA
INTO YOU
POP
VIDEO
RAWAYANA FT. LOS AMIGOS INVISIBLES & CHEO
VÁYANSE TODOS A MAMÁ
MÚSICA ALTERNATIVA
VIDEO
KATIE ANGEL
GAME OVER
POP
DISCO
DANI BARRANCO
SIENTO
POP
DISCO
LASSO
4 ESTACIONES
POP
DISCO
LAGOS
CLÁSICOS
POP
DISCO
MARIO PUGLIA
UN DÍA A LA VEZ
POP
DISCO
LAGOS
POP
ARTISTA
LASSO
POP
ARTISTA
OMAR K11
POP
ARTISTA
KATIE ANGEL
POP
ARTISTA
RAFA RICO
WONDER
CANTAUTOR
TEMA
EL OTRO POLO
LQMGDT
CANTAUTOR
TEMA
RECORDATORIO
DÍA NEGRO
CANTAUTOR
TEMA
LASCA
NAXCA (DESAPAREZCO)
CANTAUTOR
TEMA
LAURA GUEVARA
AMAR ES DAR
CANTAUTOR
TEMA
RAWAYANA
WELCOME TO EL SUR
FUSIÓN TROPICAL
VIDEO
RAFA RICO
WONDER
CANTAUTOR
VIDEO
RAFA RICO
SOY
MÚSICA ALTERNATIVA
VIDEO
PUCHO Y TUCUTU, GENTE DE ZONA, MOTIFF FT. TONY SUCCAR
TUKI TUKI
FUSIÓN TROPICAL
VIDEO
PATRICIA ZAVALA
FELIZ NAVIDAD
JAZZ
VIDEO
REIS
PIES AL CAMINO
CANTAUTOR
DISCO
SR. PRESIDENTE
CONCORDE
CANTAUTOR
DISCO
ULISES HADJIS
EL MUNDO Y LA NADA
CANTAUTOR
DISCO
THE SLOW GLOW
THE SLOW GLOW
CANTAUTOR
DISCO
WILBERT ALVAREZ
MUNDO CRUEL
CANTAUTOR
DISCO
RAFA RICO
CANTAUTOR
ARTISTA
EL OTRO POLO
CANTAUTOR
ARTISTA
REIS
CANTAUTOR
ARTISTA
SR. PRESIDENTE
CANTAUTOR
ARTISTA
THE SLOW GLOW
CANTAUTOR
ARTISTA
PAARIS
POLARIS
ROCK
TEMA
LUZ VERDE
FUERTE
ROCK
TEMA
SAMANTHA DAGNINO
MONEY
ROCK
TEMA
TOMATES FRITOS
ESTAR A TU LADO
ROCK
TEMA
LA VIDA BOHÈME
MANOS ARRIBA
ROCK
TEMA
CHARLIEPAPA
ESFERA
ROCK
TEMA
PANCHO MONTAÑEZ FT. ROBERTO QUINTERO
YEYA
JAZZ
VIDEO
PABLO BRICEÑO
SOIE
MÚSICA CLÁSICA
VIDEO
OMAR K11
PARACAIDAS
POP
VIDEO
NOSREX
JARDINES DEL DESCARO
TRAP
VIDEO
ELECTROCIRKUS
ELECTROSHOCK
ROCK
DISCO
PAARIS FT. JASON KUI
VALHALLA
ROCK
DISCO
CARAMELOS DE CIANURO
CONTROL
ROCK
DISCO
LUZ VERDE
VIDA
ROCK
DISCO
CHARLIEPAPA
ESFERA
ROCK
DISCO
PAARIS
ROCK
ARTISTA
LUZ VERDE
ROCK
ARTISTA
SAMANTHA DAGNINO
ROCK
ARTISTA
TOMATES FRITOS
ROCK
ARTISTA
LA VIDA BOHÈME
ROCK
ARTISTA
CHARLIEPAPA
ROCK
ARTISTA
ANAKENA
NO HAY PELIGRO
MÚSICA ALTERNATIVA
TEMA
JOSÉ HOEK
SEÑALES
MÚSICA ALTERNATIVA
TEMA
RAFA RICO
SOY
MÚSICA ALTERNATIVA
TEMA
NANI
CHOQUELOQUE
MÚSICA ALTERNATIVA
TEMA
ҪANTAMARTA, WILLIE DE VILLE
FLORENTINO
MÚSICA ALTERNATIVA
TEMA
REYES
CARACAS EN BOGOTÁ
MÚSICA ALTERNATIVA
TEMA
NINA FRESH
K-NINA
HIP HOP
VIDEO
NEWMAN ZAMORA
YA NO QUIERO
SALSA
VIDEO
NEUTRO SHORTY
MALA
REGGAETÓN
VIDEO
NELSON ARRIETA, RONALD BORJAS, OSCARCITO
DIME CÓMO HAGO
SALSA
VIDEO
NASTY KILLAH
LOS MATÉ
TRAP
VIDEO
NAKARY
EXPLÍCITO
REGGAETÓN
VIDEO
