Lisboa. Pai que agredia e violava mulher e filhos detido pela Polícia Judiciária

Um homem de 42 anos ficou em prisão preventiva depois de ser detido por três crimes de violência doméstica, um crime de abuso sexual de crianças e ainda dois contra menores dependentes, anunciou, esta quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado da autoridade judiciária, o detido era violento, tanto a nível sexual como psicológico, com toda a sua família, «principalmente sobre a companheira desde há cerca de duas décadas, e nos últimos anos sobre os filhos do casal».

Os crimes aconteciam «no interior da residência» da família. A PJ também apurou que no último o homem, pai deste agregado, submeteu a sua filha, «atualmente com 14 anos, à prática de atos sexuais», aproveitando-se da «proximidade, dependência e do temor que a menor tinha para com ele».

O detido, com antecedentes policiais pela prática de crimes contra a integridade física, foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, onde saiu para regime de prisão preventiva, medida de coação aplicada pela justiça.

