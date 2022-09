Lionel Messi marcó un doblete en tres minutos

Entornointeligente.com /

La selección de Argentina goleó 3-0 a Jamaica con un tanto de Julián Álvarez y dos de Lionel Messi en apenas tres minutos perfiló la goleada.

El partido se jugó este martes 27 de septiembre de 2022 en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey. Lionel Messi comenzó en el banquillo, jugó poco más de media hora y ese tiempo le bastó para poner cifras concretas en el juego con un tanto en el 86 y otro en el 89.

Con el triunfo de este martes, los de Lionel Scaloni alargaron su invicto a 35 partidos e igualaron las rachas sin perder de España (2007-2009) y Brasil (1993-1996).

A esta selección argentina solo le queda por delante la máxima serie invicta de selecciones, conseguida por la Italia de Roberto Mancini entre 2018 y 2021, con 37 encuentros.

A los 12 minutos, Lautaro Martínez se sacó de encima a su marcador con una gambeta dentro del área y asistió a Álvarez, que cambió el pase por gol para anotar el primero de Argentina.

Julián Álvarez scores the opener for Argentina. The striker from Manchester City finished a great collective play in the best way possible after the assist from Lautaro Martínez. 🇦🇷 pic.twitter.com/6KyC5ZdUrJ

— Reyi (@Reinaldodcg9) September 28, 2022

El propio Álvarez, Martínez, Giovani Lo Celso y Ángel Di María tuvieron varias posibilidades de convertir, pero fallaron en la definición.

A los 55 minutos, Messi ingresó al campo de juego en lugar de Lautaro Martínez y generó el estruendoso festejo de los hinchas presentes.

Antes de que pasaron diez minutos, un fanático saltó desde las gradas para poder abrazar al capitán albiceleste, pero fue interceptado por los efectivos de seguridad a centímetros del 10 argentino.

El gol de Lionel Messi a Jamaica.

Golazo. El 🔟 siempre está. pic.twitter.com/2geYDcwWyl

— Mati (@matiasm_02) September 28, 2022

A los 83, Argentina volvió a generar una situación de peligro gracias a Messi, que remató cruzado, pero Blake nuevamente impidió el gol. A los 86 minutos, el capitán albiceleste anotó desde fuera del área para poner el 2-0.

Mientras festejaba, otro hincha ingresó al campo para pedirle su autógrafo. Tres minutos después, Messi anotó el tercero de Argentina de tiro libre .

Con este doble el astro argentino llegó a 90 goles con su selección. Poco después, un tercer fanático saltó al campo para abrazar al capitán argentino.

La superioridad estética de todos los goles de Lionel Messi pic.twitter.com/ocvJTF7TaZ

— Ragnar Lothbrok (@RagnarTLothbrok) September 28, 2022