JOSÉ HOEK
POSTA
MÚSICA ALTERNATIVA
DISCO
RAWAYANA
CUANDO LOS ACÉFALOS PREDOMINAN
MÚSICA ALTERNATIVA
DISCO
SIMON GROSSMANN
BAHÍA MARGARITA
MÚSICA ALTERNATIVA
DISCO
ҪANTAMARTA
AMAPOLAS
MÚSICA ALTERNATIVA
DISCO
APÁI TIMPE
APEGO
MÚSICA ALTERNATIVA
DISCO
ANAKENA
MÚSICA ALTERNATIVA
ARTISTA
JOSÉ HOEK
MÚSICA ALTERNATIVA
ARTISTA
RAFA RICO
MÚSICA ALTERNATIVA
ARTISTA
ҪANTAMARTA
MÚSICA ALTERNATIVA
ARTISTA
REYES
MÚSICA ALTERNATIVA
ARTISTA
RAWAYANA
MÚSICA ALTERNATIVA
ARTISTA
NOREH
RED FLAG
REGGAETÓN
TEMA
XAVI DEVINE
ROSA
REGGAETÓN
TEMA
CORINA SMITH, NORIEL
GPS
REGGAETÓN
TEMA
NEUTRO SHORTY
MALA
REGGAETÓN
TEMA
ADSO & RUSHERKING & MICRO TDH
COMO SI NADA (REMIX)
REGGAETÓN
TEMA
NAKARY
EXPLÍCITO
REGGAETÓN
TEMA
NACHO, J QUILES, YANDEL FT. ZION
LA BUENA (REMIX)
FUSIÓN TROPICAL
VIDEO
NACHO, ARCANGEL
SACO DE BOXEO
URBANO
VIDEO
MICRO TDH, YANDEL
LAS OLAS
URBANO
VIDEO
GRUPO MACOA FT. LUIS SILVA
AMOR TÓXICO
GAITA
VIDEO
LUZ VERDE
FUERTE
ROCK
VIDEO
RAZZER BUCCARELLI
REGGAETÓN
ARTISTA
NAKARY
REGGAETÓN
ARTISTA
XAVI DEVINE
REGGAETÓN
ARTISTA
CARMEN DELEON
MARIPOSA
URBANO
TEMA
CORINA SMITH
A VECES
URBANO
TEMA
KOBI CANTILLO, JERRY DI, BIG SOTO, FT. CAUTY, ADSO ALEJANDRO
HECHIZO (REMIX)
URBANO
TEMA
NACHO, ARCANGEL
SACO DE BOXEO
URBANO
TEMA
NOREH
MEME
URBANO
TEMA
ADSO ALEJANDRO
QUÉ CASUALIDAD
URBANO
TEMA
JERRY DI
EL DIABLO
URBANO
TEMA
MICRO TDH, YANDEL
LAS OLAS
URBANO
TEMA
REGGI EL AUTÉNTICO
TAS BELLA
URBANO
TEMA
BIG SOTO, LÉRICA, LYANNO
ESTRÉS
URBANO
TEMA
LUIS JIMÉNEZ
EL JUGUETE DE MI NIÑO
MÚSICA LLANERA
VIDEO
LUIS FERNANDO BORJAS FT. D’ TOTAL ZULIANIDAD
EL TREN
GAITA
VIDEO
LUIS ALFONSO
MI CARAQUEÑITO
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
VIDEO
LISITH CONTRERAS LA GOCHA
ANDINO
MÚSICA LLANERA
VIDEO
LELE PONS
AL LAU
URBANO
VIDEO
LEFEM
SIGO PENSANDO EN LOS MÍOS
REGGAE
VIDEO
LASSO
HASTA ESE DÍA
POP
VIDEO
LAGOS, DANNY OCEAN
MÓNACO
POP
VIDEO
NOREH
POP´S
URBANO
DISCO
RUB AMAYA
DECIBELES
URBANO
DISCO
DANI SENAY
MERAKI
URBANO
DISCO
GUSTAVO ELIS
BOOMERANG
URBANO
DISCO
SIXTO REIN
INTENSO
URBANO
DISCO
CHINO Y NACHO
CHINO & NACHO IS BACK
URBANO
DISCO
BIG SOTO
THE GOOD TRIP
URBANO
DISCO
KOBI CANTILLO
URBANO
ARTISTA
NACHO
URBANO
ARTISTA
NOREH
URBANO
ARTISTA
JERRY DI
URBANO
ARTISTA
MICRO TDH
URBANO
ARTISTA
CORINA SMITH
URBANO
ARTISTA
BIG SOTO
URBANO
ARTISTA
EL GANJOMAN
EL RUGIDO DEL LEON
REGGAE
TEMA
KEEVIN ALVA
LOBREGUEZ
REGGAE
TEMA
SALINAS ROOTS
