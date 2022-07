Lisandro Alzugaray jugará en el fútbol árabe

Entornointeligente.com /

Universidad Católica sufrirá una baja muy importante este segundo semestre. Lisandro Alzugaray , uno de los goleadores del equipo, se marchará al fútbol árabe .

El argentino fue uno de los jugadores claves de Miguel Rondelli durante el primer semestre del 2022.

Según informaron los periodistas Nicolás Ayala y César Luis Merlo, el atacante ya se despidió de sus compañeros y viajó el viernes 29 de julio de 2022, para realizarse los chequeos médicos. Alzugaray jugará en el Al-Ahli Saudi FC de Arabia Saudita .

Durante la actual temporada, el atacante de 32 años disputó 21 partidos entre Copa Sudamericana , Libertadores y LigaPro .

En casi 1 500 minutos vistiendo la camiseta del trencito azul, Alzugaray anotó cinco goles y repartió ocho asistencias . Además, es el máximo asistidor del campeonato nacional, con seis pases gol.

Historia en Ecuador Lisandro Alzugaray arribó en Ecuador en julio de 2020 para vestir los colores de Aucas . En 18 partidos anotó seis goles y dio dos pases gol.

Debido a su rendimiento, Universidad Católica lo fichó el 4 de enero del 2021 y el atacante firmó por dos temporadas, hasta diciembre de 2023.

En 47 partidos con el equipo capitalino, el argentino participó en 34 anotaciones. Fueron 20 goles y 14 asistencias. Alzugaray anotaba o asistía cada 102 minutos.

Carrera del jugador Será la primera experiencia del futbolista fuera del continente americano.

En más de 10 años de carrera defendió la camiseta de siete equipos distintos . Cuatro en Argentina, uno en Bolivia y dos en Ecuador.

Atlético Paraná, Chaco For Ever, San José (Bolivia), Newell’s Old Boys , Central Córdoba, Aucas y Universidad Católica , fueron los elencos que tuvieron al argentino en sus filas.

