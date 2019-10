Lionel Messi: “No cambiaría todo lo que he logrado por ser campeón del mundo”

Entornointeligente.com /

A estas alturas, discutir la presencia de Lionel Messi en el Olimpo de futbolistas en actividad ya resulta hasta irrisorio, sin embargo, cuando hablamos de los mejores de la historia, siempre salta el mismo argumento que es utilizado por algunos para no colocar al astro del Barcelona en compañía de Pelé o Maradona : “Es que él nunca ganó un mundial”, dicen.

Muchos podrían pensar que este hecho es un pensamiento que ronda constantemente la cabeza de la ‘Pulga’, sin embargo, ya con 32 años, atravesando un buen momento futbolístico y luego de haber ganado su sexta Bota de Oro, Lionel Messi respondió a este cuestionamiento con una frase polémica y madura al mismo tiempo.

PUEDES VER ¿Y Cristiano? Batistuta: “Messi es el mejor del mundo, pero Maradona es de la historia” [VIDEO] “Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es”, indicó el futbolista argentino en entrevista con la cadena TyC Sports.

Esta reflexión no busca minimizar este logro que ha sido esquivo durante su ilustre carrera, de hecho, Messi siempre destacó la importancia que sería levantar la copa mundial, tanto para él como para su país, no obstante, su visión de las cosas parece haber sufrido algunos cambios con el pasar de los años. “En ese momento (cuando decía que nada era comparable con una Copa del Mundo ) no soñaba todo lo que viví después. Fue mucho más grande de lo que podía llegar a imaginar” , sostuvo el futbolista que jugará con la selección argentina en los amistosos ante Brasil y Uruguay.

Video Recomendado

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com