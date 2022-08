Lisbon Marriott junta-se à campanha «You Eat, We Give» para ajudar APAV

Entornointeligente.com /

Ajudar as vítimas de violência é o objetivo da campanha «You Eat, We Give», que se materializa numa doação de 1 euro à APAV por cada refeição servida. E que conta com a participação dos hotéis Marriott em Portugal.

No âmbito do programa Business Council, de 1 de setembro a 31 de outubro, o Lisbon Marriott e as restantes unidades do grupo no país têm os seus restaurantes associados a esta campanha de ajuda à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

«We Eat, We Give ressalta a parte integrante da cultura da Marriott que tem uma longa história de investimento em programas que têm por objetivo proteger crianças e famílias em risco», justifica Elmar Derkitsch, lembrando que «em Portugal, os hotéis Marriott estão comprometidos e empenhados na luta contra o tráfico de seres humanos que constitui um crime atroz que afecta todas as regiões do mundo».

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Para o director-geral do Lisbon Marriott, associar-se a esta aão faz por isso todo o sentido. «Todos temos um papel importante a desempenhar, seja na sensibilização e na construção de parcerias seja no acesso a informação e na proteção de vitímas», conclui Elmar Derkitsch.

Quem está em Lisboa e quer participar, pode fazê-lo com uma simples refeição no CITRUS Restaurante Grill do Lisbon Marriott Hotel.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com