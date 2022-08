Lionel Scaloni, mano a mano con SportsCenter: «La Selección va a dejar todo, hasta la última gota de transpiración»

Entornointeligente.com /

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina , charló en exclusiva con SportsCenter sobre lo que significó el título de la Copa América, la importancia de Lionel Messi en el plantel y lo que se viene en el Mundial de Qatar 2022 .

Lionel Scaloni dialogó en exclusiva con SportsCenter. Estas son las mejores frases del entrenador de la Albiceleste en ESPN:

El título en el Maracaná : «La Copa América fue en un momento muy especial de Argentina y del mundo por la pandemia. Por eso el título pegó tan bien en la gente. Es indudable que la gente está ilusionada, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra».

Los favoritos en Qatar : «Hay muchas selecciones buenas, unas 10, que pueden competir y van a jugársela».

«Cuando se gana todo es más fácil. La Selección no te da poder económico, te da ganas de que te vea tu gente. Ver feliz al kioskero, a tu tío, a tu primo. La Selección es brindarte por tu país».

La Scaloneta : «No me gusta lo de la Scaloneta, pero está instalado y ya está. Si pudiera, lo sacaría».

La importancia de Messi : «No tuve que llamarlo a Messi para preguntarle si quería venir. Sí le avisamos con Pablo (Aimar) que íbamos a asumir de forma interina y queríamos que se entere de boca nuestra. Después que nos quedamos definitivamente, dijo que estaba a disposición. Fue todo muy natural. Demuestra el amor de jugar por la Selección de la misma manera que lo hace en la cancha».

«No sé si alguna vez Messi jugó mal. De alguna manera u otra, siempre aporta su grano de arena al equipo».

La lista para la Copa del Mundo : «En nuestra listas son siempre los mismos 26, 27, 28, 29. Ahora tenemos la posibilidad de llevar 26. No descartamos nada porque no está bueno hacerlo, pero lo tenemos bastante clara. La lista saldrá de los que estuvieron con nosotros».

¿Favoritos? : «Yo voy partido a partido. Es inútil decir que vamos a ganar la Copa del Mundo. Vamos a competir porque este equipo compite con quien sea».

«La Selección va a dejar todo, hasta la última gota de transpiración por llegar hasta donde pueda. Esta Selección nos va a representar. Después del partido, la gente entenderá que dieron todo».

Los rivales en Qatar : «Arabia Saudita es el primer rival y tiene una connotación diferente. México siempre crece en los Mundiales, tiene un gran entrenador (Gerardo Martino) y grandes jugadores. Polonia es el rival europeo y si bien clasificó en el repechaje, tiene a Lewandowski, a Zielinski, a Glik con mucha experiencia».

El pasado como futbolista : «A veces veo jugar a estos chicos y digo: ‘Nosotros no podemos jugar’. Siempre hablamos con Pablo (Aimar), Walter (Samiel), el Ratón (Ayala) y ellos dicen que sí… yo lo dudo mucho, es otro fútbol, otro momento, van muy rápido. Pero me encantaría estar en su lugar».

Los mejores partidos como jugador : «Como jugador, mi mejor partido fue un 2-0 con La Coruña contra Barcelona. También un 4-1 a River en el Monumental con Estudiantes. Se dio como lo había preparado el Profe Córdoba».

Su mejor gol : «El gol que quedó marcado fue contra Brasil en el Mundial de Malasia. Todos creen que tiré el centro y pateé al arco».

El mejor gol de su Selección : «El gol de Lautaro en Bolivia lo festejé con los chicos porque era un momento de dificultad. Sentía que era un gol importante, en la altura y estaba sufriendo».

Camisetas cambiadas : «La primera que cambié fue la del debur de Zidane, en un Teresa Herrera contra Real Madrid. Los últimos minutos no me moví de al lado de él (risas)».

Los referentes : «De joven siempre me ponía del lado del entrenador y trataba de calmar a los compañeros que estaban enojados. Nunca me enojé cuando no jugaba. Solo una vez, antes del Mundial 2006 cuando José (Pekerman) me dijo que necesitaba continuidad. Ahí pensé en mí, no en el grupo. Me fui de La Coruña a West Ham, jugué de lateral y fui al Mundial. Tuve problemas, discusiones, pero siempre pensé en el bien colectivo y del lado del entrenador».

«El Profe Córdoba era un adelantado a la época. Hacía cosas que en Newell’s yo no estaba acostumbrado. Me dio la oportunidad de pegar el salto».