ESTOY AQUÍ
REGGAE
TEMA
RAWAYANA, JAMBENE
CANEY
REGGAE
TEMA
COLINA
VITAMINA
REGGAE
TEMA
ELI RAY, NA BÓKA NOTI
PIES DESCALZOS
REGGAE
TEMA
LA VIDA BOHÈME
MANOS ARRIBA
ROCK
VIDEO
LA NUEVA CONGA FT. ANNAÉ TORREALBA Y MIGUEL SISO
TE VOY QUERIENDO
GAITA
VIDEO
LA CHARANGOZA ALL STAR FT. LUIS FERNANDO BORJAS Y OSCAR ARRIAGA
LA CHARANGOZA ESTÁ EN LA CALLE
SALSA
VIDEO
KOBI CANTILLO, BIG SOTO, ÁLVARO DÍAZ
TARANTINO
URBANO
VIDEO
KATIE ANGEL, NOEL SCHAJRIS
TAN PERFECTO
POP
VIDEO
JOSÉ HOEK
TURISTAS
MÚSICA ALTERNATIVA
VIDEO
EL FOREVER
ALMA, SOL Y ARENA
REGGAE
DISCO
EL GANJOMAN
JAH EN CASA
REGGAE
DISCO
SALINAS ROOTS
STYLE GIRL RIDDIM
REGGAE
DISCO
VARIOS PRODUCTORES: DR. NORRYS Y RAÚL GÚZMAN
ES REGGAE
REGGAE
DISCO
ADELKING FARMER
ENCAPSULADUB
REGGAE
DISCO
EL GANJOMAN
REGGAE
ARTISTA
SALINAS ROOTS
REGGAE
ARTISTA
ELI RAY
REGGAE
ARTISTA
LEFEM
REGGAE
ARTISTA
AGUAMALA
REGGAE
ARTISTA
KULTURA INFAME FT. MARÍA BLUES
AMAR SIN OLVIDO
SKA
TEMA
MELOMANÍA
SOY SURF
SKA
TEMA
PASAJE PROJECT
LA FRONTERA
SKA
TEMA
SR. LAZO
TE BESARÉ
SKA
TEMA
MANSALVA
MELOSOFÍA
SKA
TEMA
MULATO
ESTOY AQUÍ
SKA
TEMA
JONATHAN MOLY
NO VOLVERÉ
SALSA
VIDEO
JOEL MARTÍNEZ
ANIMALITOS
JAZZ
VIDEO
JESÚS HIDALGO, HUGO FUGUET, DIEGO PAREDES
ÍCARO DEL CONDORIRI
MÚSICA DEL MUNDO
VIDEO
MARKEZ
VANTA BLACK (ORIGINAL MIX)
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
TEMA
MARCEL REIX
FAST LANE
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
TEMA
JAPP BEATS
FUNKY SIDE
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
TEMA
CONFIDENTIAL RECIPE
WHAT YOU THINK
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
TEMA
MARIO ROMERO
THE ACID SAMBA (ORIGINAL MIX)
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
TEMA
MARKEZ
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
ARTISTA
MARCEL REIX
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
ARTISTA
JAPP BEATS
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
ARTISTA
CONFIDENTIAL RECIPE
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
ARTISTA
MARIO ROMERO
MÚSICA ELECTRÓNICA: HOUSE – TECHNO
ARTISTA
MANYBEAT
CARACAS WAY (ORIGINAL MIX)
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
TEMA
JIMMIX
LONLI (ORIGINAL MIX)
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
TEMA
VICTOR PORFIDIO & BAND&DOS
DIANA (ORIGINAL MIX)
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
TEMA
