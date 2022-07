Lisandro Martínez fue presentado en Manchester United

Entornointeligente.com /

Informate más Oficial: Manchester United llegó a un acuerdo con el Ajax por Lisandro Martínez El jugador que nació futbolísticamente en Newells rompió el molde en medio de su carrera y dio un gran salto de calidad en su paso al Ajax de Países Bajos, donde fue campeón de la Eredivisie en 2021 y 2022. En un presente inmejorable, el conjunto de Erik Ten Hag puso los ojos en él y pagó 57 millones de euros para contar con sus servicios.

En su presentación Lisandro Martínez expresó: «Es un honor unirme a este gran club. He trabajado muy duro para llegar a este momento y, ahora que estoy aquí, me esforzaré aún más». Y agregó: «He tenido la suerte de ser parte de equipos exitosos en mi carrera y quiero que continúe en Manchester United. Habrá mucho trabajo para llegar a ese momento, pero creo firmemente que con este cuerpo técnico y junto con mis nuevos compañeros, podemos lograrlo» .

https://twitter.com/ManUtd/status/1552262286408093699 Feel the fire.

@LisandrMartinez is ready to bring the heat to United. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2022 Erik Ten Hag, actual técnico del conjunto de Reino Unido, dirigió al argentino en el equipo neerlandes y en referencia al defensor destacó: «es un guerrero, y creo que los hinchas lo van a admirar, porque es un jugador que tiene actitud y espíritu de lucha. Le aporta agresividad al juego en el buen sentido, pero también es habilidoso, ya que puede manejar bien la pelota con la zurda».

El equipo de Lisandro Martínez viene de medirse ante Aston Vila e igualar 2-2 y en vistas tiene hasta fin de mes tiene dos amistosos más ante Atlético Madrid y Rayo Vallecano en donde el argentino podría hacer su debut con la camiseta de Manchester United.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com