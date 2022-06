Lisboa. Recluso baleado na perna depois de tentar fugir da cadeia

Entornointeligente.com /

Um recluso, de 40 anos, que tentou esta segunda-feira fugir do Estabelecimento Prisional de Sintra, no distrito de Lisboa, foi baleado numa perna depois de se ter virado contra o guarda-prisional.

De acordo com uma fonte do Sindicado Nacional do Corpo da Guarda Prisional, citado pelo Notícias ao Minuto, a situação ocorreu pelas 11h00 de hoje, quando o preso, numa tentativa de fuga, saltou um pequeno muro da cadeia e não parou à ordem do guarda.

O profissional acabou por efetuar disparos para o ar tendo, nessa altura, o recluso atacado o guarda, tendo depois sido baleado numa perna. O homem está agora hospitalizado no Hospital Amadora-Sintra.

O preso encontrava-se em regime comum e, depois da tentativa de fuga, poderá ver a pena agravada em dois anos de pena efetiva, de acordo com a lei.

A mesma fonte disse ainda que o recluso se encontrava a trabalhar no exterior, autorizado pela direção da cadeia, apesar de estar em regime comum.

LINK ORIGINAL: iOnline