OSCAR LEAL, PEDRO GIL FT. TOÑO (EA) & G-SUS
AREPEX
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
TEMA
SAM OURT
NOBODY
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
TEMA
MANYBEAT
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
ARTISTA
JIMMIX
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
ARTISTA
VICTOR PORFIDIO
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
ARTISTA
BAND&DOS
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
ARTISTA
SAM OURT
MÚSICA ELECTRÓNICA: ELECTRO-DANCE
ARTISTA
JERRY DI
VATICANO
URBANO
VIDEO
JENNIFER MOYA FT. ALBERTO «BETO» VALDERRAMA
MALAGUEÑA PA’ MI MARGARITA
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
VIDEO
JACE CARRILLO
THE RHYTHM OF LIFE
MÚSICA ELECTRÓNICA
VIDEO
GUSTAVO DUDAMEL Y LA FILARMÓNICA DE BERLÍN
TERCERA SINFONÍA DE MAHLER
MÚSICA CLÁSICA
VIDEO
ALBERTO KRETSCHMAR
NOT SO COMMERCIAL
MÚSICA ELECTRÓNICA
DISCO
FELIX CARMONA
NATURAL
MÚSICA ELECTRÓNICA
DISCO
ALEX DA BEAT
LA FIESTA
MÚSICA ELECTRÓNICA
DISCO
EDWARDS ARABU
WAVES
MÚSICA ELECTRÓNICA
DISCO
HERESICKA
HERESICKA FESTIVA
MÚSICA ELECTRÓNICA
DISCO
SIRDIAMND
EVERY DIAMND MADE TO SHINE
MÚSICA ELECTRÓNICA
DISCO
ANDREA PAOLA, JORGE TORRES
EL GATO JUGUETÓN
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
TEMA
ALEJANDRO ZAVALA
ALMA
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
TEMA
UN SOLO PUEBLO
CON EL CORAZÓN
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
TEMA
BETSAYDA MACHADO, FRANCISCO PACHECO, GAITEROS DEL POZÓN, CHEO HURTADO
VENEZOLANIDAD
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
TEMA
GRUPO RAÍCES DE VENEZUELA FT. LUIS JULIO TORO Y ERNESTO LAYA
OFRENDA
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
TEMA
HÉCTOR MEDINA FT. GUALBERTO IBARRETO
EL ROMPE COLCHÓN
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
TEMA
GUACO
TE LLEVO CONMIGO
FUSIÓN TROPICAL
VIDEO
GERRY WEIL Y LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR
NIÑO ETERNO
MÚSICA CLÁSICA
VIDEO
GAITEROS DEL POZÓN
GAITA DE LA AURORA
GAITA
VIDEO
FREE CONVICT
MILLO
TRAP
VIDEO
FEI
FIESTA
REGGAETÓN
VIDEO
ANDREA PAOLA, JORGE TORRES
LA TORRE DE GRILLOS – CUENTOS CANTADOS
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
DISCO
ALEJANDRO ZAVALA
VOCAL
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
DISCO
GRUPO RAÍCES DE VENEZUELA
OFRENDA
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
