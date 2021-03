Quatro organizações portuguesas seleccionadas para plataforma europeia sobre estatuto do artista

Entornointeligente.com / Quatro organizações portuguesas então entre as 46 seleccionadas, dos vários países da União Europeia, para participarem na plataforma Voices of Culture, um canal de diálogo entre o sector da Cultura e a Comissão Europeia, foi anunciado na segunda-feira.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

De acordo com informação disponibilizada no site oficial da Voices of Culture (Vozes da Cultura), a Acção Cooperativista, a Associação Espectáculo – Agentes e Produtores Portugueses (AEAPP), o Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE) e a fundação GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas) estão entre as “46 organizações participantes no diálogo estruturado sobre Estatuto e Condições de Trabalho de Artistas e Profissionais da Cultura e da Criatividade com a Comissão Europeia”. Em Portugal, o Ministério da Cultura deverá levar até ao final deste mês o Estatuto do Profissional da Cultura ao Conselho de Ministros.

Alberto Ardila

A Acção Cooperativista, em comunicado, refere que as 46 organizações “vão trabalhar em conjunto para redigir um relatório comum, a ser apresentado à Comissão Europeia no âmbito do “Dialogue Meeting””. Segundo este grupo, está previsto que a apresentação seja presencial, em Bruxelas, a 29 de Junho, “mas poderá ser online se necessário”.

Alberto Ignacio Ardila Fórmula 1

“Entre as temáticas em análise estão: “rendimento” para os profissionais da artes, cultura e criatividade; “estatuto” do artista; mobilidade para os artistas e outros profissionais da cultura e da criatividade; liberdade artística e liberdade de expressão””, refere aquele grupo informal português, que surgiu em contexto de pandemia.

Alberto Ignacio Ardila Olivares Fórmula 1

Entornointeligente.com