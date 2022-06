Lira diz que Câmara pode votar hoje projeto que limita ICMS sobre combustíveis

Entornointeligente.com /

14/06/2022

1 de 1 Arthur Lira durante sessão na Câmara — Foto: REUTERS/Adriano Machado Arthur Lira durante sessão na Câmara — Foto: REUTERS/Adriano Machado

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o projeto de lei que limita as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS, um tributo estadual) sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo pode ser votado ainda nesta terça-feira (14).

Lira disse ao blog que ia discutir com líderes na manhã desta terça o texto modificado do Senado .O texto-base da proposta foi modificado e aprovado por 65 votos a 12 na segunda-feira (13).

A proposta tem origem na Câmara, e foi aprovada no mês passado com o objetivo de reduzir os preços, principalmente, dos combustíveis e da conta de luz em ano eleitoral.

Lira é aliado de Bolsonaro, e os reajustes na energia e nos combustíveis têm impactado na inflação e, consequentemente, também afeta a popularidade do governo em ano de eleições.

Entenda a proposta do governo federal para reduzir o ICMS dos combustíveis e compensar estados

Por isso, os senadores que apoiam o presidente Jair Bolsonaro se mobilizaram para a aprovação da proposta em uma semana de feriado prolongado e em plena segunda-feira – quando, geralmente, não há sessões no Senado .

O texto foi aprovado com modificações propostas pelo relator Fernando Bezerra (MDB-PE), ex-líder do governo no Senado, e por senadores .

Os senadores também aprovaram um destaque (sugestão de alteração no conteúdo do projeto), apresentado pelo MDB, que garante os pisos constitucionais da saúde e da educação e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). Por isso, a proposta voltará para análise dos deputados.

Senado aprova texto-base do projeto que limita ICMS sobre combustíveis