DISCO
IGNACIO SALVATIERRA P, ASDRUBAL CHEO HURTADO
VENEZOLANIDAD DE IGNACIO SALVATIERRA P.
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
DISCO
ROJAS TORREALBA DUET
EQUIPAJE DE MANO
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
DISCO
REMIGIO FUENTES, JUAN SILVA
ÉPOCA DE ORO DEL BANDOLÍN ORIENTAL
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
DISCO
TORRE DE GRILLOS (ANDREA PAOLA Y JORGE TORRES)
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
ARTISTA
GRUPO RAÍCES DE VENEZUELA
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
ARTISTA
UN SOLO PUEBLO
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
ARTISTA
ALEJANDRO ZAVALA
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
ARTISTA
ALBERTO CASTILLO
PRÉSTAME A MI PADRE
MÚSICA LLANERA
TEMA
MIGUELITO DÍAZ
LA TIERRA DE DONDE VENGO
MÚSICA LLANERA
TEMA
ALEJANDRO RONDÓN
BANDERA BLANCA
MÚSICA LLANERA
TEMA
JORGE GUERRERO
MI TESTAMENTO
MÚSICA LLANERA
TEMA
TEO GALÍNDEZ
EL DESTINO DE UN ARRIERO
MÚSICA LLANERA
TEMA
REYNALDO ARMAS
PASIÓN SUICIDA
MÚSICA LLANERA
TEMA
EXILIO
20 DOLARITOS
GAITA
VIDEO
ENIO LA FÓRMULA
SEñORITA DE MODA
SALSA
VIDEO
ENDRY TORRENS
AZUL URBANO
JAZZ
VIDEO
ELI RAY, NA BÓKA NOTI
PIES DESCALZOS
REGGAE
VIDEO
ELEAZAR MORA
AVE MARIA
MÚSICA CLÁSICA
VIDEO
ALBERTO CASTILLO
EL GOLPE DE MI DESPECHO
MÚSICA LLANERA
DISCO
VITICO CASTILLO
MI CORAZÓN SOLO LATE PARA AMARTE
MÚSICA LLANERA
DISCO
REYNALDO ARMAS
EN CUARENTENA
MÚSICA LLANERA
DISCO
LUIS SILVA
DE PAR EN PAR PA’ EL MUNDO
MÚSICA LLANERA
DISCO
ALBERTO CASTILLO
MÚSICA LLANERA
ARTISTA
ALEJANDRO RONDÓN
MÚSICA LLANERA
ARTISTA
REYNALDO ARMAS
MÚSICA LLANERA
ARTISTA
TEO GALINDEZ
MÚSICA LLANERA
ARTISTA
PUCHO Y TUCUTU, GENTE DE ZONA, MOTIFF FT. TONY SUCCAR
TUKI TUKI
FUSIÓN TROPICAL
TEMA
ANAKENA, ALKILADOS
CLARA
FUSIÓN TROPICAL
TEMA
ZANDU & FELIPE PELAEZ
COMBINAS CONMIGO
FUSIÓN TROPICAL
TEMA
NACHO, J QUILES, YANDEL FT. ZION
LA BUENA (REMIX)
FUSIÓN TROPICAL
TEMA
GUACO
TE LLEVO CONMIGO
FUSIÓN TROPICAL
TEMA
EL OTRO POLO
LQMGDT
CANTAUTOR
VIDEO
EL GANJOMAN
EL RUGIDO DEL LEÓN
REGGAE
VIDEO
EL DOJO FT. BARONI ONE TIME, AKAPELLAH
RITUAL
HIP HOP
VIDEO
EL DOJO (LILSUPA, RIAL GUAWANKO, NASTYKILLAH)
RITUAL THE MIXTAPE
HIP HOP
DISCO
DANIEL HUEN FT. GEORGINA
RÉCORD MUNDIAL
CANTAUTOR
VIDEO
MV CALDERA
ALMA LIBRE
FUSIÓN TROPICAL
DISCO
FELIPE PELÁEZ
ESENCIA
FUSIÓN TROPICAL
DISCO
OMAR ENRIQUE
RECARGADO
