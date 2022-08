Lisboa. Homem andava na rua semi despido e de cutelo na mão

Entornointeligente.com /

A PSP deteve um homem, de 23 anos, que andava na rua, em Lisboa, em tronco nu e com um cutelo na mão, a vociferar ameaças e a exigir dinheiro às pessoas com quem se cruzava.

A detenção ocorreu na sexta-feira passada, cerca das 22 horas, na freguesia da Estrela, quando os agentes da PSP, em patrulha na zona, foram alertados por várias pessoas para a presença de um indivíduo, semi-despido e com ligaduras no braço direito, que tinha um cutelo e pedia dinheiro.

Após várias queixas semelhantes, a PSP tentou localizar o homem em causa, o que veio a acontecer pouco depois. Foi «intercetado na posse do cutelo, com 18 cm de lâmina. Foi sujeito a revista, não sendo encontrado nada mais de ilícito na sua posse, para além do referido cutelo, que foi devidamente apreendido», referiu a PSP, em comunicado, emitido esta terça-feira.

O detido já foi ouvido no âmbito de primeiro interrogatório judicial, tendo ficado obrigado a apresentar-se duas vezes por semana na esquadra da sua área de residência.

LINK ORIGINAL: iOnline