FUSIÓN TROPICAL
DISCO
PUCHO Y TUCUTU
FUSIÓN TROPICAL
ARTISTA
GUACO
FUSIÓN TROPICAL
ARTISTA
MV CALDERA
FUSIÓN TROPICAL
ARTISTA
FELIPE PELAEZ
FUSIÓN TROPICAL
ARTISTA
LOS EMBAJADORES DE LA SALSA FT. RONALD BORJAS
QUE VIVA LA VIDA
SALSA
TEMA
LA CHARANGOZA ALL STAR FT. LUIS FERNANDO BORJAS Y OSCAR ARRIAGA
LA CHARANGOZA ESTÁ EN LA CALLE
SALSA
TEMA
ARIANA DAO, PEDRO ALONSO
VETE
SALSA
TEMA
PROYECTO A
NATURAL
SALSA
TEMA
NELSON ARRIETA, RONALD BORJAS, OSCARCITO
DIME CÓMO HAGO
SALSA
TEMA
JONATHAN MOLY
NO VOLVERÉ
SALSA
TEMA
DANI BARRANCO
ORGULLO (MAMI Y PAPI)
URBANO
VIDEO
DANI BARÓN
DAME TU PERDÓN
GAITA
VIDEO
CORINA SMITH, NORIEL
GPS
REGGAETÓN
VIDEO
CHIPI CHACÓN Y ALAIN PÉREZ FT. LUIS PERDOMO
TUS OJOS/GIANT STEPS
JAZZ
VIDEO
CAYIAO
EL VANTIANO
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
VIDEO
CARMEN DELEON
MARIPOSA
URBANO
VIDEO
ODILERÉ (FREDDY SANCHEZ, CHARLIE GUZMAN, ORLANDO VILLEGAS)
ALGO NUEVO
SALSA
DISCO
RAIMUNDO NIEVES
CLANDESTINO SALSA
SALSA
DISCO
LA CHARANGOZA ALL STAR
LA CHARANGOZA ESTA EN LA CALLE
SALSA
DISCO
LA CHARANGOZA ALL STAR
SALSA
ARTISTA
JONATHAN MOLY
SALSA
ARTISTA
RONALD BORJAS
SALSA
ARTISTA
PEDRO ALONSO
SALSA
ARTISTA
NELSON ARRIETA
SALSA
ARTISTA
ALEX MARTÍNEZ (ARPAMARTINEZ)
NOTHING ELSE MATTERS BY METALLICA (VERSIÓN JOROPO ROCK)
MÚSICA DEL MUNDO
TEMA
OSHAZS
SUITE ASí
MÚSICA DEL MUNDO
TEMA
JESÚS HIDALGO, HUGO FUGUET, DIEGO PAREDES
ÍCARO DEL CONDORIRI
MÚSICA DEL MUNDO
TEMA
MIGUEL SISO FT. GAÊLICA, JHONNY KOTOCK
SOMEWHERE IN THE WORLD
MÚSICA DEL MUNDO
TEMA
NELLA
SON DE LOS SUEÑOS
MÚSICA DEL MUNDO
TEMA
C4TRIO
NO NATION SONG
MÚSICA DEL MUNDO
TEMA
CARAMELOS DE CIANURO
BOOTY CALL
POP
VIDEO
BIG SOTO, LÉRICA, LYANNO
ESTRÉS
URBANO
VIDEO
BETSAYDA MACHADO, FRANCISCO PACHECO, GAITEROS DEL POZÓN, CHEO HURTADO
VENEZOLANIDAD
MÚSICA TRADICIONAL VENEZOLANA
VIDEO
ARIANA DAO, PEDRO ALONSO
VETE
SALSA
VIDEO
MIGUEL SISO
MÚSICA DEL MUNDO
ARTISTA
ALEX MARTÍNEZ (ARPAMARTINEZ)
MÚSICA DEL MUNDO
ARTISTA
JESÚS HIDALGO
MÚSICA DEL MUNDO
ARTISTA
DIEGO PAREDES, ADOLFO HERRERA, HUGO FUGUET
DIZZINESS
JAZZ
TEMA
GERRY WEIL Y ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR
KINGYO
JAZZ
TEMA
JOEL MARTÍNEZ
ANIMALITOS
JAZZ
TEMA
LUIS PERDOMO Y MIGUEL ZENÓN
CÓMO FUE
JAZZ
TEMA
ERIC CHACÓN FT. SANTIAGO BOSCH Y ORESTES GÓMEZ
COSMIC 305
JAZZ
TEMA
APACHE
NIPLE
HIP HOP
VIDEO
ANTHONY PÉREZ
A MARCELLO – CONCERTO IN C MINOR III MOV.
MÚSICA CLÁSICA
VIDEO
ANNAÉ TORREALBA
NI CON UN PÉTALO
MÚSICA LLANERA
VIDEO
ANGELO REEVES
NO TE VEO
TRAP
VIDEO
ÁNGEL RICARDO GÓMEZ FT. JORGE TORRES
YOU
MÚSICA DEL MUNDO
VIDEO
ÓHJÄN
THIS IS OHJAN | ESTO ES OHJAN
JAZZ
DISCO
DIEGO PAREDES
START
JAZZ
DISCO
ERIC CHACÓN
COSMIC 305
JAZZ
DISCO
LUIS PERDOMO Y MIGUEL ZENÓN
EL ARTE DEL BOLERO
JAZZ
DISCO
MANUEL BARRIOS
2 SESIONES
JAZZ
DISCO
JOEL MARTÍNEZ
JAZZ
ARTISTA
LUIS PERDOMO
JAZZ
ARTISTA
ERIC CHACÓN
JAZZ
ARTISTA
DIEGO PAREDES
JAZZ
ARTISTA
GERRY WEIL Y LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR
LA REVUELTA DE DON FULGENCIO
MÚSICA CLÁSICA
TEMA
ANTHONY PÉREZ
A. MARCELLO – CONCERTO IN C MINOR III MOV.
MÚSICA CLÁSICA
TEMA
PABLO STREDEL
SONATA NO. 6 IN A MINOR, TWV 40:123:I. VIVACE
MÚSICA CLÁSICA
TEMA
LESTER PAREDES
528 HZ
MÚSICA CLÁSICA
TEMA
BARTOLOMÉ DÍAZ Y FÉLIX CARMONA
MAZURKA 110
MÚSICA CLÁSICA
TEMA
ANAKENA, ALKILADOS
CLARA
FUSIÓN TROPICAL
VIDEO
ANAKENA
NO HAY PELIGRO
MÚSICA ALTERNATIVA
VIDEO
ALEX MARTINEZ (JOROCKPO – ARPAMARTINEZ)
NOTHING ELSE MATTERS BY METALLICA
MÚSICA DEL MUNDO
VIDEO
ALEJANDRO RONDÓN
BANDERA BLANCA
MÚSICA LLANERA
VIDEO
ALBERTO CASTILLO
PRÉSTAME A MI PADRE
MÚSICA LLANERA
VIDEO
BARTOLOMÉ DÍAZ Y FÉLIX CARMONA
SWITCHED-ON Q
MÚSICA CLÁSICA
DISCO
PABLO STREDEL
TELEMANN – 6 SONATAS CANONICAS
MÚSICA CLÁSICA
DISCO
GERRY WEIL Y ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR
GERRY WEIL SINFÓNICO
MÚSICA CLÁSICA
DISCO
GUSTAVO DUDAMEL Y LA FILARMÓNICA DE LOS ÁNGELES
SINFONÍA DE LOS 1000
MÚSICA CLÁSICA
DISCO
LESTER PAREDES
528HZ
MÚSICA CLÁSICA
DISCO
GUSTAVO DUDAMEL
MÚSICA CLÁSICA
ARTISTA
GERRY WEIL Y LA ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR
MÚSICA CLÁSICA
ARTISTA
PABLO ESTREDEL
MÚSICA CLÁSICA
ARTISTA
ANTHONY PÉREZ
MÚSICA CLÁSICA
ARTISTA
BARTOLOMÉ DIAZ Y FÉLIX CARMONA
MÚSICA CLÁSICA
ARTISTA
VENEZUELA CANTA GAITA FT. NEGUITO BORJAS
LA BURRITA CAROLINA
GAITA
TEMA
LOS GAITEROS DEL ABUSADORCITO
BOLÍVAR Y LAS REDES
GAITA
TEMA
CACERES FT RONALD BORJAS, ARGENIS CARRUYO
MADRE
GAITA
TEMA
DANI BARÓN
DAME TU PERDÓN
GAITA
TEMA
GAITEROS DEL POZÓN
GAITA DE LA AURORA
GAITA
TEMA
LUIS FERNANDO BORJAS FT. D’ TOTAL ZULIANIDAD
EL TREN
GAITA
TEMA
AKAPELLAH, MOTHERFLOWERS
NO ME QUIERO BAÑAR
HIP HOP
VIDEO
AKAPELLAH
AMOR
TRAP
VIDEO
AH SINFÓNICO
TOUCH ME
MÚSICA ELECTRÓNICA
VIDEO
AGUAMALA
NO FUNCIONA ASÍ
REGGAE
VIDEO
ADSO & RUSHERKING & MICRO TDH
COMO SI NADA (REMIX)
REGGAETÓN
VIDEO
3AM
TAL VEZ
HIP HOP
VIDEO
LA NUEVA CONGA
TRAZOS
GAITA
DISCO
SENTIR ZULIANO
GAITA CON AREPA
GAITA
DISCO
LUIS FERNANDO BORJAS FT. D’ TOTAL ZULIANIDAD
UNA MISMA HISTORIA
GAITA
DISCO
LA NUEVA CONGA
GAITA
ARTISTA
GAITERO DEL POZÓN
GAITA
ARTISTA
D´TOTAL ZULIANIDAD
GAITA
ARTISTA
YUNG IVERSON
REVELACIÓN
ARTISTA
3AM
REVELACIÓN
ARTISTA
CARMEN DE LEÓN
REVELACIÓN
ARTISTA
ҪANTAMARTA
REVELACIÓN
ARTISTA
NANI
REVELACIÓN
ARTISTA
ADRIÁN Y SLICKER
REVELACIÓN
ARTISTA
YADAM
REVELACIÓN
ARTISTA
TIARE
REVELACIÓN
ARTISTA
NINA FRESH
REVELACIÓN
ARTISTA
ELENA ROSE
REFRESCANTE
GRAN RADIO RIVIERA
REFRESCANTE
JEEIPH
REFRESCANTE
MOTHERFLOWERS
REFRESCANTE
CARMEN DELEON
REFRESCANTE
REGGI EL AUTÉNTICO
REFRESCANTE
PANDESOUSA
REFRESCANTE
KOBI CANTILLO
REFRESCANTE
DANI BARRANCO
FEMENINO
SAMANTHA DAGNINO
FEMENINO
MABEL YEAH
FEMENINO
ANNYBELL
FEMENINO
IREPELUSA
FEMENINO
NINA FRESH
FEMENINO
NAKARY
FEMENINO
PATRICIA ZAVALA
FEMENINO
LASSO
DÉCIMA EDICIÓN
ARTISTA
MICRO TDH
DÉCIMA EDICIÓN
ARTISTA
LAGOS
DÉCIMA EDICIÓN
ARTISTA
RAWAYANA
DÉCIMA EDICIÓN
ARTISTA
JERRY DI
DÉCIMA EDICIÓN
ARTISTA
DANNY OCEAN
DÉCIMA EDICIÓN
ARTISTA
LASSO
CUATRO ESTACIONES
DÉCIMA EDICIÓN
DISCO
CARAMELOS DE CIANURO
CONTROL
DÉCIMA EDICIÓN
DISCO
GERRY WEIL Y ORQUESTA SINFÓNICA SIMÓN BOLÍVAR
GERRY WEIL SINFÓNICO
DÉCIMA EDICIÓN
DISCO
CHINO Y NACHO
CHINO Y NACHO IS BACK
DÉCIMA EDICIÓN
DISCO
LAGOS
CLÁSICOS
DÉCIMA EDICIÓN
DISCO
RAWAYANA
CUANDO LOS ACÉFALOS PREDOMINAN
DÉCIMA EDICIÓN
DISCO
BIG SOTO, NEUTRO SHORTY
APOKALYPSIS
DÉCIMA EDICIÓN
DISCO
CARAMELOS DE CIANURO
BOOTY CALL
DÉCIMA EDICIÓN
VIDEO
LA VIDA BOHEME
MANOS ARRIBA
DÉCIMA EDICIÓN
VIDEO
LAGOS Y DANNY OCEAN
MÓNACO
DÉCIMA EDICIÓN
VIDEO
LASSO
HASTA ESE DÍA
DÉCIMA EDICIÓN
VIDEO
NELSON ARRIETA, RONALD BORJAS, OSCARCITO
DIME CÓMO HAGO
DÉCIMA EDICIÓN
VIDEO
JERRY DI
VATICANO
DÉCIMA EDICIÓN
VIDEO
LASSO
HASTA ESE DÍA
DÉCIMA EDICIÓN
TEMA
SERVANDO Y FLORENTINO
TE ENCONTRÉ
DÉCIMA EDICIÓN
TEMA
LAGOS Y DANNY OCEAN
MÓNACO
DÉCIMA EDICIÓN
TEMA
JERRY DI
EL DIABLO
DÉCIMA EDICIÓN
TEMA
GUACO
TE LLEVO CONMIGO
DÉCIMA EDICIÓN
TEMA
MICRO TDH, YANDEL
LAS OLAS
DÉCIMA EDICIÓN
TEMA
DESORDEN PÚBLICO
DÉCADA
ARTISTA
CHINO Y NACHO
DÉCADA
ARTISTA
GUACO
DÉCADA
ARTISTA
CARAMELOS DE CIANURO
DÉCADA
ARTISTA
LOS AMIGOS INVISIBLES
DÉCADA
ARTISTA
SERVANDO Y FLORENTINO
DÉCADA
ARTISTA
ELIO CASALE, OSWALDO GRAZIANI Y JUAN ANDRÉS RAVELL
EL CHIGϋIRE BIPOLAR
DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL
CRISTINA MOSQUERA Y GONZALO VELASCO
ATEMPORADOS
DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL
EMMANUEL VIEIRA Y VALERY SAA
DOS LOCOS DE VIAJE
DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL
LEONARDO ROJAS, CHRISTOPHER ANDRADE Y IGNACIO REDONDO
ESCUELA DE NADA
DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL
DANIELA DI GIACOMO
DEJA EL CHOU´
DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL
ISRA DE CORCHO Y ABELARDO CHAHWAN
99%
DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL
ALI MORALES
UN 2 DE VAINAS
DIGITAL
CONTENIDO DIGITAL
VOS VEIS
CONCIERTO
DIGITAL
CONCIERTOS DIGITALES
SERVANDO Y FLORENTINO
EN TU CUARTO
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CONCIERTOS DIGITALES
LASSO
¿QUIÉN MATÓ A AGATHA HALL?
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CONCIERTOS DIGITALES
LOS MONTANER
CONCIERTO
DIGITAL
CONCIERTOS DIGITALES
A. CINCO
CAPÍTULO FINAL
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CONCIERTOS DIGITALES
OSCARCITO
ÚLTIMO CONCIERTO
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CONCIERTOS DIGITALES
NACHO
NACHO SINFÓNICO
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SOFÍA RODRÍGUEZ
N/A
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MARIAN CORRALES
MARIANYYA
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ROBERTO TV
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LO BUENO DE CARACAS
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LINK ORIGINAL: Vida y Arte